Michelin Niederlande 2026: Mario Ridder und Ralf Berendsen erhalten zwei Sterne – alle Sterne und Bib Gourmands

Mit zwei neuen zwei-Stern-Restaurants und sieben Neuaufsteigern zeigt die Niederlande erneut ihre Position als eine der dynamischen Gastronomieszenen Europas.

Mario Ridder

Michelin Niederlande 2026

Zwei kulinarische Ausnahmtalente: Mario Ridder und Ralf Berendsen erhalten zwei Michelin-Sterne

Mario Ridder mit seinem Restaurant Azurite in Delft und Ralf Berendsen mit SUIS im Dorf Schin op Geul erhalten jeweils zwei Michelin-Sterne. Damit würdigt der renommierte Guide die herausragende Karriere zweier Veteranen der niederländischen Küche.

Mario Ridder, ein erfahrener Gastronom und Chef der niederländischen Elite, öffnet mit Azurite ein neues Kapitel seiner beeindruckenden Karriere. Das Restaurant in Delft ist mehr als nur ein kulinarisches Etablissement – es ist die Bühne für Ridders persönlichen Kosmos. Der Meisterkoch lädt Feinschmecker ein, tief in seine Welt einzudringen und seine Leidenschaft für Wein und französische Küche zu teilen. Diese französische Gastronomie ist für ihn eine unerschöpfliche Inspirationsquelle, die er jedoch durch seine eigenständige künstlerische Vision filtert.

Ralf Berendsen hat sich für einen mutigen Schritt entschieden: Nach seinem Wirken im Hôtel La Butte aux Bois gründete er SUIS im malerischen Dorf Schin op Geul und schafft hier sein eigenes gastronomisches Statement. Berendsen besitzt eine unverkennbare kulinarische Handschrift, die er ständig mit subtilen Details verfeinert. Seine Saucen sind legendär – sie erreichen eine solche Tiefe und Komplexität, dass sie allein schon Grund genug sind, sein Restaurant zu besuchen. Diese geschmackliche Architektur ist das Fundament, auf dem Berendsen seine künstlerische Vision aufbaut.

Damit erhöht sich die Zahl der zwei-Stern-Restaurants in den Niederlanden auf insgesamt 20 Adressen.

Der Michelin Guide Niederlande 2026 im Überblick

Kategorie Anzahl Restaurants Davon Neuaufnahmen Besonderheit Insgesamt in Selektion 499 – Vollständige Übersicht niederländischer Spitzengastronomie 3 Michelin-Sterne 1 – De Librije (Zwolle) behält ihre Position 2 Michelin-Sterne 20 2 Azurite (Delft) und SUIS (Schin op Geul) 1 Michelin-Stern 98 7 Talent und Vielfalt auf höchstem Niveau Bib Gourmand 77 10 Hervorragende Qualität zu moderaten Preisen

De Librije: Das Vermächtnis von Jonnie Boer lebt weiter

Das beste Restaurant der Niederlande bleibt De Librije in Zwolle mit drei Michelin-Sternen. Das Erbe des legendären Chefs Jonnie Boer wird hier mit leidenschaftlicher Hingabe von Thérèse Boer, Nelson Tanate und ihren Teams weitergegeben und bewahrt.

Ein Essen bei De Librije ist niemals nur eine Mahlzeit – es ist eine emotional tiefe Erfahrung, ein Moment außerhalb der Zeit. Die Küche ehrt das niederländische Terroir auf eine Weise, die zeigt, dass Tradition und Innovation nicht im Widerspruch stehen müssen. Diese kontinuierliche Verpflichtung zur emotionalen Tiefe und zum kulinarischen Erbe führt dazu, dass De Librije auch 2026 ihre drei Michelin-Sterne behält und damit ihre Position als gastronomisches Flaggschiff der Niederlande festigt.

Sieben neue Sterne-Restaurants: Die aufstrebenden Talente der niederländischen Küche

Sieben Restaurants erhalten 2026 ihre erste Michelin-Stern-Auszeichnung und repräsentieren die Vielfalt und Kreativität der niederländischen Gastronomie-Szene.

Die neuen Ein-Stern-Restaurants und ihre Köche

Restaurant Ort Chef Kulinarischer Schwerpunkt Ambrozijn Valkenburg Sven Nijenhuis Französische Tradition & zeitgenössische Techniken Bij Sidney Loenen aan de Vecht Sidney Heinze Klassische Küche mit Komplexität De Cuijt Mierlo Yukyung Lee & Koen van Weert Französisch-koreanische Fusion Le Epifaan Veeningen Jarno Eggen Innovation, Intimität & Eleganz Nassau Groningen Christian de Vries Minimalistische Produktfokussierung Rozewied Kortgene Noëmie Haentjens & Ferdy van Rijswijk Zeeländische Terroir-Küche Wild Atelier Hoog Soeren Jonathan Zandbergen Respektvolle Produktbehandlung

Portrait der Aufsteiger

Sven Nijenhuis bei Ambrozijn in Valkenburg zeigt, wie französische Tradition und zeitgenössische Techniken sich gegenseitig bereichern. Seine sensible Hand ermöglicht ein Gleichgewicht zwischen Respekt vor klassischen Methoden und innovativen Ansätzen.

Sidney Heinze bei Bij Sidney beweist in Loonen aan de Vecht, dass Klassiker wie Froschschenkel à la Meunière oder Tournedos Rossini nichts von ihrer Anziehungskraft verloren haben – in den richtigen Händen werden sie zu komplexen gastronomischen Aussagen.

Yukyung Lee und Koen van Weert bei De Cuijt in Mierlo demonstrieren die Kraft der kulturellen Synthese: Sie verbinden französische Precision mit koreanischer Kreativität – eine Geschichte voller Geschmack und kulinarischer Intelligenz.

Jarno Eggen hat bei Le Epifaan in Veeningen ein neues Reich erschaffen, nachdem er zuvor De Groene Lantaarn leitete. Innovation, Intimität und Eleganz sind die Leitprinzipien seines Schaffens – Leitprinzipien, die sich in jedem Gang manifestieren.

Christian de Vries bei Nassau in Groningen folgt einer minimalistischen Philosophie: Er arbeitet mit einer Handvoll Elementen pro Gang, lässt die Zutaten für sich selbst sprechen, ohne überflüssige Verzierungen.

Noëmie Haentjens und Ferdy van Rijswijk bei Rozewied in Kortgene transformieren ihre Reiseerinnerungen in eine einzigartige Küche, die das Zeeländische Terroir und die regionalen Meeresprodukte ehrt. Diese Küche ist Ausdruck einer gelebten Identität.

Jonathan Zandbergen bei Wild Atelier in Hoog Soeren prägt seinen Kochstil durch tiefsten Respekt vor den Produkten. Seine Imagination folgt keinem Schema – sie lässt elegante, sorgfältig komponierte Aromen entstehen.

Damit steigt die Gesamtzahl der ein-Stern-Restaurants in den Niederlanden auf 98 Adressen.

Gwendal Poullennec würdigt die niederländische Gastronomie

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Michelin Guide, äußert sich gegenüber Gourmet Report begeistert über die Entwicklung der niederländischen Küche:

„Die Niederlande haben sich als eine der dynamischsten und singulärsten Gastronomieszenen Europas etabliert. Unsere Inspektoren und Inspektorinnen sind konstant beeindruckt von der Kreativität der Köche, der Qualität der Produkte und dem immer stärker ausgeprägten Identitätssinn, der die kulinarische Szene des Landes kennzeichnet. Die niederländischen Köche schöpfen ihre Inspiration sowohl aus ihrer unmittelbaren Umgebung als auch aus globalen Einflüssen und entwickeln dabei Küchen, die immer persönlicher, expressiver und tiefgreifend in ihrem Terroir verankert sind. Durch die gesamte Selektion hindurch – von den renommiertesten Etablissements bis zu den vielversprechendsten jungen Talenten – zeigt sich diese Kreativität begleitet von einer warmherzigen und entspannten Gastfreundschaft. Diese ist zu einer großen Stärke der niederländischen Gastronomie geworden.“

Diese Worte des Michelin-Führers unterstreichen eine zentrale Erkenntnis: Die niederländischen Köche sind nicht Nachahmer globaler Trends, sondern Autoren ihrer eigenen kulinarischen Narrative, die in ihrer regionalen Identität wurzeln.

Zehn neue Bib Gourmand: Großzügigkeit zu moderaten Preisen

Das Bib Gourmand-Siegel würdigt Restaurants, die den schwierigen Spagat perfektioniert haben: unglaublich schmackhafte Gerichte zu moderaten Preisen servieren. Die zehn Neuaufnahmen 2026 verkörpern die charakteristische Großzügigkeit dieser Auszeichnung:

FuLu Mandarijn (Amsterdam) – Authentische Szechuan-Küche mit intensiven Aromaprofilen

(Amsterdam) – Authentische Szechuan-Küche mit intensiven Aromaprofilen Brasserie Bruis (Haarlem) – französische Perspektive auf komfortable Gastronomie

(Haarlem) – französische Perspektive auf komfortable Gastronomie ORA | Taverna & Bar (Breda) – Mediterrane Küche ohne Umschweife

Diese Restaurants beweisen, dass gastronomische Exzellenz nicht an Sterne gebunden ist. Sie schaffen echte Werte für ihre Gäste: Geschmack, Qualität und Wertschätzung zum fairen Preis.

Die Gesamtzahl der Bib Gourmand Restaurants steigt damit auf 77.

Michelin Spezialpreise 2026: Die unsichtbaren Stars würdigen

Der Michelin Guide stellt nicht nur Köche in den Mittelpunkt, sondern würdigt auch Talente, ohne die die Gastronomie-Landschaft unvollständig wäre. Vier Spezialpreise 2026 erkennen diese Künstler und Handwerker an.

Preis für Junge Talente: Noëmie Haentjens & Ferdy van Rijswijk

Noëmie Haentjens und Ferdy van Rijswijk erhalten den Michelin-Preis für Junge Talente für ihr Restaurant Rozewied in Kortgene. Das belgisch-niederländische Paar hat einen Zufluchtsort für Feinschmecker geschaffen – und diese Gelassenheit durchzieht jede Tellerkomponie. Ihre internationalen Erfahrungen verschmelzen nahtlos mit der Fülle des Zeeländischen Terrors zu Tellern, die ebenso kraftvoll wie harmonisch wirken.

Servicepreis: Das Team von Château Neercanne

Das Servicepreis-Team von Château Neercanne (ein-Stern) beherrscht die Kunst der unsichtbaren Perfektion. Die romantische Atmosphäre des Hauses wird durch ein choreografiertes Ballett des Service-Teams verstärkt. Die Verwendung von Tabletts und Servierwagen, die Aufmerksamkeit für jeden Detail und die gewinnende Persönlichkeit des Personals – das stets die richtigen Worte findet – schafften eine unvergleichliche Service-Erfahrung.

Sommeliers des Jahres: Matthijs Vranken & Nouri Haj Romdhane

Matthijs Vranken und Nouri Haj Romdhane vom Restaurant Brut172 in Reijmerstok erhalten den Michelin-Preis für Sommelierie. Die beiden Sommeliers ermutigen und ergänzen sich natürlich gegenseitig. Sie kennen die Küche des Chefs Hans van Wolde in- und auswendig und nutzen ihr Wissen, um sein kulinarisches Universum zu sublimieren. Sie beeindruckten die Michelin-Inspektoren durch die Balance zwischen bekannten Appellationen, bemerkenswerten Weinen aus der Provinz Limburg und alkoholfreien Pairing-Optionen.

Restauranteröffnung des Jahres: Restaurant Luwte

Restaurant Luwte in Groningen erhält den Michelin-Preis für die Restauranteröffnung des Jahres. Chef Falk van Essen und Gastgeberin/Sommelière Caroline de Vries demonstrieren außergewöhnliche Reife und Klarheit in ihrer Vision. Die meisten Produkte stammen aus den Niederlanden und werden auf eine Weise behandelt, die Botschaften transportiert – manchmal durchaus gewagt. Die Michelin-Inspektoren waren überzeugt von der entspannten gastronomischen Erfahrung, die diese Adresse bietet.

Mindful Voices / Voix Engagées: Die neue Initiative des Michelin Guides

Der Michelin Guide stellt nicht nur klassische Gourmet-Restaurants in den Fokus. Die neue Initiative „Mindful Voices / Voix Engagées“ (2026 ins Leben gerufen) erzählt die Geschichten inspierender Persönlichkeiten, deren Initiativen und Praktiken die Zukunft von Gastronomie, Hostellerie und Wein gestalten.

Gwendal Poullennec kommentiert diese Erweiterung:

„Mindful Voices schafft einen Raum für alle, die Pionierarbeit in ihrem Bereich leisten und die Spielregeln neu definieren. Diese neue Initiative ist direkt inspiriert von dem, was unsere Inspektoren vor Ort beobachten: Begegnungen und Erfahrungen, die neue Arbeitsweisen offenbaren, die teilbar verdienen. Treu seiner Identität und Werte verstärkt der Michelin Guide diese Stimmen der Gastronomie, Hostellerie und des Weines, damit sie weltweit gehört werden können.“

Alle 119 Sternerestaurans des Michelin Niederlande

Drei Michelin-Sterne

Restaurant Ort De Librije Zwolle

Zwei Michelin-Sterne

Restaurant Ort Aan de Poel Amstelveen Ciel Bleu Amsterdam Flore Amsterdam Restaurant 212 Amsterdam Vinkeles Amsterdam Azurite Delft Create by Guido Braeken Eijsden Gem. by Soenil Bahadoer Gemert ’t Nonnetje Harderwijk Tribeca Heeze Inter Scaldes Kruiningen De Nieuwe Winkel Nijmegen De Bokkedoorns Overveen Brut172 Reijmerstok FG – François Geurds Rotterdam Fred Rotterdam Restaurant Parkheuvel Rotterdam SUIS Schin op Geul De Treeswijkhoeve Waalre

Azurite und SUIS erhielten 2026 erstmals zwei Sterne.

Ein Michelin-Stern

Restaurant Ort Olde Marckt Aalten Herberg Onder de Linden Aduard Bistro de la Mer Amsterdam Bolenius Amsterdam Bougainville Amsterdam Choux Amsterdam Cue Amsterdam De Kas Amsterdam Lars Amsterdam Amsterdam MOS Amsterdam Restaurant Showw Amsterdam RIJKS® Amsterdam RON Gastrobar Amsterdam Sinne Amsterdam The White Room by Jacob Jan Boerma Amsterdam Wils Amsterdam Yamazato Amsterdam Zoldering Amsterdam Zenith Apeldoorn De Heeren van Harinxma Beetsterzwaag Pieters Restaurant Bergambacht Kaatje bij de Sluis Blokzijl Wolfslaar Breda Spetters Breskens Demain Cadzand Perceel Capelle aan den IJssel Apicius Castricum Noble Kitchen Cromvoirt Novaela Delft Rijnzicht Doornenburg La Provence Driebergen-Rijsenburg ’t Raedthuys Duiven Wiesen Eindhoven Zarzo Eindhoven Joann Enschede Codium Goes LIZZ Gouda Nassau Groningen Noor Groningen Restaurant Atelier Gulpen Calla’s Den Haag ML Haarlem Ratatouille Food & Wine Haarlem Basiliek Harderwijk De Kromme Dissel Heelsum Cheval Blanc Heemstede ’t Lansink Hengelo De Swarte Ruijter Holten De Kromme Watergang Hoofdplaat Wild Atelier Hoog Soeren Bij Jef Den Hoorn Restaurant Kasteel Heemstede Houten Rozewied Kortgene Sabero Leende Voltaire Leersum De Burgemeester Linschoten Bij Sidney Loenen aan de Vecht ’t Amsterdammertje Loenen aan de Vecht Tante Koosje Loenen aan de Vecht De Bloemenbeek De Lutte Au Coin des Bons Enfants Maastricht Beluga Loves You Maastricht Château Neercanne Maastricht Studio Maastricht Tout à Fait Maastricht De Cuijt Mierlo De Gieser Wildeman Noordeloos Latour Noordwijk aan Zee Restaurant Calva Nootdorp Alma Oisterwijk Zout & Citroen Oosterhout Versaen Ravenstein ’t Ganzenest Rijswijk ONE Roermond Restaurant 1857 Roosendaal Amarone Rotterdam Joelia Rotterdam The Millèn Rotterdam Zeezout Rotterdam Merlet Schoorl Odille Sint-Oedenrode O&O Sint-Willebrord Monarh Tilburg De Leuf Ubachsberg Karel 5 Utrecht Maeve Utrecht Ambrozijn Valkenburg Le Epifaan Veeningen Central Park Voorburg De Nederlanden Vreeland De Moerbei Warmond Triptyque Wateringen Marrees Weert Lutum Wijk bij Duurstede Vista Willemstad Restaurant Smink Wolvega De Vlindertuin Zuidlaren Brass Boer Thuis Zwolle Restaurant Affect Zwolle

Die sieben neuen Ein-Stern-Restaurants 2026 sind Nassau, Wild Atelier, Rozewied, Bij Sidney, De Cuijt, Le Epifaan und Ambrozijn.

Alle Bib Gourmand 2026 des Michelin Niederlande

Der Michelin Guide Niederlande 2026 führt insgesamt 77 Bib-Gourmand-Restaurants, darunter zehn neue Adressen. Die Auszeichnung steht für gute Küche zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Restaurant Ort De Aubergerie Amersfoort Bistro Toost (neu) Amstelveen A-Fusion Amsterdam Alba Amsterdam Auberge – cuisine française Amsterdam Boon & De Koot (neu) Amsterdam Fa. Pekelhaaring Amsterdam FuLu Mandarijn (neu) Amsterdam Gitane Amsterdam Marie Amsterdam Rijsel Amsterdam Scheepskameel Amsterdam Sea Palace Amsterdam Serre Restaurant Amsterdam Utage Sake Bar (neu) Amsterdam Wils Bakery Café Amsterdam De Lindeboom New Style Beek Bistro Nijeholt Beetsterzwaag Nova Bergschenhoek ORA | Taverna & Bar (neu) Breda De Witte Gans Dalfsen Le Vieux Jean Delft Raedthuys Doetinchem Promessa Eersel Lucie Cocina Eindhoven NEV Eindhoven Karel V Goes Dokjard (neu) Groningen Niemeijer Groningen Basaal Den Haag De Basiliek Den Haag Ramen Kitanoya (neu) Den Haag Restaurant ñ Den Haag Resumé by 6&24 Den Haag Tapisco Den Haag Brasserie Bruis (neu) Haarlem Café Samabe Haarlem DiVino Hapert De Voorburcht Hattem De Uitkijk Hellendoorn Chef aan de Werf Hilversum Spandershoeve Hilversum Pouwe Hoeven Landgoed de Holtweijde Lattrop Bistro Aragosta Leeuwarden Restaurant élevé Leeuwarden Café de Gaper Leiden Café Visscher Leiden Bij Erik Leidschendam Bij Mette Linschoten Zilt & Zoet Maartensdijk Café Sjiek Maastricht L’Auberge Maastricht Tabkeaw Maastricht De Schans by Mike & Wes Montfoort De Wilg De Mortel Bistrobar Berlin Nijmegen Groenewoud Nijmegen Bistro Noordeloos De Watergeus Noorden Reua Thai Nuth La Fleurie Oirschot Bistro De Ertepeller Papendrecht Asian Glories Rotterdam Rotonde Rotterdam Vineum Rotterdam De Beleving Sint-Oedenrode Bovenmeester Steenwijk Brasserij Kok Verhoeven Tilburg Hofstede De Blaak Tilburg Te Koop in Tilburg Tilburg Héron Utrecht Restaurant Blauw Utrecht MOUT & HOUT Vessem Bistro Luux (neu) Weert LEV by Mike Winterswijk Wijn Boer (neu) Zwolle

Neue Bib Gourmands

Die zehn neuen Restaurants der Ausgabe 2026 sind:

Bistro Toost – Amstelveen

Boon & De Koot – Amsterdam

FuLu Mandarijn – Amsterdam

Utage Sake Bar – Amsterdam

ORA | Taverna & Bar – Breda

Dokjard – Groningen

Ramen Kitanoya – Den Haag

Brasserie Bruis – Haarlem

Bistro Luux – Weert

Wijn Boer – Zwolle

Michelin Niederlande: https://guide.michelin.com/de/de/selection/netherlands/restaurants

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