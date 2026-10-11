Michelin Niederlande 2026: Mario Ridder und Ralf Berendsen erhalten zwei Sterne – alle Sterne und Bib Gourmands

Mit zwei neuen zwei-Stern-Restaurants und sieben Neuaufsteigern zeigt die Niederlande erneut ihre Position als eine der dynamischen Gastronomieszenen Europas.
Michelin Niederlande 2026
Zwei kulinarische Ausnahmtalente: Mario Ridder und Ralf Berendsen erhalten zwei Michelin-Sterne
Mario Ridder mit seinem Restaurant Azurite in Delft und Ralf Berendsen mit SUIS im Dorf Schin op Geul erhalten jeweils zwei Michelin-Sterne. Damit würdigt der renommierte Guide die herausragende Karriere zweier Veteranen der niederländischen Küche.
Mario Ridder, ein erfahrener Gastronom und Chef der niederländischen Elite, öffnet mit Azurite ein neues Kapitel seiner beeindruckenden Karriere. Das Restaurant in Delft ist mehr als nur ein kulinarisches Etablissement – es ist die Bühne für Ridders persönlichen Kosmos. Der Meisterkoch lädt Feinschmecker ein, tief in seine Welt einzudringen und seine Leidenschaft für Wein und französische Küche zu teilen. Diese französische Gastronomie ist für ihn eine unerschöpfliche Inspirationsquelle, die er jedoch durch seine eigenständige künstlerische Vision filtert.
Ralf Berendsen hat sich für einen mutigen Schritt entschieden: Nach seinem Wirken im Hôtel La Butte aux Bois gründete er SUIS im malerischen Dorf Schin op Geul und schafft hier sein eigenes gastronomisches Statement. Berendsen besitzt eine unverkennbare kulinarische Handschrift, die er ständig mit subtilen Details verfeinert. Seine Saucen sind legendär – sie erreichen eine solche Tiefe und Komplexität, dass sie allein schon Grund genug sind, sein Restaurant zu besuchen. Diese geschmackliche Architektur ist das Fundament, auf dem Berendsen seine künstlerische Vision aufbaut.
Damit erhöht sich die Zahl der zwei-Stern-Restaurants in den Niederlanden auf insgesamt 20 Adressen.
Der Michelin Guide Niederlande 2026 im Überblick
|Kategorie
|Anzahl Restaurants
|Davon Neuaufnahmen
|Besonderheit
|Insgesamt in Selektion
|499
|–
|Vollständige Übersicht niederländischer Spitzengastronomie
|3 Michelin-Sterne
|1
|–
|De Librije (Zwolle) behält ihre Position
|2 Michelin-Sterne
|20
|2
|Azurite (Delft) und SUIS (Schin op Geul)
|1 Michelin-Stern
|98
|7
|Talent und Vielfalt auf höchstem Niveau
|Bib Gourmand
|77
|10
|Hervorragende Qualität zu moderaten Preisen
De Librije: Das Vermächtnis von Jonnie Boer lebt weiter
Das beste Restaurant der Niederlande bleibt De Librije in Zwolle mit drei Michelin-Sternen. Das Erbe des legendären Chefs Jonnie Boer wird hier mit leidenschaftlicher Hingabe von Thérèse Boer, Nelson Tanate und ihren Teams weitergegeben und bewahrt.
Ein Essen bei De Librije ist niemals nur eine Mahlzeit – es ist eine emotional tiefe Erfahrung, ein Moment außerhalb der Zeit. Die Küche ehrt das niederländische Terroir auf eine Weise, die zeigt, dass Tradition und Innovation nicht im Widerspruch stehen müssen. Diese kontinuierliche Verpflichtung zur emotionalen Tiefe und zum kulinarischen Erbe führt dazu, dass De Librije auch 2026 ihre drei Michelin-Sterne behält und damit ihre Position als gastronomisches Flaggschiff der Niederlande festigt.
Sieben neue Sterne-Restaurants: Die aufstrebenden Talente der niederländischen Küche
Sieben Restaurants erhalten 2026 ihre erste Michelin-Stern-Auszeichnung und repräsentieren die Vielfalt und Kreativität der niederländischen Gastronomie-Szene.
Die neuen Ein-Stern-Restaurants und ihre Köche
|Restaurant
|Ort
|Chef
|Kulinarischer Schwerpunkt
|Ambrozijn
|Valkenburg
|Sven Nijenhuis
|Französische Tradition & zeitgenössische Techniken
|Bij Sidney
|Loenen aan de Vecht
|Sidney Heinze
|Klassische Küche mit Komplexität
|De Cuijt
|Mierlo
|Yukyung Lee & Koen van Weert
|Französisch-koreanische Fusion
|Le Epifaan
|Veeningen
|Jarno Eggen
|Innovation, Intimität & Eleganz
|Nassau
|Groningen
|Christian de Vries
|Minimalistische Produktfokussierung
|Rozewied
|Kortgene
|Noëmie Haentjens & Ferdy van Rijswijk
|Zeeländische Terroir-Küche
|Wild Atelier
|Hoog Soeren
|Jonathan Zandbergen
|Respektvolle Produktbehandlung
Portrait der Aufsteiger
Sven Nijenhuis bei Ambrozijn in Valkenburg zeigt, wie französische Tradition und zeitgenössische Techniken sich gegenseitig bereichern. Seine sensible Hand ermöglicht ein Gleichgewicht zwischen Respekt vor klassischen Methoden und innovativen Ansätzen.
Sidney Heinze bei Bij Sidney beweist in Loonen aan de Vecht, dass Klassiker wie Froschschenkel à la Meunière oder Tournedos Rossini nichts von ihrer Anziehungskraft verloren haben – in den richtigen Händen werden sie zu komplexen gastronomischen Aussagen.
Yukyung Lee und Koen van Weert bei De Cuijt in Mierlo demonstrieren die Kraft der kulturellen Synthese: Sie verbinden französische Precision mit koreanischer Kreativität – eine Geschichte voller Geschmack und kulinarischer Intelligenz.
Jarno Eggen hat bei Le Epifaan in Veeningen ein neues Reich erschaffen, nachdem er zuvor De Groene Lantaarn leitete. Innovation, Intimität und Eleganz sind die Leitprinzipien seines Schaffens – Leitprinzipien, die sich in jedem Gang manifestieren.
Christian de Vries bei Nassau in Groningen folgt einer minimalistischen Philosophie: Er arbeitet mit einer Handvoll Elementen pro Gang, lässt die Zutaten für sich selbst sprechen, ohne überflüssige Verzierungen.
Noëmie Haentjens und Ferdy van Rijswijk bei Rozewied in Kortgene transformieren ihre Reiseerinnerungen in eine einzigartige Küche, die das Zeeländische Terroir und die regionalen Meeresprodukte ehrt. Diese Küche ist Ausdruck einer gelebten Identität.
Jonathan Zandbergen bei Wild Atelier in Hoog Soeren prägt seinen Kochstil durch tiefsten Respekt vor den Produkten. Seine Imagination folgt keinem Schema – sie lässt elegante, sorgfältig komponierte Aromen entstehen.
Damit steigt die Gesamtzahl der ein-Stern-Restaurants in den Niederlanden auf 98 Adressen.
Gwendal Poullennec würdigt die niederländische Gastronomie
Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Michelin Guide, äußert sich gegenüber Gourmet Report begeistert über die Entwicklung der niederländischen Küche:
„Die Niederlande haben sich als eine der dynamischsten und singulärsten Gastronomieszenen Europas etabliert. Unsere Inspektoren und Inspektorinnen sind konstant beeindruckt von der Kreativität der Köche, der Qualität der Produkte und dem immer stärker ausgeprägten Identitätssinn, der die kulinarische Szene des Landes kennzeichnet.
Die niederländischen Köche schöpfen ihre Inspiration sowohl aus ihrer unmittelbaren Umgebung als auch aus globalen Einflüssen und entwickeln dabei Küchen, die immer persönlicher, expressiver und tiefgreifend in ihrem Terroir verankert sind. Durch die gesamte Selektion hindurch – von den renommiertesten Etablissements bis zu den vielversprechendsten jungen Talenten – zeigt sich diese Kreativität begleitet von einer warmherzigen und entspannten Gastfreundschaft. Diese ist zu einer großen Stärke der niederländischen Gastronomie geworden.“
Diese Worte des Michelin-Führers unterstreichen eine zentrale Erkenntnis: Die niederländischen Köche sind nicht Nachahmer globaler Trends, sondern Autoren ihrer eigenen kulinarischen Narrative, die in ihrer regionalen Identität wurzeln.
Zehn neue Bib Gourmand: Großzügigkeit zu moderaten Preisen
Das Bib Gourmand-Siegel würdigt Restaurants, die den schwierigen Spagat perfektioniert haben: unglaublich schmackhafte Gerichte zu moderaten Preisen servieren. Die zehn Neuaufnahmen 2026 verkörpern die charakteristische Großzügigkeit dieser Auszeichnung:
- FuLu Mandarijn (Amsterdam) – Authentische Szechuan-Küche mit intensiven Aromaprofilen
- Brasserie Bruis (Haarlem) – französische Perspektive auf komfortable Gastronomie
- ORA | Taverna & Bar (Breda) – Mediterrane Küche ohne Umschweife
Diese Restaurants beweisen, dass gastronomische Exzellenz nicht an Sterne gebunden ist. Sie schaffen echte Werte für ihre Gäste: Geschmack, Qualität und Wertschätzung zum fairen Preis.
Die Gesamtzahl der Bib Gourmand Restaurants steigt damit auf 77.
Michelin Spezialpreise 2026: Die unsichtbaren Stars würdigen
Der Michelin Guide stellt nicht nur Köche in den Mittelpunkt, sondern würdigt auch Talente, ohne die die Gastronomie-Landschaft unvollständig wäre. Vier Spezialpreise 2026 erkennen diese Künstler und Handwerker an.
Preis für Junge Talente: Noëmie Haentjens & Ferdy van Rijswijk
Noëmie Haentjens und Ferdy van Rijswijk erhalten den Michelin-Preis für Junge Talente für ihr Restaurant Rozewied in Kortgene. Das belgisch-niederländische Paar hat einen Zufluchtsort für Feinschmecker geschaffen – und diese Gelassenheit durchzieht jede Tellerkomponie. Ihre internationalen Erfahrungen verschmelzen nahtlos mit der Fülle des Zeeländischen Terrors zu Tellern, die ebenso kraftvoll wie harmonisch wirken.
Servicepreis: Das Team von Château Neercanne
Das Servicepreis-Team von Château Neercanne (ein-Stern) beherrscht die Kunst der unsichtbaren Perfektion. Die romantische Atmosphäre des Hauses wird durch ein choreografiertes Ballett des Service-Teams verstärkt. Die Verwendung von Tabletts und Servierwagen, die Aufmerksamkeit für jeden Detail und die gewinnende Persönlichkeit des Personals – das stets die richtigen Worte findet – schafften eine unvergleichliche Service-Erfahrung.
Sommeliers des Jahres: Matthijs Vranken & Nouri Haj Romdhane
Matthijs Vranken und Nouri Haj Romdhane vom Restaurant Brut172 in Reijmerstok erhalten den Michelin-Preis für Sommelierie. Die beiden Sommeliers ermutigen und ergänzen sich natürlich gegenseitig. Sie kennen die Küche des Chefs Hans van Wolde in- und auswendig und nutzen ihr Wissen, um sein kulinarisches Universum zu sublimieren. Sie beeindruckten die Michelin-Inspektoren durch die Balance zwischen bekannten Appellationen, bemerkenswerten Weinen aus der Provinz Limburg und alkoholfreien Pairing-Optionen.
Restauranteröffnung des Jahres: Restaurant Luwte
Restaurant Luwte in Groningen erhält den Michelin-Preis für die Restauranteröffnung des Jahres. Chef Falk van Essen und Gastgeberin/Sommelière Caroline de Vries demonstrieren außergewöhnliche Reife und Klarheit in ihrer Vision. Die meisten Produkte stammen aus den Niederlanden und werden auf eine Weise behandelt, die Botschaften transportiert – manchmal durchaus gewagt. Die Michelin-Inspektoren waren überzeugt von der entspannten gastronomischen Erfahrung, die diese Adresse bietet.
Mindful Voices / Voix Engagées: Die neue Initiative des Michelin Guides
Der Michelin Guide stellt nicht nur klassische Gourmet-Restaurants in den Fokus. Die neue Initiative „Mindful Voices / Voix Engagées“ (2026 ins Leben gerufen) erzählt die Geschichten inspierender Persönlichkeiten, deren Initiativen und Praktiken die Zukunft von Gastronomie, Hostellerie und Wein gestalten.
Gwendal Poullennec kommentiert diese Erweiterung:
„Mindful Voices schafft einen Raum für alle, die Pionierarbeit in ihrem Bereich leisten und die Spielregeln neu definieren. Diese neue Initiative ist direkt inspiriert von dem, was unsere Inspektoren vor Ort beobachten: Begegnungen und Erfahrungen, die neue Arbeitsweisen offenbaren, die teilbar verdienen. Treu seiner Identität und Werte verstärkt der Michelin Guide diese Stimmen der Gastronomie, Hostellerie und des Weines, damit sie weltweit gehört werden können.“
Alle 119 Sternerestaurans des Michelin Niederlande
Drei Michelin-Sterne
|Restaurant
|Ort
|De Librije
|Zwolle
Zwei Michelin-Sterne
|Restaurant
|Ort
|Aan de Poel
|Amstelveen
|Ciel Bleu
|Amsterdam
|Flore
|Amsterdam
|Restaurant 212
|Amsterdam
|Vinkeles
|Amsterdam
|Azurite
|Delft
|Create by Guido Braeken
|Eijsden
|Gem. by Soenil Bahadoer
|Gemert
|’t Nonnetje
|Harderwijk
|Tribeca
|Heeze
|Inter Scaldes
|Kruiningen
|De Nieuwe Winkel
|Nijmegen
|De Bokkedoorns
|Overveen
|Brut172
|Reijmerstok
|FG – François Geurds
|Rotterdam
|Fred
|Rotterdam
|Restaurant Parkheuvel
|Rotterdam
|SUIS
|Schin op Geul
|De Treeswijkhoeve
|Waalre
Azurite und SUIS erhielten 2026 erstmals zwei Sterne.
Ein Michelin-Stern
|Restaurant
|Ort
|Olde Marckt
|Aalten
|Herberg Onder de Linden
|Aduard
|Bistro de la Mer
|Amsterdam
|Bolenius
|Amsterdam
|Bougainville
|Amsterdam
|Choux
|Amsterdam
|Cue
|Amsterdam
|De Kas
|Amsterdam
|Lars Amsterdam
|Amsterdam
|MOS
|Amsterdam
|Restaurant Showw
|Amsterdam
|RIJKS®
|Amsterdam
|RON Gastrobar
|Amsterdam
|Sinne
|Amsterdam
|The White Room by Jacob Jan Boerma
|Amsterdam
|Wils
|Amsterdam
|Yamazato
|Amsterdam
|Zoldering
|Amsterdam
|Zenith
|Apeldoorn
|De Heeren van Harinxma
|Beetsterzwaag
|Pieters Restaurant
|Bergambacht
|Kaatje bij de Sluis
|Blokzijl
|Wolfslaar
|Breda
|Spetters
|Breskens
|Demain
|Cadzand
|Perceel
|Capelle aan den IJssel
|Apicius
|Castricum
|Noble Kitchen
|Cromvoirt
|Novaela
|Delft
|Rijnzicht
|Doornenburg
|La Provence
|Driebergen-Rijsenburg
|’t Raedthuys
|Duiven
|Wiesen
|Eindhoven
|Zarzo
|Eindhoven
|Joann
|Enschede
|Codium
|Goes
|LIZZ
|Gouda
|Nassau
|Groningen
|Noor
|Groningen
|Restaurant Atelier
|Gulpen
|Calla’s
|Den Haag
|ML
|Haarlem
|Ratatouille Food & Wine
|Haarlem
|Basiliek
|Harderwijk
|De Kromme Dissel
|Heelsum
|Cheval Blanc
|Heemstede
|’t Lansink
|Hengelo
|De Swarte Ruijter
|Holten
|De Kromme Watergang
|Hoofdplaat
|Wild Atelier
|Hoog Soeren
|Bij Jef
|Den Hoorn
|Restaurant Kasteel Heemstede
|Houten
|Rozewied
|Kortgene
|Sabero
|Leende
|Voltaire
|Leersum
|De Burgemeester
|Linschoten
|Bij Sidney
|Loenen aan de Vecht
|’t Amsterdammertje
|Loenen aan de Vecht
|Tante Koosje
|Loenen aan de Vecht
|De Bloemenbeek
|De Lutte
|Au Coin des Bons Enfants
|Maastricht
|Beluga Loves You
|Maastricht
|Château Neercanne
|Maastricht
|Studio
|Maastricht
|Tout à Fait
|Maastricht
|De Cuijt
|Mierlo
|De Gieser Wildeman
|Noordeloos
|Latour
|Noordwijk aan Zee
|Restaurant Calva
|Nootdorp
|Alma
|Oisterwijk
|Zout & Citroen
|Oosterhout
|Versaen
|Ravenstein
|’t Ganzenest
|Rijswijk
|ONE
|Roermond
|Restaurant 1857
|Roosendaal
|Amarone
|Rotterdam
|Joelia
|Rotterdam
|The Millèn
|Rotterdam
|Zeezout
|Rotterdam
|Merlet
|Schoorl
|Odille
|Sint-Oedenrode
|O&O
|Sint-Willebrord
|Monarh
|Tilburg
|De Leuf
|Ubachsberg
|Karel 5
|Utrecht
|Maeve
|Utrecht
|Ambrozijn
|Valkenburg
|Le Epifaan
|Veeningen
|Central Park
|Voorburg
|De Nederlanden
|Vreeland
|De Moerbei
|Warmond
|Triptyque
|Wateringen
|Marrees
|Weert
|Lutum
|Wijk bij Duurstede
|Vista
|Willemstad
|Restaurant Smink
|Wolvega
|De Vlindertuin
|Zuidlaren
|Brass Boer Thuis
|Zwolle
|Restaurant Affect
|Zwolle
Die sieben neuen Ein-Stern-Restaurants 2026 sind Nassau, Wild Atelier, Rozewied, Bij Sidney, De Cuijt, Le Epifaan und Ambrozijn.
Alle Bib Gourmand 2026 des Michelin Niederlande
Der Michelin Guide Niederlande 2026 führt insgesamt 77 Bib-Gourmand-Restaurants, darunter zehn neue Adressen. Die Auszeichnung steht für gute Küche zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
|Restaurant
|Ort
|De Aubergerie
|Amersfoort
|Bistro Toost (neu)
|Amstelveen
|A-Fusion
|Amsterdam
|Alba
|Amsterdam
|Auberge – cuisine française
|Amsterdam
|Boon & De Koot (neu)
|Amsterdam
|Fa. Pekelhaaring
|Amsterdam
|FuLu Mandarijn (neu)
|Amsterdam
|Gitane
|Amsterdam
|Marie
|Amsterdam
|Rijsel
|Amsterdam
|Scheepskameel
|Amsterdam
|Sea Palace
|Amsterdam
|Serre Restaurant
|Amsterdam
|Utage Sake Bar (neu)
|Amsterdam
|Wils Bakery Café
|Amsterdam
|De Lindeboom New Style
|Beek
|Bistro Nijeholt
|Beetsterzwaag
|Nova
|Bergschenhoek
|ORA | Taverna & Bar (neu)
|Breda
|De Witte Gans
|Dalfsen
|Le Vieux Jean
|Delft
|Raedthuys
|Doetinchem
|Promessa
|Eersel
|Lucie Cocina
|Eindhoven
|NEV
|Eindhoven
|Karel V
|Goes
|Dokjard (neu)
|Groningen
|Niemeijer
|Groningen
|Basaal
|Den Haag
|De Basiliek
|Den Haag
|Ramen Kitanoya (neu)
|Den Haag
|Restaurant ñ
|Den Haag
|Resumé by 6&24
|Den Haag
|Tapisco
|Den Haag
|Brasserie Bruis (neu)
|Haarlem
|Café Samabe
|Haarlem
|DiVino
|Hapert
|De Voorburcht
|Hattem
|De Uitkijk
|Hellendoorn
|Chef aan de Werf
|Hilversum
|Spandershoeve
|Hilversum
|Pouwe
|Hoeven
|Landgoed de Holtweijde
|Lattrop
|Bistro Aragosta
|Leeuwarden
|Restaurant élevé
|Leeuwarden
|Café de Gaper
|Leiden
|Café Visscher
|Leiden
|Bij Erik
|Leidschendam
|Bij Mette
|Linschoten
|Zilt & Zoet
|Maartensdijk
|Café Sjiek
|Maastricht
|L’Auberge
|Maastricht
|Tabkeaw
|Maastricht
|De Schans by Mike & Wes
|Montfoort
|De Wilg
|De Mortel
|Bistrobar Berlin
|Nijmegen
|Groenewoud
|Nijmegen
|Bistro
|Noordeloos
|De Watergeus
|Noorden
|Reua Thai
|Nuth
|La Fleurie
|Oirschot
|Bistro De Ertepeller
|Papendrecht
|Asian Glories
|Rotterdam
|Rotonde
|Rotterdam
|Vineum
|Rotterdam
|De Beleving
|Sint-Oedenrode
|Bovenmeester
|Steenwijk
|Brasserij Kok Verhoeven
|Tilburg
|Hofstede De Blaak
|Tilburg
|Te Koop in Tilburg
|Tilburg
|Héron
|Utrecht
|Restaurant Blauw
|Utrecht
|MOUT & HOUT
|Vessem
|Bistro Luux (neu)
|Weert
|LEV by Mike
|Winterswijk
|Wijn Boer (neu)
|Zwolle
Neue Bib Gourmands
Die zehn neuen Restaurants der Ausgabe 2026 sind:
- Bistro Toost – Amstelveen
- Boon & De Koot – Amsterdam
- FuLu Mandarijn – Amsterdam
- Utage Sake Bar – Amsterdam
- ORA | Taverna & Bar – Breda
- Dokjard – Groningen
- Ramen Kitanoya – Den Haag
- Brasserie Bruis – Haarlem
- Bistro Luux – Weert
- Wijn Boer – Zwolle
Michelin Niederlande: https://guide.michelin.com/de/de/selection/netherlands/restaurants
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Michelin Niederlande 2026
Zusammenfassung
Michelin Niederlande 2026: Mario Ridder mit seinem Restaurant Azurite in Delft und Ralf Berendsen mit SUIS im Dorf Schin op Geul erhalten jeweils zwei Michelin-Sterne.