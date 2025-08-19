Frank Brömmelhaus jetzt Geschäftsführer bei Desietra  

Führungswechsel bei der Desietra Group: Zum 1. August übernahm Frank Brömmelhaus die Geschäftsführung des traditionsreichen Kaviarunternehmens mit Sitz in Fulda.

Brömmelhaus gilt als ausgewiesener Experte für Kaviar und bringt eine einzigartige Branchenerfahrung sowie ein exzellentes Netzwerk mit. Bis Juni 2025 war er Geschäftsführer der Caviar House & Prunier.

Bei Desietra übernimmt Brömmelhaus die Leitung der größten deutschen Aquakultur für Störe. Seit über 23 Jahren steht das Unternehmen für nachhaltige, ökologische Störzucht auf höchstem Niveau – zertifiziert nach EU- und IFS-Standards. Gemeinsam mit Produktionsleiter Mesfin Belay und einem Team von über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will Brömmelhaus die Erfolgsgeschichte der Marke konsequent fortschreiben.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe“, sagt Frank Brömmelhaus im Gourmet Report Gespräch. „Desietra verfügt über eine beeindruckende Historie, exzellente Produktionsstandorte und ein starkes Team. Wir haben viele Ideen und große Pläne für die kommenden Jahre.“

Produktion und Markt sollen deutlich wachsen

Geplant ist eine deutliche Ausweitung der Produktion: Bis 2026 soll das Produktionsvolumen um zwei Tonnen auf insgesamt 17 Tonnen Kaviar jährlich steigen. Hinzu kommen rund 2,5 Tonnen Importkaviar, die über die firmeneigene Handelsstruktur vertrieben werden. Ziel ist es, das Geschäft sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich auszubauen und neue Qualitätsstandards im internationalen Kaviarmarkt zu setzen.

Ein besonderes Augenmerk liegt künftig auf geschmacklich fein abgestimmten Kaviaren – differenziert nach Herkunft und Veredelung. Durch unterschiedliche Salzgehalte und Reifungsprozesse sollen regionale Stilistiken erlebbar werden und neue Maßstäbe für Kennerinnen und Kenner setzen.

Starke Gruppe mit internationaler Ausrichtung

Die Desietra Group betreibt neben dem Hauptstandort in Fulda weitere Farmanlagen in Bayern und Schleswig-Holstein sowie Standorte in Ungarn, Frankreich und Italien. Zum Unternehmensverbund gehört zudem das weltweit älteste Kaviarhandelshaus Dieckmann & Hansen in Hamburg, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1839 zurückreichen.

„Desietra hat das Potenzial, im globalen Markt eine noch stärkere Rolle zu spielen“, betont Brömmelhaus. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team neue Impulse zu setzen, die Marke weiterzuentwickeln und die Position der Gruppe nachhaltig zu stärken.“

https://desietra.de