Einmal Berlin rundherum – und das aus 207 Metern Höhe: Katharina und Tim Raue haben am Donnerstagabend ihr gemeinsames Buch „360° Berlin – 24 Stunden Hauptstadthunger“ im Restaurant Sphere Tim Raue im Berliner Fernsehturm vorgestellt.

Tim und Katharina Raue

„360° Berlin“: Tim Raues neues Buch

Der Ort war dabei weit mehr als nur spektakuläre Kulisse. Der Fernsehturm und das höchste Drehrestaurant der EU sind Ausgangspunkt und Grundidee des gesamten Buches.

Sechs Mal 60 Grad – und mittendrin der Fernsehturm

Wer Berlin verstehen will, braucht manchmal ein bisschen Abstand. Oder 207 Meter Höhe. Genau dort beginnt Tim Raues neues Buch: im Sphere Tim Raue im Berliner Fernsehturm. Von hier aus teilt sich Berlin in sechs Kapitel und sechs Mal 60 Grad. Jede dieser Blickrichtungen führt in einen anderen Teil der Hauptstadt – in ihre Kieze, zu besonderen Menschen und Institutionen und zu Orten, die für Tim Raue den Geschmack Berlins ausmachen.

So wird aus der einzigartigen Perspektive des Fernsehturms das erzählerische Prinzip des Buches. Auf den Stadtkompass folgen jeweils eine Kiez-Route und schließlich die Rezepte. Mehr als 70 davon führen durch einen ganzen Berliner Tag: von Vorspeisen und Suppen über Hauptgerichte und Desserts bis zu Drinks und typischen Berliner Imbissmomenten.

Ein Buch zwischen Fernsehturm, Kiez und Küche

Der Bezug zum Fernsehturm geht aber noch weiter. Tim Raue beschreibt das Sphere Tim Raue selbst als weit mehr als ein Restaurant: als Treffpunkt, Arbeitsplatz und für viele Menschen ein Stück Zuhause. Seit seinem Start dort 2025 stehen Gerichte mit Bezug zu Berlin, Brandenburg und Deutschland auf der Karte – inspiriert von Kindheitserinnerungen und Traditionen, aber übersetzt in moderne Aromen und zeitgemäße Ideen.

Genau diese Verbindung zieht sich auch durch „360° Berlin“. Das Buch ist Kochbuch, Stadtporträt und persönliche Liebeserklärung an Berlin zugleich. Auf 272 Seiten und mit mehr als 200 Abbildungen zeigen Tim und Katharina Raue eine Stadt zwischen Currywurst und Sterneküche, Tradition und Gegenwart, Ost und West.

„Das Buch ist eine Einladung, nach Berlin zu kommen, um die kulinarische Vielfalt, die vibrierende Atmosphäre und die sagenhafte Aussicht vom Berliner Fernsehturm zu feiern und sie allumfassend in 360 Grad zu erleben. Katharina und ich haben dieses Buch gemacht, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, die Stadt so zu erleben, wie wir sie sehen, schmecken und empfinden: als den Ort in Deutschland, an dem alles möglich ist – außer Langeweile“, erklärt Raue dem Gourmet Report.

360° Berlin auf dem Teller

Letzten Monat präsentierten Katharina und Tim Raue das neue Buch erstmals im Sphere Tim Raue im Berliner Fernsehturm. Begleitet wurde die Vorstellung von einem Menü, das die Idee des Buches auch kulinarisch erlebbar machte: Auf Currywurst mit Schrippe folgten Zander mit Sauerkraut sowie Gulasch mit Salzkartoffeln und Paprika, bevor Spaghetti-Eis den Abschluss bildete. Für die ersten drei Gänge standen jeweils vegane Alternativen mit „Planted Wurst“ beziehungsweise Räuchertofu zur Verfügung. Abgestimmt auf das Menü wurden Berliner Weisse Himbeer, Vintages von Dreissigacker, Rough Cut von Schneider und Rote-Grütze-Likör von Mampe serviert.

„Es war wirklich mitreißend, wie Tim Raue über sein Berlin, unser Sphere und sein neues Buch gesprochen hat“, sagt Jan-Peter Becker, der Geschäftsführer des Berliner Fernsehturms. „Mit seinem neuen Buch in der Hand von hier oben auf Berlin zu schauen ist nochmal ein ganz besonderes Erlebnis!“

Das Buch selbst bringt die Idee auf eine einfache Formel: „Ein Tag. Eine Stadt. Tim Raue.“ Vom Fernsehturm aus geht es sechs Mal 60 Grad durch die Hauptstadt – zu den Kiezen, Menschen, Institutionen und Geschmäckern, die Raues Berlin prägen.

Hintergrund: Der Berliner Fernsehturm

Der Berliner Fernsehturm ist mit seinen 368 Metern das höchste Gebäude Deutschlands und das zweithöchste öffentlich zugängliche Europas. Mit über 1,2 Millionen Besuchern jährlich zählt der Fernsehturm auf dem Alexanderplatz zu den beliebtesten Attraktionen Berlins. Eine einzigartige Besonderheit ist das rotierende Restaurant „Sphere Tim Raue“, das sich in 207 Metern Höhe ein- bzw. zweimal pro Stunde um volle 360 Grad dreht. Die darunter gelegene „Sphere Bar“ kann ebenfalls über zwei Hochgeschwindigkeitsaufzüge (6 Meter pro Sekunde) erreicht werden. Der Fernsehturm ist an 363 Tagen im Jahr jeweils von 10:00 bis 23:00 Uhr geöffnet.

Die kostenlos erhältliche Magnicity-App hilft dank Augmented Reality dabei, sich beim Blick auf Berlin besser zu orientieren und über Infopoints und 3D-Filter mehr über die wichtigsten Gebäude, Orte und Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erfahren.

Buchdetails und Tickets

„360° Berlin – 24 Stunden Hauptstadthunger“ von Katharina und Tim Raue ist im Callwey Verlag erschienen, umfasst 272 Seiten mit mehr als 200 Abbildungen und kostet 45 Euro.

Ausstattung: Gebunden mit Surbalin, Heißfolie, Tiefprägung und Leseband

Seitenanzahl: 272

ISBN: 978-3-7667-2927-9

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung im Kiez

Mehr Infos: https://www.callwey.de/buecher/360-berlin/

Tickets für das Restaurant Sphere Tim Raue sind über die Website des Berliner Fernsehturms unter www.tv-turm.de erhältlich.

Restaurant Tim Raue: https://tim-raue.com/team/

Tim Raue im Gourmet Report

Berlin im Gourmet Report