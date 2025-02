Erfolgreicher Abschluss der 31. Ausgabe: Unter dem Motto „New Culinary Lifestyle“ begeisterte das St. Moritz Gourmet Festival 2025 über 2‘300 Gäste.

Sankt Moritz Gourmet Festival (SMGF) Porsche Kitchen Party

St. Moritz Gourmet Festival

Innovative Konzepte, internationale Spitzenköche und nachhaltiger Genuss: Die 31. Ausgabe des St. Moritz Gourmet Festivals begeisterte auf ganzer Linie. Unter dem Motto „New Culinary Lifestyle“ genossen Gäste aus aller Welt vor der beeindruckenden Schneekulisse des Oberengadins unvergessliche kulinarische Erlebnisse.

Der letzte Gang ist genossen, das letzte Glas Champagner getrunken – das St. Moritz Gourmet Festival 2025 war wieder einmal ein voller Erfolg. Die Bilanz der Veranstalter sowie der Hotellerie fällt mehr als positiv aus, denn sie blicken auf einzigartige Events, begeistertes Feedback und erfolgreiche neue Veranstaltungsformate zurück. Mit einem erweiterten Konzept richtete sich das Festival in diesem Jahr gezielt auch an eine neue, jüngere Zielgruppe. Die Vision war klar: Das St. Moritz Gourmet Festival will neue Massstäbe in Sachen Genuss setzen und den Geschmack der Zukunft mitgestalten. Das ist

gelungen und eine neue Ära des St. Moritz Gourmet Festivals hat begonnen. »Die 31. Ausgabe war ein voller Erfolg – mit ausverkauften Events, gut ausgelasteten Hotels und vor allem einer erfolgreichen Umsetzung der neuen Festival-Strategie, die nun Jahr für Jahr weiterentwickelt wird,« freut sich Festivalpräsident Claudio Dietrich, General Manager des Hotel Waldhaus Sils gegenüber Gourmet Report.

Die neue Strategie: Tradition meets Tomorrow

Die innovativen Ansätze, frischen Ideen und kulinarischen Trends der nächsten Generation sind nun ein fester Bestandteil des Festival-Programms. Denn wenn Tradition, Talent, Handwerk und Innovation aufeinandertreffen, entstehen einzigartige kulinarische Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. Diese prägen nicht nur nachhaltig das Festival, sie stärken auch St. Moritz als führende Genussdestination.

Ein Highlight gleich zum Auftakt

Fulminanter Auftakt der Festivalwoche war die begehrte Porsche Kitchen Party im Badrutt’s Palace.

250 Gäste kamen in den Genuss exzellenter Köstlichkeiten und den Star-Köchen dabei so nah, wie sonst wohl nirgendwo. Zehn Guest-Chefs und ihre Teams kochten in der Grossküche direkt vor den Augen der Gäste. Zu den exklusiven Kreationen wurden edle Weine des Festival-Partners Smith &Smith, Champagner von Laurent-Perrier sowie herausragende Käsespezialitäten gereicht, die erneut für viel Begeisterung sorgten. Den krönenden Abschluss bildete ein spektakulärer Dessert-Raum mit süssen Versuchungen auf über 100 m². Kreiert wurden die essbaren Kunstwerke von Stefan Gerber, der seit 23 Jahren als Chef Patissier des Badrutt’s Palace das scheinbar Unmögliche möglich macht.

Traditionell endete der Abend mit einer ausgelassenen Feier – direkt aus der Küche ging es in den King’s Club, wo bis in die frühen Morgenstunden getanzt wurde.

Kulinarische Vielfalt und exklusive Erlebnisse

In den nächsten fünf Tagen folgte dann ein Highlight auf das nächste. Mit über 30 Events bot das Festival zahlreiche aussergewöhnliche kulinarische Erlebnisse – von exklusiven Masterclasses über die legendären Porsche Safaris bis hin zum genussvollen Mountain Brunch. Besonders die neuen Event-Formate begeisterten die anspruchsvollen Gäste. Die Heavensake Party, die Nobu Special Omakase Nights und die Taste, Scent & Sound setzten frischen Impulse und zeigten, wie nah das St. Moritz Gourmet Festival am Zeitgeist ist. Spektakulär ging es dann auch beim grossen Finale zu: Bei der »Grand Gourmet Closing Show« im Billionaire St. Moritz des Grand Hotel des Bains Kempinski kochten alle zehn Guest-Chefs für 180 Gäste. Begleitet wurde die einzigartige Dinner-Show von zwölf

hochkarätigen Showacts. Ein würdiger Abschluss einer unvergesslichen Festival-Woche.

St. Moritz Gourmet Festival (SMGF) Porsche Kitchen Party

Austausch der Kulturen und Vorfreude auf 2026

Qualität, Vielfalt und eine hochkarätige Besetzung machen das St. Moritz Gourmet Festival, eins der ältesten Gourmet-Festivals der Welt, zu einem der wichtigsten Termine im internationalen Gastronomiekalender. Jedes Jahr reisen über 2‘300 Gourmets aus aller Welt an – und 2025 dürfte ihre Begeisterung besonders gross sein. Der Erfolg des Festivals beruht auch auf dem kulturellen Austausch zwischen den lokalen Executive Chefs und den Gastköch:innen. Während ihres Aufenthalts im Engadin unterstützt die Festival-Organisation das aktiv durch zahlreiche Events und Aktivitäten. So gibt es ein Welcome Dinner am Ankunftstag mit typisch schweizerischer Küche, individuelle Erlebnisaktivitäten in den Bergen, gemeinsame Events, bei denen abgestimmte Konzepte für die Gäste umgesetzt werden sowie einen Chef’s Lunch, der in ungezwungener Atmosphäre den Austausch fördert. Diese Begegnungen bilden die Grundlage für motivierte Teams, eine erfolgreiche Festivalwoche – und für Freundschaften, die weit über das Event hinaus bestehen bleiben.

Vom 26. bis 31. Januar 2026 wird St. Moritz erneut zur internationalen Feinschmecker Bühne mit dem 32. St. Moritz Gourmet Festival (SMGF).

Junge Kochtalente ausgezeichnet

Auch die nächste Generation der Starköche steht bereits in den Startlöchern. Vor dem 31. St. Moritz Gourmet Festival fand zum 12. Mal der «Young Engadine Talents»-Wettbewerb statt. Fünf junge Kochtalente mussten aus einem saisonalen Warenkorb innerhalb von zwei Stunden einen Hauptgang und ein Dessert zaubern – ihrer Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Eine Fachjury, bestehend aus Fabrizio Zanetti, Roland Jöhri, Dario Cadonau (IN LAIN Hotel Cadonau) und Reto Walter (Schweizer Kochverband), bewertete die Gerichte. Die Sieger wurden am 27. Januar bei der Medienkonferenz des St. Moritz Gourmet Festivals verkündet: Den 1. Rang belegte FADRI BAUMANN (Suvretta House, St. Moritz), Platz 2 ging an FINN LORETZ (Grand Hotel des Bains Kempinski, St. Moritz) und über Rang 3 durfte sich TIMOTHY FERRARI (Hotel Krone, La Punt-Chamues-ch) freuen. Der Sieger erhält unter anderem eine Kurz-Stage bei Marco Campanella, GaultMillau »Koch des Jahres«, sowie Küchenchef des mit zwei Michelin-Sternen und 19 GaultMillau-Punkten ausgezeichneten Gourmet-Restaurants »La Brezza« im Hotel Eden Roc in Ascona.

Folgende Festival-Partnerhotels haben sich gefreut, Gourmetfans beim Festival 2025 begrüssen zu dürfen:

Badrutt’s Palace Hotel Superior, St. Moritz;

Carlton Hotel Superior, St. Moritz;

Grand Hotel des Bains Kempinski Superior, St. Moritz;

Grand Hotel KronenhofSuperior, Pontresina;

Grace La Margna St. MoritzSuperior, St. Moritz;

Nira AlpinaSuperior, Silvaplana-Surlej;

Hotel Waldhaus Sils, Sils-Maria;

Kulm Hotel St. Moritz Superior, St. Moritz;

Suvretta House**Superior, St. Moritz

Sankt Moritz Gourmet Festival (SMGF) Porsche Kitchen Party

Das Festival wurde durch das grosse Engagement folgender Sponsoren unterstützt:

Presenting Partner & Official Car: PORSCHE Schweiz AG;

Main Partner: Laurent-Perrier Suisse SA, Smith &Smith AG; Co-Partner: Rudolf Bindella Weinbau-Weinhandel AG, G. Bianchi AG, VALSER, Kilian Paris;

Supporters: BRAGARD SUISSE AG, CERUTTI „il Caffè“, Hugo Dubno AG, schwob, Rageth Comestibles AG, Druckerei Albisrieden Zürich (DAZ); Local Carrier: Massé Transports by Fischer Limousine AG;

Media Partners: Gault&Millau Channel, htr hotel revue,

Partner of Young Engadine Talents: Schweizer Kochverband.

Destination-Partner: St. Moritz Tourismus AG, Gemeinden: Pontresina, Sils, Silvaplana

Web: https://www.stmoritz-gourmetfestival.ch/de

Gourmetfestivals im Gourmet Report: https://www.gourmet-report.de/?s=Gourmetfestival

Abonniere den Gourmet Report Newsletter!