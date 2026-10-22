Frankfurt: THE FLORENTIN veranstaltet Culinary Villa Retreat

Es gibt Orte, die man nicht einfach besucht. Man muss Zeit mit ihnen verbringen. Mit dem Culinary Villa Retreat öffnet THE FLORENTIN by Althoff Collection vom 13. bis 15. November 2026 die Türen zu einem Teil des Hauses, der sonst nur selten in dieser Form erlebbar ist: The Villa, die historische Villa Speyer.

Niclas Nußbaumer Restaurant im The Florentin, Frankfurt (c) Claudia Simchen



THE FLORENTIN Culinary Villa Retreat

Für drei Tage wird das denkmalgeschützte Anwesen zum privaten Rückzugsort und Ausgangspunkt für ein Wochenende, das Frankfurts Geschichte und Gegenwart über die Kulinarik miteinander verbindet. Die neun exklusiven Signature Suiten der Villa stehen für das Retreat zur Verfügung. Gäste frühstücken im historischen Speisezimmer, kochen gemeinsam mit dem Hotelteam und entdecken die Stadt aus einer neuen, genussvollen Perspektive.

Zeit für eine andere Art, Frankfurt zu erleben

Der Auftakt ist bewusst persönlich. Nach einem Champagner-Empfang in der Villa geht es in die Küche: Gemeinsam mit Hotel Executive Chef Max Dahlinger und seinem Team bereiten die Gäste eine Vorspeise zu. Was dabei entsteht, wird anschließend im Blauen Salon serviert. Zwischen historischen Kacheln, warmem Licht und der besonderen Atmosphäre der Villa wird aus dem Dinner ein gemeinsamer Abend.

Am nächsten Morgen führt der Weg hinaus in die Stadt. Ein kulinarischer Spaziergang durch Sachsenhausen macht einige der Orte erlebbar, die Frankfurts Genusskultur prägen. Der Stadtteil rund um THE FLORENTIN zeigt dabei eine Seite Frankfurts, die sich nicht auf Skyline und Business beschränkt: gewachsen, kulturell, genussvoll und nah am Leben der Stadt.

Am Abend kehren die Gäste zurück in das Urban Retreat – diesmal mit einer anderen Perspektive. Im the dune, dem mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Restaurant von Küchenchef Niclas Nußbaumer, beginnt der Abend mit einem persönlichen Empfang und einem Blick hinter die Kulissen der Küche. Während des laufenden Services lässt sich beobachten, wie aus Produkten, Präzision und Teamarbeit die Gerichte entstehen, die das Restaurant prägen. Beim anschließenden Siebengang-Dinner mit Weinbegleitung wird diese Küche unmittelbar erlebbar.

„Das Culinary Villa Retreat ist eine Einladung, THE FLORENTIN aus einer sehr persönlichen Perspektive kennenzulernen. Die Villa, ihre Geschichte, unsere Küche und die Menschen dahinter werden für ein Wochenende unmittelbar erlebbar“, erklärt Boris Messmer, General Manager von THE FLORENTIN, dem Gourmet Report. „Dabei geht es um besondere Momente, die nicht inszeniert werden müssen – sondern aus dem Ort und der Begegnung entstehen.“

Late Check-out und weitere Details

Den Abschluss bildet ein später Check-out bis 16 Uhr. Zeit für einen letzten Kaffee in der Villa, einen Spaziergang am Main, eine Auszeit im The Spa oder einfach noch ein wenig Ruhe, bevor Frankfurt wieder zum Alltag wird. Das Culinary Villa Retreat ist eine Einladung, Frankfurt langsamer zu entdecken und THE FLORENTIN dort kennenzulernen, wo Geschichte, Gastlichkeit, Kulinarik und Rückzug ganz selbstverständlich ineinandergreifen.

Das Culinary Villa Retreat umfasst zwei Übernachtungen in einer Signature Suite von The Villa, Champagner-Empfänge, gemeinsames Kochen und Dinner in der Villa, Frühstück, einen kulinarischen Spaziergang durch Sachsenhausen sowie den persönlichen Empfang mit Blick hinter die Kulissen und Meet & Greet im the dune inklusive Siebengang-Dinner mit Weinbegleitung. Ein Late Check-out bis 16 Uhr rundet das Erlebnis ab. Das Retreat ist ab 6.210 Euro für zwei Personen buchbar. Die Teilnahme ist auf maximal neun Suiten begrenzt und findet ab drei gebuchten Suiten statt. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten auf der Website: https://www.theflorentin.com/de/events/inside-the-villa

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