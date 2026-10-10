Vor wenigen Wochen kündigten die Rausch-Gründer Philipp Günther und Jochim Busch an, mit einem Wirtshaus neben ihrem Zwei-Sterne-Restaurant einen weiteren gastronomischen Weg einzuschlagen. Nach einer kurzen Umbauphase und einer erfolgreichen Baustellenparty stehen nun Name und Eröffnungstermin fest: Das Rauschhaus öffnet am Mittwoch, den 14. Oktober, seine Türen.

Jochim Busch und Philipp Günther – Wirtshaus Rauschhaus Frankfurt

Wirtshaus Rauschhaus Frankfurt

Philipp Günther und Jochim Busch

Rausch eröffnet neues Wirtshaus: Rauschhaus ab Mitte Oktober geöffnet

„Schon bei der Baustellenparty war das Interesse riesig“, beschreibt Maître Philipp Günther die Vorfreude der Frankfurter Foodie-Szene auf das neue Projekt der Rausch-Gründer. Der offizielle Startschuss fällt am 14. Oktober. Geöffnet ist das Rauschhaus anschließend von Mittwoch bis Samstag jeweils von 18 bis 23 Uhr. Auf der Speisekarte finden sich Vorspeisen wie Rindersuppe mit Kalbfleischmaultäschle für 14 Euro, Kochkäs mit Sauerteigbrot für 14 Euro oder Rindertatar mit gegrilltem Sauerteigbrot, Kräuterseitling und gebeiztem Eigelb für 20 Euro. Die badisch-schwäbischen Wurzeln der Gründer spiegeln sich auch in den Hauptgerichten wider, darunter Käseknöpfle mit Röstzwiebeln und Salat für 24 Euro, der Klassiker Linsen, Spätzle und Würschtle für 24 Euro sowie ein paniertes Kotelette mit Rahmgurken und Dill für 32 Euro. Den süßen Abschluss bilden die beliebten Apfelküchle mit Vanilleeis. Ergänzend zum À-la-carte-Angebot wird ein Chef’s-Choice-Menü für 59 Euro pro Person angeboten.

Vertraute Gesichter im Rauschhaus

Im Rauschhaus treffen Gäste auf zwei bekannte Gesichter: Lion Schlabes, der bereits aus dem Rausch bekannt ist, verantwortet den Service, während Florian Gnewuch die Küche leitet. Neu zum Team stoßen Mathias Witzke in der Küche sowie Marlene Schwalb im Service. Ziel ist es, ein entspanntes deutsches Bistro zu etablieren, das frisch gezapftes Bier, eine sorgfältig zusammengestellte Weinauswahl und hochwertige deutsche Küche bietet.

Moosgrün trifft auf Artemide

Im Innenraum setzt das Rauschhaus auf ein durchgehend moosgrünes Gestaltungskonzept, ergänzt durch Holztische. Beim Lichtdesign vertrauen Jochim Busch und Philipp Günther erneut auf ihren Partner Artemide, mit dem sie bereits im Rausch eine besondere Atmosphäre geschaffen haben. Insgesamt verfügt das Rauschhaus über 50 Sitzplätze, davon 20 in einem separaten Bereich. Zusätzlich bietet eine lange Theke Platz für weitere zehn Gäste.

Das Rauschhaus befindet sich im Baumweg 19 im Frankfurter Nordend und hat von Mittwoch bis Samstag jeweils von 18 bis 23 Uhr geöffnet. Reservierungen werden über die Website entgegengenommen.

Weitere Informationen zum Rauschhaus unter dasrauschhaus.com.