Aus für Gault&Millau Deutschland?

„Gault&Millau informiert hiermit die Öffentlichkeit und unsere Geschäfts-Partner über die Kündigung des Lizenzvertrages, der uns mit unserem ehemaligen deutschen Partner, der Firma Henris, verband,“ schrieb Gault&Millau International.

„Diese Entscheidung, die nach reiflicher Überlegung getroffen wurde und seit dem 16 November 2023 wirksam ist, ist die unmittelbare Folge eines Zahlungsausfalls und der Verletzung weiterer vertraglicher Verpflichtungen aus unserem gemeinsamen Lizenzvertrag.

Mit großem Bedauern mussten wir feststellen, dass der ehemalige Partner trotz der offiziellen Beendigung unserer Zusammenarbeit weiterhin den Namen Gault&Millau verwendet und ein Bewertungssystem sowie Geschäftspraktiken nutzt, die in keiner Weise die Standards, die Ethik und die Werte widerspiegeln, für die unsere Marke seit ihrer Gründung steht.

Gault&Millau weist ausdrücklich jede Verbindung mit den Bewertungssystemen und -Methoden zurück, die derzeit von dem genannten ehemaligen Partner angewandt werden und die von unserer Marke weder genehmigt noch bestätigt wurden.

Wir distanzieren uns klar von solchen Praktiken, die geeignet sind, sowohl Branchenprofis als auch die breite Öffentlichkeit zu täuschen.

Unser Engagement für Spitzenleistungen und Transparenz bleibt unerschütterlich. Gault&Millau wird auch weiterhin die hohen Qualitätsstandards verfechten, die unsere weltweite Reputation begründet haben.

Wir arbeiten aktiv an Lösungen, um sicherzustellen, dass die Werte und die Integrität unseres Guides gewahrt bleiben und das Vertrauen unserer Leser und Partner erhalten bleibt. Darüber hinaus befindet sich Gault&Millau in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem neuen deutschen Partner, der daran arbeiten wird, unseren Guide wieder gemäß unserer Bewertungskriterien und Werte zu vertreten,“ endet die Mitteilung von Gault&Millau International.

Aber was sagt Henris dazu? Alles Lüge! Wir haben immer gezahlt!

„Henris Edition verfügt über eine weiterhin gültige Lizenz für die Marke Gault&Millau in Deutschland auf Grundlage eines wirksamen Lizenzvertrages. Die Lizenzkosten sind vertragsgemäß bis einschließlich 2025 vollständig bezahlt. Henris Edition wird die Lizenz und die daraus resultierenden Rechte vollumfänglich wahrnehmen. Die derzeit im Umlauf befindlichen Nachrichten sind ruf- und geschäftsschädigend und werden mit Nachdruck zurückgewiesen. Henris Edition behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte, insbesondere auf Unterlassung und Schadensersatz, gegen die Urheber vor,“ behauptet Henris Edition gegenüber dem Gourmet Report.

„Die Tests und Verkostungen sind in den letzten Wochen gestartet und halten sich an die etabliert hohen Qualitätsstandards, für die Henris Edition seit Übernahme der Lizenz steht. Wie angekündigt werden sowohl die Guides von Henris Edition im Herbst publiziert als auch aktuelle Testergebnisse in der Gault&Millau by Henris App veröffentlicht,“ so Henris weiter.

Wer hat Recht?

Auf Nachfrage des Gourmet Reports antwortet die Pressesprecherin von G&M, Alexandra Grange:

„Wir bestätigen hiermit, dass G&M einen Zahlungsverzug von Henris festgestellt hat, der uns dazu veranlasst hat, den mit 16. November 2023 datierten Vertrag zwischen den beiden Unternehmen zu kündigen.“

Weiterhin sagte Grange, dass man Anwälte beauftragt habe, Henris zu untersagen, die Marke Gault&Millau weiterzunutzen,

Fazit: Egal, wie es ausgeht, der Gault&Millau Guide hat sich mit dem öffentlich ausgetragenem Streit selber geschadet. Und wenn die Parteien so verkracht sind, scheint eine Trennung das Vernünftigste zu sein!

https://www.gaultmillau.com/

