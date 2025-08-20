Vitus Winklers Sonnhof im Salzburger Land

Ein neues Wirtshaus fürs Kräuterreich. Viel bieten, aber klein und exklusiv bleiben: Mit diesem Vorsatz haben Eva-Maria und Vitus Winkler das Genießerhotel Sonnhof im Salzburger Pongau komplett umgebaut.

Entstanden ist ein gastronomisches Juwel, in dem der 2-Sterne und 4-Hauben-Koch in der revitalisierten Stube aus 1928 nun auch traditionelle Gerichte und Klassiker offeriert. Versetzte Wände, getauschte Ebenen und High-Tech überall im Verborgenen – die Dimensionen des Sonnhof-Umbaus waren immens, sind aber so gelungen, als ob es schon immer so gewesen wäre.

„Wir wollten die Abläufe sowohl für die Gäste optimieren wie auch für uns“, erklären beide Gastgeber dem Gourmet Report. „So war beispielsweise die Küche und das Restaurant völlig unpraktisch auf 2 Ebenen, nun ist alles nebeneinander.“ Das ermöglich einen wesentlich effizienteren Service und für die Küchenbrigade ist es einfacher, zwischendurch mal einen Gang persönlich zu servieren.

Alles neu im Kräuterreich und Wirtshaus

Das mit 4 Gault-Millau-Hauben und 2 Michelin-Sternen (plus grünem Stern) ausgezeichnete Gourmetrestaurant Kräuterreich (Do bis Mo abends) hat einen fast nordisch anmutenden, ruhigen Bereich erhalten. Zusätzliches Highlight: der Chef’s Table direkt in der Küche, im Alltag sonst der Kuchltisch fürs Team.

Für die Genießermenüs der Hausgäste stehen eigene Stube und Veranda mit Wohnzimmer-Atmosphäre bereit und, besonders erfreulich, es gibt dank des Umbaus auch ausreichend Platz für das Thema Wirtshaus.

„Klassiker mit einer Prise Raffinesse neu denken“, heißt die Devise in der fast 100-jährigen Zirbenholzstube und der Kaminstube, in denen (Do bis Mo abends und zusätzlich Sa + So mittags) typisch österreichische Gerichte auf der saisonal wechselnden Karte stehen. Regionalität ist das Prinzip, ohne dies aber dogmatisch zu sehen.

Neue Wohnkultur mit „Suite am Gipfel“

Im Hotelbereich wurden sämtliche Bäder der 23 Zimmer auf modernen Komfort gebracht, fünf Zimmer generell neu designt. Prunkstück ist die rund 60 m² große „Suite am Gipfel“ mit offenem Kamin, spektakulärer Stein-Badewanne, Sauna, gleich zwei Panoramaterrassen und ein Aussichtsfenster zu den Sternen.

Und damit der Morgen mit entsprechend hohem, kulinarischen Anspruch beginnt, gibt’s zum Buffet mit regionalen Spezialitäten eine Frühstückskarte mit frisch zubereiteten kleinen Köstlichkeiten. Beibehalten wurde ein beliebter Klassiker: der auch für auswärtige Gäste buchbare Brunch am Sonntag mit vielen kleinen Köstlichkeiten, die in drei Gängen im Sharing-Style serviert werden.

Übernachtung im Designzimmer mit Frühstück pro Pers. ab € 230,-; Suite mit Genießer-Halbpension pro Pers. ab € 370,-.

