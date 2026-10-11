„MOINgiorno! – Meine kulinarische Reise von Hamburg nach Palermo“ von Cornelia Poletto

Auf was würden Sie nie in ihrem Kühlschrank verzichten? Was muss unbedingt immer greifbar sein? Für Cornelia Poletto ist es Parmesan. Echter Parmigiano Reggiano, in der EU ein streng geschütztes Produkt mit Ursprungsbezeichnung (DOP). Gerieben, gehobelt, in ganzen Stücken, irgendwie geht es nicht ohne. Woher ich dieses Wissen beziehe? Ganz einfach, aus Cornelia Polettos Buch.

Cover (Foto Oliver Lassen)

„MOINgiorno! – Meine kulinarische Reise von Hamburg nach Palermo“

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum 07.10.2026

Abbildungen 110

ZS-Verlag

Seitenzahl 240

Auflage 1. Auflage

Sprache Deutsch

ISBN 978-3-96584-653-1

29,90 €

inkl. gesetzl. MwSt.

Cornelia Poletto muss ich wohl nicht mehr vorstellen. Nur ganz kurz:

Kochlehre bei Heinz Winkler in Aschau, Souschefin im Hamburger Sternerestaurant „Anna e Sebastiano“ unter Anna Sgroi und von 2000 bis 2010 betrieb sie das eigene Restaurant „Poletto“ mit ihrem Ehemann.

Es folgten weitere Stationen, stellvertretend möchte ich nur noch die Kochschule „Cucina Cornelia Poletto“ und vor allem ihr Engagement in „Die Küchenschlacht“ im ZDF erwähnen. Dort ist sie eine der beliebten Moderatorinnen aber auch Jurorin.

„MOINgiorno!“ ist nicht das erste Buch Polettos aber, wie ich finde, ein besonders Gutes.

Aperitivi, Antipasti, Primi, Secondi pesce, Secondi carne und Dolci. Kommt ihnen die Reihenfolge bekannt vor? Grundsätzlich ist es eine bekannte klassische Gangfolge auf einer italienischen Speisekarte, also eines italienischen Menüs. In Polettos Buch gliedern sich so die Rezepte und gleichzeitig das Inhaltsverzeichnis. Ein Zutatenregister darf natürlich auch nicht fehlen. Ein gelungener Aufbau zum gezielten Suchen und Finden. Und was findet man? Über 70 Rezepte die förmlich zum Nachkochen einladen.

Orecchiette_salsiccia (Fotocredit: Jan-Peter Westermann für ZS/Edel Verlagsgruppe)



Wobei man nicht bei allen Rezepten ein Wörterbuch benötigt wie etwa bei „Orecchiette con cavolo nero e salsiccia“. Doch keine Bange, die deutsche Bezeichnung steht immer dabei.

Die Verbindung von Norddeutschland und Italien findet man etwa bei „Spaghetti Aal la Carbonara“. Aus Birnen, Bohnen und Speck wird eine nordisch-italienische „Pasta e fagioli alla amburghese“.

MOINgiorno! ist allerdings mehr als ein typisches Kochbuch. Cornelia Poletto gestattet uns Einblicke in ihre persönliche Geschichte. 30 Jahre Spitzengastronomie. Eine Hamburgerin als Botschafterin italienischer Küche und Gastlichkeit.