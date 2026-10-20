Robyn’s – Erstes deutsches Robotik-Restaurant eröffnete am Leipziger Hauptbahnhof

LAm Leipziger Hauptbahnhof hat mit ROBYN’S das erste Restaurant in Deutschland eröffnet, in dem Roboter frische Speisen und Getränke weitgehend autonom zubereiten. Hinter dem Konzept steht ein Netzwerk aus Gastronomie-, Technologie- und Digitalisierungsexperten. Die Rezeptentwicklung erfolgte vom Ex-Sternekoch Alan Ogden.. Ob sich das Modell rechnet, ist allerdings offen – und ob es mehr ist als eine technische Show, muss sich erst zeigen.

Robyn’s – deutsches Robotik-Restaurant

Roboterarme statt Kochlöffel: So funktioniert das System

Im gut 60 Quadratmeter großen Restaurant steht kein Mensch am Herd. Die Gäste wählen an einem Touchpad aus 14 Gerichten – darunter vegetarische und vegane Optionen wie Porridge, Salate, Pasta, asiatische Wok-Gerichte und Kaiserschmarrn. Nach der bargeldlosen Bezahlung übernimmt der Roboter: Ein Greifarm holt eine Pfanne, dosiert die vorgeschnittenen Zutaten grammgenau und gart sie auf einem von acht Kochfeldern . Nach zwei bis sechs Minuten ist das Gericht fertig und wird in einer To-go-Bowl aus Pappe ausgegeben . Der Roboter kümmert sich zudem um den Abwasch und räumt die Spülmaschine selbstständig ein und aus .

Die Gäste können dem stählernen Koch hinter einer Glasscheibe bei der Arbeit zuschauen. Sitzplätze gibt es nicht – das Konzept ist auf schnelle Verpflegung ausgelegt .

„Erstes Restaurant“ – mit Einschränkungen

Gründer Florian Schneider bezeichnet ROBYN’S als „das erste Restaurant in Deutschland, in dem ein Roboter frische Speisen ohne menschliche Hilfe zubereitet“ . Ganz stimmt das nicht: Das Gemüse wird vorab von Hand geschnitten, und die Rezepte stammen von Alan Ogden. Die Formulierung „ohne menschliche Hilfe“ bezieht sich also nur auf den eigentlichen Kochvorgang, nicht auf die gesamte Wertschöpfungskette.

Gründer Florian Schneider: Leipzig als Traumkandidat

Für Gründer Florian Schneider, der unter anderem Erfahrung bei Pesca, Vapiano und Sticks’n’Sushi gesammelt hat, ist Leipzig der ideale Standort. Schneider zum Gourmet Report: „Es war nicht einfach, einen Standort zu finden, der bereit war, ein solches Innovationsprojekt mitzugehen. Leipzig hat sich dabei zum Traumkandidaten entwickelt“. Der 50-Jährige hat rund 100.000 Euro in das Projekt investiert und sieht Leipzig als Modellversuch: „Um profitabel zu sein, müssen wir etwa 150 Gerichte am Tag verkaufen. Wenn es funktioniert, wollen wir natürlich wachsen“ .

Das Konzept ist auch eine Antwort auf den Personalmangel in der Gastronomie. Lediglich ein Mitarbeiter ist vor Ort, um die Magazine mit Zutaten zu bestücken und in der Anfangszeit als Ansprechpartner für die Gäste zu dienen .

goodBytz: Bis zu 120 Gerichte pro Stunde

Für die Zubereitung setzt ROBYN’S auf den autonomen Küchenroboter des Hamburger Food-Tech-Unternehmens goodBytz. Je nach Rezeptur können damit zwischen 80 und 120 Gerichte pro Stunde zubereitet werden . Die Rezepturen wurden speziell entwickelt, ergänzend steht eine bestehende Rezeptbibliothek von goodBytz zur Verfügung. Alan Ogden war an der Entwicklung beteiligt.

„Gerade im Travel-Bereich verändern sich die Anforderungen an Verpflegung“, sagt Dr. Hendrik Susemihl, CEO und Co-Founder von goodBytz. „Reisende möchten schnell und flexibel eine frische Mahlzeit bekommen – unabhängig davon, ob sie gerade ankommen oder kurz vor der Abfahrt stehen. ROBYN’S zeigt, wie Technologie genau das ermöglichen kann“ .

Für Schneider liegt darin ein wesentlicher Vorteil der automatisierten Zubereitung: „Gerade in der Verkehrsgastronomie besteht die Herausforderung darin, auf begrenztem Raum mit effizientem Personaleinsatz frische und bezahlbare Speisen anzubieten“.

Transgourmet: Robotik-geprüfte Artikel und Warenversorgung

Automatisierte Küchen stellen besondere Anforderungen an die eingesetzten Lebensmittel: Größen, Konsistenzen und Produkteigenschaften müssen möglichst konstant sein, damit die definierten Abläufe zuverlässig funktionieren. Hierfür sorgt Transgourmet Deutschland als Partner im Projekt. Der Lebensmittelgroßhändler arbeitet eng mit goodBytz zusammen und erprobt Robotik-Lösungen bereits seit mehreren Jahren im eigenen Innovation Hub in Hamburg.

„Seit drei Jahren sammeln wir praktische Erfahrungen mit Robotik und optimieren gemeinsam mit den Herstellern die Prozesse“, erklärt Stefanie Boeck, Nationale Leitung Konzept & Digital bei Transgourmet Deutschland. „Automatisierte Abläufe sind großartig für Effizienz und Zuverlässigkeit, verzeihen aber keinerlei Abweichungen bei Größe, Konsistenz oder Gewicht eines Produkts. Deshalb braucht es spezielle Robotik-geprüfte Artikel und einen Großhandelspartner, der in der Lage ist, Sortimente und Logistik abzubilden“.

Smyze: Getränkeroboter mit 35 Optionen

Auch die Getränke werden bei ROBYN’S automatisiert zubereitet. Dafür kommt die Lösung des Schweizer Unternehmens Smyze zum Einsatz. Der Getränkeroboter bereitet die bestellten Drinks für die Gäste sichtbar zu. Das Sortiment reicht von zehn verschiedenen Kaffeespezialitäten über Limonaden und zuckerreduzierte Vitaldrinks bis hin zu alkoholfreien Mocktails – insgesamt 35 Getränke . Das Unternehmen gibt an, bereits über 100.000 Drinks ausgeschenkt zu haben und an rund zehn Standorten in der Schweiz, Deutschland, China und Kanada aktiv zu sein .

Smyze bietet die Technik als schlüsselfertiges „Robobarista as a Service“-Konzept an. „Unser Ansatz soll den Betrieb für Gastronomen möglichst einfach machen: Sortiment auswählen, Roboter installieren lassen, einschalten – und loslegen“, sagt Daniel Adamec, Geschäftsführer von Smyze.

SODA Group und Trustdino: Von der Marke zur Guest Experience

Für die Entwicklung des Gesamtkonzepts holte Schneider frühzeitig die SODA Group ins Projekt. Die Spezialisten begleiteten ROBYN’S von der Markenstrategie über das Interior Design bis hin zu Prozessen und Guest Experience. „Es war ein spannender Prozess, ROBYN’S von der Markenstrategie bis zum tatsächlichen Gästeerlebnis zu entwickeln“, sagt Andreas Müller, Managing Partner der SODA Group. „Die Herausforderung bestand darin, Technologie, Gastronomie und Aufenthaltsqualität auf begrenztem Raum zu einem stimmigen Gesamtkonzept zu verbinden“ .

Die Vermarktung des Konzepts übernimmt Trustdino, ebenfalls Partner im Transgourmet-Netzwerk. Das Unternehmen ist auf digitales Marketing für Unternehmen mit lokalen Standorten spezialisiert. „Digitalmarketing endet heute längst nicht mehr bei der eigenen Website“, sagt Maximilian Voß, Gründer von Trustdino. „Portale, Bewertungsmanagement, Suchmaschinen, KI und Social Media bieten gerade für lokale Gastronomiekonzepte zahlreiche Möglichkeiten, Gäste zu erreichen“.

Die Rezepte entwickelte Ex-Sternekoch Alan Ogden

Vom Gewürz-Meister zum Michelin-Stern. Ogdens Weg an die vorderste Front der Food-Technologie war alles andere als geradlinig. Im Jahr 1998 kam der gebürtige US-Amerikaner nach Europa und hinterließ schnell bleibenden Eindruck in der deutschen Gastronomieszene. Jahrelang schärfte er sein Profil als Sous-Chef an der Seite des legendären deutschen Sternekochs und „Gewürzpapstes“ Ingo Holland. Dort lernte Ogden, Aromen nicht nur zu kombinieren, sondern sie mit mathematischer Präzision herauszuarbeiten.

Der große kulinarische Durchbruch folgte in Frankfurt am Main. Als Küchenchef des High-Society-Restaurants King Kamehameha Suite erkochte Ogden im Jahr 2007 einen begehrten Michelin-Stern. Der Gault&Millau verlieh ihm stolze 15 Punkte. Seine Kreationen – geprägt von einer modernen, geradlinigen Weltküche mit starken asiatischen Einflüssen – machten ihn zu einem der gefragtesten Köpfe der Szene.

Kulinarische Visionen in Code übersetzt

Nach Jahren in der klassischen Sternegastronomie und der Gründung seiner Beratungsplattform Global F&B Heroes zog es Alan Ogden vor einiger Zeit in ein völlig neues Terrain: die Food-Tech-Branche. Beim Hamburger Startup goodBytz, das die autonomen Küchensysteme entwickelt, übernahm er die Rolle des kulinarischen Vordenkers.

Die Herausforderung dabei ist immens: Ein Roboter besitzt keine Intuition. Er schmeckt nicht ab, er fühlt nicht, ob das Gemüse den perfekten Biss hat. Genau hier kommt Ogdens jahrelange Erfahrung ins Spiel. Seine Aufgabe ist es, Spitzenküche in fehlerfreie, skalierbare Küchenprozesse und Algorithmen zu übersetzen. Jede Prise Salz, jede Gartemperatur und jede Bewegung des Roboterarms muss exakt definiert sein, damit das Endergebnis den Ansprüchen eines Sternekochs genügt. Seine asiatisch inspirierten Rezepturen steuern mittlerweile erfolgreiche automatisierte Delivery-Konzepte wie Lady Umami.

Der jüngste Meilenstein in Leipzig

Dass diese Technologie marktreif ist, beweist nun das jüngste Großprojekt, an dem die Hamburger Technologie beteiligt ist. Im Leipziger Hauptbahnhof bereitet das dortige Robotik-System bis zu 120 frische Bowls pro Stunde zu – komplett frisch aus rohen Zutaten gekocht und innerhalb von maximal sechs Minuten servierbereit.

Für den kulinarischen Mastermind schließt sich damit vorerst ein Kreis: Die Entwicklung der anspruchsvollen Gerichte für das wegweisende erste Roboter-Restaurant „Robyn’s“ in Leipzig war sein jüngster, wegweisender Auftrag an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine.

Erste Reaktionen: Gemischt zwischen Neugier und Skepsis

Die ersten Gäste zeigen sich angetan. Lea (26) aus Oschatz probierte die Pancakes mit Blaubeeren und urteilte: „Schmeckt besser, als wenn man’s zu Hause kocht“ – und lobte zudem den im Vergleich zu anderen Angeboten günstigen Preis . Der Kaiserschmarrn mit Apfelmus kostet 7,90 Euro . Der „Flat White“ konnte den Tester allerdings nicht vollends überzeugen: „Könnte heißer sein“.

Der Dehoga Sachsen sieht das Konzept positiv. Hauptgeschäftsführer Axel Klein hält das Angebot für eine gute Ergänzung im gastronomischen Angebot: „Innovationen sind immer gefragt, das sollte man mal ausprobieren. Da ist natürlich auch Show dabei, aber die Menschen werden interessiert zuschauen. Das wird funktionieren. Vor allem am Bahnhof, wo es um schnelles Essen geht“ . Auch bei der Hygiene sieht Klein keine Probleme: „Der Roboter bekommt klare Standards programmiert, die er dann ausnahmslos ausführen wird. Er wird auch nicht krank oder überträgt Keime durch eine leichte Erkältung oder einen Schnupfen“ .

Wirtschaftliche Unwägbarkeiten

Ob sich das Modell trägt, ist offen. Schneider selbst nennt die Marke von 150 verkauften Gerichten pro Tag als Voraussetzung für Profitabilität . Bei rund 100.000 Reisenden täglich am Leipziger Hauptbahnhof erscheint das nicht unrealistisch – garantiert ist es nicht.

Auch bei den Technologieanbietern selbst sind die wirtschaftlichen Zahlen durchwachsen. Goodbytz wies 2024 einen Verlust von 3,44 Millionen Euro aus, konnte bis 2023 allerdings rund 12 Millionen Euro von Investoren einsammeln . Der Wettbewerber Circus, der ebenfalls Kochroboter anbietet, verbuchte 2024 einen Fehlbetrag von 15,2 Millionen Euro . Die Branche befindet sich noch in einer frühen Phase, in der Investitionen die Erlöse übersteigen.

ROBYN’S ist damit weniger ein etabliertes Geschäftsmodell als ein Testlauf unter realen Bedingungen. Ob der Roboterkoch am Bahnhof mehr ist als eine technische Attraktion, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Speisekarte: https://www.robyns.menu/speisekarte/

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