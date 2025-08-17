Ab 2026 findet das St. Moritz Gourmet Festival im Sommer statt

Seit 31 Jahren steht das St. Moritz Gourmet Festival für Genuss auf höchstem Niveau und lockt jedes Jahr Feinschmecker aus aller Welt ins Oberengadin. Es hat die gastronomische Landschaft der Region nachhaltig verändert und mit dafür gesorgt, dass der Zeitraum Ende Januar bis Anfang Februar inzwischen zu einem der stärksten der gesamten Wintersaison zählt.

St. Moritz Gourmet Festival (SMGF) Porsche Kitchen Party

St. Moritz Gourmet Festival

Das St. Moritz Gourmet Festival richtet sich neu aus und findet ab 2026 im Sommer statt.

Seit 31 Jahren begeistert das St. Moritz Gourmet Festival anspruchsvolle Geniesser aus aller Welt mit kulinarischen Erlebnissen. Ursprünglich ins Leben gerufen, um den in der gehobenen Hotellerie traditionell schwächeren Monat Januar durch ein hochwertiges kulinarisches Angebot zu stärken, entwickelte es sich rasch zu einem Highlight. Heute zählt der Zeitraum Ende Januar bis Anfang Februar zu den stärksten der gesamten Wintersaison. Auch das kulinarische Angebot in St. Moritz und im Oberengadin hat sich durch das Festival stark verändert. Während es 1994 hier nur wenige mit Sternen oder Punkten ausgezeichnet Restaurants gab, sind es heute mehr als 200 Gault-Millau-Punkte sowie acht Michelin-Sterne.

Neupositionierung als Chance für die Region

Jetzt richtet sich das beliebte Festival neu aus: Ab 2026 findet das Gourmet Festival im Sommer statt. Damit eröffnen sich der Destination St. Moritz/Oberengadin – wie schon zur Einführung vor 31 Jahren – völlig neue Chancen, diesmal in der Sommersaison. Der wachsenden Zahl an Gästen im Sommer kann damit ein zusätzliches, hochkarätiges gastronomisches Angebot gemacht werden, das sie emotional an die Region bindet. Durch die engere Einbindung der Destination St. Moritz (STMT AG) mit der Neupositionierung im Sommer entsteht ausserdem eine unabhängige und zukunftsorientierte Partnerschaft – strategisch, personell und wirtschaftlich.

Ein Erfolgsgeheimnis des St. Moritz Gourmet Festivals ist, dass es sich stets weiterentwickelt hat. Das gilt selbstverständlich auch für die erste Sommerausgabe: Für das St. Moritz Gourmet Festival 2026 werden bestehende Formate neu interpretiert, ergänzt durch kreative sommerliche Events. Das Konzept mit den teilnehmenden Köch:innen, Eventpartnern und Veranstaltungen wird in den kommenden Monaten schrittweise vorgestellt. Alle Genussinteressierten sollten sich bereits jetzt den Termin vormerken: Das St. Moritz Gourmet Festival 2026 findet von Dienstag, 25. bis Sonntag, 30. August 2026 statt.

St. Moritz Gourmet Festival

Ein erster Vorgeschmack auf die Sommer-Edition 2026

Bereits diesen Sommer laden das St. Moritz Gourmet Festival und das Badrutt’s Palace gemeinsam zu einem besonderen Genussanlass ein: Via Serlas Sommerfest – in collaboration with St. Moritz Gourmet Festival.

Ein sommerliches Genussfest im Herzen von St. Moritz, das am Sonntag, 10. August 2026, von 11:30 bis 16:00 Uhr auf der Via Serlas vor dem Badrutt’s Palace Hotel stattfindet.

Geboten werden kulinarische Highlights der renommiertesten Hotels und Gourmetpartner der Region, begleitet von Live-Musik, stimmungsvollen Darbietungen und einer liebevoll gestalteten Kid’s Zone.

Dresscode: Summer Alpine Chic

Der Ticketpreis beträgt CHF 290 pro Person und beinhaltet sämtliche kulinarische Tastings, ein Glas Willkommens-Champagner und feine Canapés.

www.stmoritz-gourmetfestival.ch

