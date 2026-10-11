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Michelin Niederlande 2026: Mario Ridder und Ralf Berendsen erhalten zwei Sterne – alle Sterne und Bib Gourmands

Mit zwei neuen zwei-Stern-Restaurants und sieben Neuaufsteigern zeigt die Niederlande erneut ihre Position als eine der dynamischen Gastronomieszenen Europas.

Mario Ridder

Michelin Niederlande 2026

Zwei kulinarische Ausnahmtalente: Mario Ridder und Ralf Berendsen erhalten zwei Michelin-Sterne

Mario Ridder mit seinem Restaurant Azurite in Delft und Ralf Berendsen mit SUIS im Dorf Schin op Geul erhalten jeweils zwei Michelin-Sterne. Damit würdigt der renommierte Guide die herausragende Karriere zweier Veteranen der niederländischen Küche.

Mario Ridder, ein erfahrener Gastronom und Chef der niederländischen Elite, öffnet mit Azurite ein neues Kapitel seiner beeindruckenden Karriere. Das Restaurant in Delft ist mehr als nur ein kulinarisches Etablissement – es ist die Bühne für Ridders persönlichen Kosmos. Der Meisterkoch lädt Feinschmecker ein, tief in seine Welt einzudringen und seine Leidenschaft für Wein und französische Küche zu teilen. Diese französische Gastronomie ist für ihn eine unerschöpfliche Inspirationsquelle, die er jedoch durch seine eigenständige künstlerische Vision filtert.

Ralf Berendsen hat sich für einen mutigen Schritt entschieden: Nach seinem Wirken im Hôtel La Butte aux Bois gründete er SUIS im malerischen Dorf Schin op Geul und schafft hier sein eigenes gastronomisches Statement. Berendsen besitzt eine unverkennbare kulinarische Handschrift, die er ständig mit subtilen Details verfeinert. Seine Saucen sind legendär – sie erreichen eine solche Tiefe und Komplexität, dass sie allein schon Grund genug sind, sein Restaurant zu besuchen. Diese geschmackliche Architektur ist das Fundament, auf dem Berendsen seine künstlerische Vision aufbaut.

Damit erhöht sich die Zahl der zwei-Stern-Restaurants in den Niederlanden auf insgesamt 20 Adressen.

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Der Michelin Guide Niederlande 2026 im Überblick

KategorieAnzahl RestaurantsDavon NeuaufnahmenBesonderheit
Insgesamt in Selektion499Vollständige Übersicht niederländischer Spitzengastronomie
3 Michelin-Sterne1De Librije (Zwolle) behält ihre Position
2 Michelin-Sterne202Azurite (Delft) und SUIS (Schin op Geul)
1 Michelin-Stern987Talent und Vielfalt auf höchstem Niveau
Bib Gourmand7710Hervorragende Qualität zu moderaten Preisen
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De Librije: Das Vermächtnis von Jonnie Boer lebt weiter

Das beste Restaurant der Niederlande bleibt De Librije in Zwolle mit drei Michelin-Sternen. Das Erbe des legendären Chefs Jonnie Boer wird hier mit leidenschaftlicher Hingabe von Thérèse Boer, Nelson Tanate und ihren Teams weitergegeben und bewahrt.

Ein Essen bei De Librije ist niemals nur eine Mahlzeit – es ist eine emotional tiefe Erfahrung, ein Moment außerhalb der Zeit. Die Küche ehrt das niederländische Terroir auf eine Weise, die zeigt, dass Tradition und Innovation nicht im Widerspruch stehen müssen. Diese kontinuierliche Verpflichtung zur emotionalen Tiefe und zum kulinarischen Erbe führt dazu, dass De Librije auch 2026 ihre drei Michelin-Sterne behält und damit ihre Position als gastronomisches Flaggschiff der Niederlande festigt.

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Sieben neue Sterne-Restaurants: Die aufstrebenden Talente der niederländischen Küche

Sieben Restaurants erhalten 2026 ihre erste Michelin-Stern-Auszeichnung und repräsentieren die Vielfalt und Kreativität der niederländischen Gastronomie-Szene.

Die neuen Ein-Stern-Restaurants und ihre Köche

RestaurantOrtChefKulinarischer Schwerpunkt
AmbrozijnValkenburgSven NijenhuisFranzösische Tradition & zeitgenössische Techniken
Bij SidneyLoenen aan de VechtSidney HeinzeKlassische Küche mit Komplexität
De CuijtMierloYukyung Lee & Koen van WeertFranzösisch-koreanische Fusion
Le EpifaanVeeningenJarno EggenInnovation, Intimität & Eleganz
NassauGroningenChristian de VriesMinimalistische Produktfokussierung
RozewiedKortgeneNoëmie Haentjens & Ferdy van RijswijkZeeländische Terroir-Küche
Wild AtelierHoog SoerenJonathan ZandbergenRespektvolle Produktbehandlung
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Portrait der Aufsteiger

Sven Nijenhuis bei Ambrozijn in Valkenburg zeigt, wie französische Tradition und zeitgenössische Techniken sich gegenseitig bereichern. Seine sensible Hand ermöglicht ein Gleichgewicht zwischen Respekt vor klassischen Methoden und innovativen Ansätzen.

Sidney Heinze bei Bij Sidney beweist in Loonen aan de Vecht, dass Klassiker wie Froschschenkel à la Meunière oder Tournedos Rossini nichts von ihrer Anziehungskraft verloren haben – in den richtigen Händen werden sie zu komplexen gastronomischen Aussagen.

Yukyung Lee und Koen van Weert bei De Cuijt in Mierlo demonstrieren die Kraft der kulturellen Synthese: Sie verbinden französische Precision mit koreanischer Kreativität – eine Geschichte voller Geschmack und kulinarischer Intelligenz.

Jarno Eggen hat bei Le Epifaan in Veeningen ein neues Reich erschaffen, nachdem er zuvor De Groene Lantaarn leitete. Innovation, Intimität und Eleganz sind die Leitprinzipien seines Schaffens – Leitprinzipien, die sich in jedem Gang manifestieren.

Christian de Vries bei Nassau in Groningen folgt einer minimalistischen Philosophie: Er arbeitet mit einer Handvoll Elementen pro Gang, lässt die Zutaten für sich selbst sprechen, ohne überflüssige Verzierungen.

Noëmie Haentjens und Ferdy van Rijswijk bei Rozewied in Kortgene transformieren ihre Reiseerinnerungen in eine einzigartige Küche, die das Zeeländische Terroir und die regionalen Meeresprodukte ehrt. Diese Küche ist Ausdruck einer gelebten Identität.

Jonathan Zandbergen bei Wild Atelier in Hoog Soeren prägt seinen Kochstil durch tiefsten Respekt vor den Produkten. Seine Imagination folgt keinem Schema – sie lässt elegante, sorgfältig komponierte Aromen entstehen.

Damit steigt die Gesamtzahl der ein-Stern-Restaurants in den Niederlanden auf 98 Adressen.

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Gwendal Poullennec würdigt die niederländische Gastronomie

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Michelin Guide, äußert sich gegenüber Gourmet Report begeistert über die Entwicklung der niederländischen Küche:

„Die Niederlande haben sich als eine der dynamischsten und singulärsten Gastronomieszenen Europas etabliert. Unsere Inspektoren und Inspektorinnen sind konstant beeindruckt von der Kreativität der Köche, der Qualität der Produkte und dem immer stärker ausgeprägten Identitätssinn, der die kulinarische Szene des Landes kennzeichnet.

Die niederländischen Köche schöpfen ihre Inspiration sowohl aus ihrer unmittelbaren Umgebung als auch aus globalen Einflüssen und entwickeln dabei Küchen, die immer persönlicher, expressiver und tiefgreifend in ihrem Terroir verankert sind. Durch die gesamte Selektion hindurch – von den renommiertesten Etablissements bis zu den vielversprechendsten jungen Talenten – zeigt sich diese Kreativität begleitet von einer warmherzigen und entspannten Gastfreundschaft. Diese ist zu einer großen Stärke der niederländischen Gastronomie geworden.“

Diese Worte des Michelin-Führers unterstreichen eine zentrale Erkenntnis: Die niederländischen Köche sind nicht Nachahmer globaler Trends, sondern Autoren ihrer eigenen kulinarischen Narrative, die in ihrer regionalen Identität wurzeln.

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Zehn neue Bib Gourmand: Großzügigkeit zu moderaten Preisen

Das Bib Gourmand-Siegel würdigt Restaurants, die den schwierigen Spagat perfektioniert haben: unglaublich schmackhafte Gerichte zu moderaten Preisen servieren. Die zehn Neuaufnahmen 2026 verkörpern die charakteristische Großzügigkeit dieser Auszeichnung:

  • FuLu Mandarijn (Amsterdam) – Authentische Szechuan-Küche mit intensiven Aromaprofilen
  • Brasserie Bruis (Haarlem) – französische Perspektive auf komfortable Gastronomie
  • ORA | Taverna & Bar (Breda) – Mediterrane Küche ohne Umschweife

Diese Restaurants beweisen, dass gastronomische Exzellenz nicht an Sterne gebunden ist. Sie schaffen echte Werte für ihre Gäste: Geschmack, Qualität und Wertschätzung zum fairen Preis.

Die Gesamtzahl der Bib Gourmand Restaurants steigt damit auf 77.

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Michelin Spezialpreise 2026: Die unsichtbaren Stars würdigen

Der Michelin Guide stellt nicht nur Köche in den Mittelpunkt, sondern würdigt auch Talente, ohne die die Gastronomie-Landschaft unvollständig wäre. Vier Spezialpreise 2026 erkennen diese Künstler und Handwerker an.

Preis für Junge Talente: Noëmie Haentjens & Ferdy van Rijswijk

Noëmie Haentjens und Ferdy van Rijswijk erhalten den Michelin-Preis für Junge Talente für ihr Restaurant Rozewied in Kortgene. Das belgisch-niederländische Paar hat einen Zufluchtsort für Feinschmecker geschaffen – und diese Gelassenheit durchzieht jede Tellerkomponie. Ihre internationalen Erfahrungen verschmelzen nahtlos mit der Fülle des Zeeländischen Terrors zu Tellern, die ebenso kraftvoll wie harmonisch wirken.

Servicepreis: Das Team von Château Neercanne

Das Servicepreis-Team von Château Neercanne (ein-Stern) beherrscht die Kunst der unsichtbaren Perfektion. Die romantische Atmosphäre des Hauses wird durch ein choreografiertes Ballett des Service-Teams verstärkt. Die Verwendung von Tabletts und Servierwagen, die Aufmerksamkeit für jeden Detail und die gewinnende Persönlichkeit des Personals – das stets die richtigen Worte findet – schafften eine unvergleichliche Service-Erfahrung.

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Sommeliers des Jahres: Matthijs Vranken & Nouri Haj Romdhane

Matthijs Vranken und Nouri Haj Romdhane vom Restaurant Brut172 in Reijmerstok erhalten den Michelin-Preis für Sommelierie. Die beiden Sommeliers ermutigen und ergänzen sich natürlich gegenseitig. Sie kennen die Küche des Chefs Hans van Wolde in- und auswendig und nutzen ihr Wissen, um sein kulinarisches Universum zu sublimieren. Sie beeindruckten die Michelin-Inspektoren durch die Balance zwischen bekannten Appellationen, bemerkenswerten Weinen aus der Provinz Limburg und alkoholfreien Pairing-Optionen.

Restauranteröffnung des Jahres: Restaurant Luwte

Restaurant Luwte in Groningen erhält den Michelin-Preis für die Restauranteröffnung des Jahres. Chef Falk van Essen und Gastgeberin/Sommelière Caroline de Vries demonstrieren außergewöhnliche Reife und Klarheit in ihrer Vision. Die meisten Produkte stammen aus den Niederlanden und werden auf eine Weise behandelt, die Botschaften transportiert – manchmal durchaus gewagt. Die Michelin-Inspektoren waren überzeugt von der entspannten gastronomischen Erfahrung, die diese Adresse bietet.

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Mindful Voices / Voix Engagées: Die neue Initiative des Michelin Guides

Der Michelin Guide stellt nicht nur klassische Gourmet-Restaurants in den Fokus. Die neue Initiative „Mindful Voices / Voix Engagées“ (2026 ins Leben gerufen) erzählt die Geschichten inspierender Persönlichkeiten, deren Initiativen und Praktiken die Zukunft von Gastronomie, Hostellerie und Wein gestalten.

Gwendal Poullennec kommentiert diese Erweiterung:

„Mindful Voices schafft einen Raum für alle, die Pionierarbeit in ihrem Bereich leisten und die Spielregeln neu definieren. Diese neue Initiative ist direkt inspiriert von dem, was unsere Inspektoren vor Ort beobachten: Begegnungen und Erfahrungen, die neue Arbeitsweisen offenbaren, die teilbar verdienen. Treu seiner Identität und Werte verstärkt der Michelin Guide diese Stimmen der Gastronomie, Hostellerie und des Weines, damit sie weltweit gehört werden können.“

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Alle 119 Sternerestaurans des Michelin Niederlande

Drei Michelin-Sterne

RestaurantOrt
De LibrijeZwolle

Zwei Michelin-Sterne

RestaurantOrt
Aan de PoelAmstelveen
Ciel BleuAmsterdam
FloreAmsterdam
Restaurant 212Amsterdam
VinkelesAmsterdam
AzuriteDelft
Create by Guido BraekenEijsden
Gem. by Soenil BahadoerGemert
’t NonnetjeHarderwijk
TribecaHeeze
Inter ScaldesKruiningen
De Nieuwe WinkelNijmegen
De BokkedoornsOverveen
Brut172Reijmerstok
FG – François GeurdsRotterdam
FredRotterdam
Restaurant ParkheuvelRotterdam
SUISSchin op Geul
De TreeswijkhoeveWaalre

Azurite und SUIS erhielten 2026 erstmals zwei Sterne.

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Ein Michelin-Stern

RestaurantOrt
Olde MarcktAalten
Herberg Onder de LindenAduard
Bistro de la MerAmsterdam
BoleniusAmsterdam
BougainvilleAmsterdam
ChouxAmsterdam
CueAmsterdam
De KasAmsterdam
Lars AmsterdamAmsterdam
MOSAmsterdam
Restaurant ShowwAmsterdam
RIJKS®Amsterdam
RON GastrobarAmsterdam
SinneAmsterdam
The White Room by Jacob Jan BoermaAmsterdam
WilsAmsterdam
YamazatoAmsterdam
ZolderingAmsterdam
ZenithApeldoorn
De Heeren van HarinxmaBeetsterzwaag
Pieters RestaurantBergambacht
Kaatje bij de SluisBlokzijl
WolfslaarBreda
SpettersBreskens
DemainCadzand
PerceelCapelle aan den IJssel
ApiciusCastricum
Noble KitchenCromvoirt
NovaelaDelft
RijnzichtDoornenburg
La ProvenceDriebergen-Rijsenburg
’t RaedthuysDuiven
WiesenEindhoven
ZarzoEindhoven
JoannEnschede
CodiumGoes
LIZZGouda
NassauGroningen
NoorGroningen
Restaurant AtelierGulpen
Calla’sDen Haag
MLHaarlem
Ratatouille Food & WineHaarlem
BasiliekHarderwijk
De Kromme DisselHeelsum
Cheval BlancHeemstede
’t LansinkHengelo
De Swarte RuijterHolten
De Kromme WatergangHoofdplaat
Wild AtelierHoog Soeren
Bij JefDen Hoorn
Restaurant Kasteel HeemstedeHouten
RozewiedKortgene
SaberoLeende
VoltaireLeersum
De BurgemeesterLinschoten
Bij SidneyLoenen aan de Vecht
’t AmsterdammertjeLoenen aan de Vecht
Tante KoosjeLoenen aan de Vecht
De BloemenbeekDe Lutte
Au Coin des Bons EnfantsMaastricht
Beluga Loves YouMaastricht
Château NeercanneMaastricht
StudioMaastricht
Tout à FaitMaastricht
De CuijtMierlo
De Gieser WildemanNoordeloos
LatourNoordwijk aan Zee
Restaurant CalvaNootdorp
AlmaOisterwijk
Zout & CitroenOosterhout
VersaenRavenstein
’t GanzenestRijswijk
ONERoermond
Restaurant 1857Roosendaal
AmaroneRotterdam
JoeliaRotterdam
The MillènRotterdam
ZeezoutRotterdam
MerletSchoorl
OdilleSint-Oedenrode
O&OSint-Willebrord
MonarhTilburg
De LeufUbachsberg
Karel 5Utrecht
MaeveUtrecht
AmbrozijnValkenburg
Le EpifaanVeeningen
Central ParkVoorburg
De NederlandenVreeland
De MoerbeiWarmond
TriptyqueWateringen
MarreesWeert
LutumWijk bij Duurstede
VistaWillemstad
Restaurant SminkWolvega
De VlindertuinZuidlaren
Brass Boer ThuisZwolle
Restaurant AffectZwolle

Die sieben neuen Ein-Stern-Restaurants 2026 sind Nassau, Wild Atelier, Rozewied, Bij Sidney, De Cuijt, Le Epifaan und Ambrozijn.

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Alle Bib Gourmand 2026 des Michelin Niederlande

Der Michelin Guide Niederlande 2026 führt insgesamt 77 Bib-Gourmand-Restaurants, darunter zehn neue Adressen. Die Auszeichnung steht für gute Küche zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

RestaurantOrt
De AubergerieAmersfoort
Bistro Toost (neu)Amstelveen
A-FusionAmsterdam
AlbaAmsterdam
Auberge – cuisine françaiseAmsterdam
Boon & De Koot (neu)Amsterdam
Fa. PekelhaaringAmsterdam
FuLu Mandarijn (neu)Amsterdam
GitaneAmsterdam
MarieAmsterdam
RijselAmsterdam
ScheepskameelAmsterdam
Sea PalaceAmsterdam
Serre RestaurantAmsterdam
Utage Sake Bar (neu)Amsterdam
Wils Bakery CaféAmsterdam
De Lindeboom New StyleBeek
Bistro NijeholtBeetsterzwaag
NovaBergschenhoek
ORA | Taverna & Bar (neu)Breda
De Witte GansDalfsen
Le Vieux JeanDelft
RaedthuysDoetinchem
PromessaEersel
Lucie CocinaEindhoven
NEVEindhoven
Karel VGoes
Dokjard (neu)Groningen
NiemeijerGroningen
BasaalDen Haag
De BasiliekDen Haag
Ramen Kitanoya (neu)Den Haag
Restaurant ñDen Haag
Resumé by 6&24Den Haag
TapiscoDen Haag
Brasserie Bruis (neu)Haarlem
Café SamabeHaarlem
DiVinoHapert
De VoorburchtHattem
De UitkijkHellendoorn
Chef aan de WerfHilversum
SpandershoeveHilversum
PouweHoeven
Landgoed de HoltweijdeLattrop
Bistro AragostaLeeuwarden
Restaurant élevéLeeuwarden
Café de GaperLeiden
Café VisscherLeiden
Bij ErikLeidschendam
Bij MetteLinschoten
Zilt & ZoetMaartensdijk
Café SjiekMaastricht
L’AubergeMaastricht
TabkeawMaastricht
De Schans by Mike & WesMontfoort
De WilgDe Mortel
Bistrobar BerlinNijmegen
GroenewoudNijmegen
BistroNoordeloos
De WatergeusNoorden
Reua ThaiNuth
La FleurieOirschot
Bistro De ErtepellerPapendrecht
Asian GloriesRotterdam
RotondeRotterdam
VineumRotterdam
De BelevingSint-Oedenrode
BovenmeesterSteenwijk
Brasserij Kok VerhoevenTilburg
Hofstede De BlaakTilburg
Te Koop in TilburgTilburg
HéronUtrecht
Restaurant BlauwUtrecht
MOUT & HOUTVessem
Bistro Luux (neu)Weert
LEV by MikeWinterswijk
Wijn Boer (neu)Zwolle
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Neue Bib Gourmands

Die zehn neuen Restaurants der Ausgabe 2026 sind:

  • Bistro Toost – Amstelveen
  • Boon & De Koot – Amsterdam
  • FuLu Mandarijn – Amsterdam
  • Utage Sake Bar – Amsterdam
  • ORA | Taverna & Bar – Breda
  • Dokjard – Groningen
  • Ramen Kitanoya – Den Haag
  • Brasserie Bruis – Haarlem
  • Bistro Luux – Weert
  • Wijn Boer – Zwolle

Michelin Niederlande: https://guide.michelin.com/de/de/selection/netherlands/restaurants

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Michelin Niederlande 2026

Zusammenfassung

Michelin Niederlande 2026: Mario Ridder mit seinem Restaurant Azurite in Delft und Ralf Berendsen mit SUIS im Dorf Schin op Geul erhalten jeweils zwei Michelin-Sterne.

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