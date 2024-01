Strategische Neuausrichtung bei Caviar House & Prunier

Nach einem Wechsel an der Spitze des Familienunternehmens hat die renommierte Caviar House & Prunier Gruppe strategische Modifizierungen vorgenommen, von denen auch der deutsche Markt betroffen ist. Im Zuge der Neuausrichtung wird es in Deutschland keine gastronomischen Betriebe unter dem Namen „Prunier“ mehr geben. Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen im Dezember aus dem Kölner Objekt zurückgezogen.

Konzentration aufs Kerngeschäft

Im Mittelpunkt des von OLMA Luxury Holdings, dem neuen Eigentümer der Caviar House & Prunier Gruppe, angekündigten Strategiewechsels steht die Konzentration auf den Kern der einzelnen Marken. Aus diesem Grund wird Prunier keine eigenen gastronomischen Betriebe mehr in Deutschland führen. Als erste Maßnahme wurde der Betrieb im Restaurant „Prunier Cologne“ zum Jahresende eingestellt. „Wir werden vermutlich bereits in Kürze einen Nachmieter für das exklusiv ausgestattete Objekt präsentieren können. Die Gespräche befinden sich in der entscheidenden Phase“, erklärt Frank Brömmelhaus, der Geschäftsführer von Caviar House & Prunier.

Die Shops und die Seafood Bar im Hamburger Alsterhaus unter dem Namen Caviar House bleiben unverändert bestehen. Die Marke verfügt bereits über einen hohen Bekanntheitsgrad in der gehobenen Gastronomie. Ebenso werden die Geschäfte der deutschen Niederlassung mit den Marken Caviar House, Prunier und Balik unter der Leitung von Frank Brömmelhaus weiterhin von Troisdorf aus geführt. „Die strategischen Veränderungen ermöglichen uns eine stärkere Konzentration aufs Kerngeschäft. Wir werden unser Engagement für höchste Qualität und erstklassigen Service weiter intensivieren“, äußert sich Brömmelhaus im Gourmet Report positiv zu den Änderungen bei Caviar House & Prunier.

Die Gruppe Caviar House & Prunier entstand 2004 nach dem Zusammentreffen von Pierre Bergé, Peter G. Rebeiz und Jean-Francis Bretelle aus der Fusion von Caviar House und Prunier. Heute ist das Unternehmen international in 40 Ländern von Europa bis Asien vertreten.

Webseite: https://caviarhouse-prunier.de/

