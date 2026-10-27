Andreas Senn bietet 2-Sterne-Menü mit Wein für unter 30-Jährige für 85 Euro

Der Salzburger Spitzenkoch Andreas Senn hat junge Menschen zum Thema Fine Dining befragt. Die Ergebnisse widersprechen der Krisendebatte: Das Problem sei nicht das Image, sondern die Schwellenangst. Sein Format „SENNS FIRST TASTE“ wird nun zur Serie – 4-Gang-Menü inklusive Getränkebegleitung für unter 30-Jährige für 85 Euro.

Andreas Senn

Hintergrund der Befragung

Andreas Senn führte seit Juni 2024 eine Befragung unter jungen Gästen durch. Einen Monat lang vergab er täglich einen kostenlosen Tisch an Personen unter 30 Jahren. Die Gäste füllten vor und nach dem Besuch identische Fragebögen aus. So entstand ein Vorher-Nachher-Vergleich für die Spitzengastronomie.

Zentrale Ergebnisse

Modernes Image: Junge Menschen bewerten Sterneküche bereits vor dem ersten Besuch als modern (7,8 von 10 Punkten).

Junge Menschen bewerten Sterneküche bereits vor dem ersten Besuch als modern (7,8 von 10 Punkten). Zugänglichkeit: Vor dem Besuch nur 5,1 Punkte, danach 7,8 Punkte.

Vor dem Besuch nur 5,1 Punkte, danach 7,8 Punkte. Preiswahrnehmung: Der Begriff „teuer“ sinkt von 88 auf 35 Prozent. Als Hürde bleibt der Preis dennoch: 64 Prozent nennen ihn als Veränderungsbedarf.

Der Begriff „teuer“ sinkt von 88 auf 35 Prozent. Als Hürde bleibt der Preis dennoch: 64 Prozent nennen ihn als Veränderungsbedarf. Verändertes Bild: 88 Prozent geben an, ihr Bild von Fine Dining habe sich durch den Abend verändert – nicht wegen des Essens.

88 Prozent geben an, ihr Bild von Fine Dining habe sich durch den Abend verändert – nicht wegen des Essens. Menschliche Faktoren: 58 Prozent beschreiben Service, Personal oder Atmosphäre als weniger steif, nahbarer und entspannter als erwartet. 71 Prozent nennen Service, Personal oder Atmosphäre als größte Überraschung, nur 29 Prozent das Essen.

58 Prozent beschreiben Service, Personal oder Atmosphäre als weniger steif, nahbarer und entspannter als erwartet. 71 Prozent nennen Service, Personal oder Atmosphäre als größte Überraschung, nur 29 Prozent das Essen. Klischees: „Steif“ und „unnahbar“ kreuzen jeweils nur eine von 17 Personen an.

„Steif“ und „unnahbar“ kreuzen jeweils nur eine von 17 Personen an. Hemmschwellen: 80 Prozent nennen den Preis, 30 Prozent mangelnde Orientierung, 25 Prozent Unsicherheit beim Verhalten. Nach dem Besuch berichtet niemand, an einer Regel gescheitert zu sein.

Andreas Senn zum Gourmet Report: „Das ist eine unbequeme Ansage an eine Branche, die ihr gesamtes Marketing auf den Teller stellt. Das Essen hat gehalten, was alle erwartet haben. Verändert hat das Bild mein Team. Das zeigt, wo der größte Hebel liegt – bei den Mitarbeitern mit Gastgeberqualitäten.“

Format SENNS FIRST TASTE

Seit 1. Oktober 2024 steht von Dienstag bis Donnerstag je ein Tisch für zwei Personen unter 30 Jahren bereit, die erstmals ein Sternerestaurant besuchen. Bewerbung über www.senns.restaurant. Das 4-Gang-Menü inklusive Getränkebegleitung kostet 85 Euro, davon 25 Euro fix als Trinkgeld für den Service. Unterstützt wird das Format von Trinkreif, Delevino und dem Schaumweinkontor.

Andreas Senn ruft Kollegen zur Nachahmung auf: „Ich lade alle Gastronomen ein, das FIRST TASTE Konzept in ihren Restaurants zu kopieren – gemeinsam werden wir am meisten erreichen.“

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