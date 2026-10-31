Heutzutage ist man daran gewöhnt, dass an den Restauranttischen die Gäste das Essen fotografieren. Foodblogger, Influenzer oder aber einfach Gäste die eine Erinnerung mitnehmen wollen. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als ich mit meiner Spiegelreflexkamera Aufnahmen in Restaurants gemacht habe und an den Nachbartischen die Nase gerümpft wurde.

Cover und grafische Gestaltung: Anna Pribyl

style your dish – Foodstyling für zuhause

Doch nicht nur Gäste, auch Restaurantbetreiber und Köche nahmen Anstoß daran und stellten „Fotografieren-verboten-Schilder“ auf. Seit sich jedoch Fotoapparate mit Telefonfunktion durchgesetzt haben, scheint alles selbstverständlich geworden zu sein.

Doch macht das fotografieren von Speisen nur Sinn, wenn der Teller auch etwas „hergibt“, also eine ansprechende Anrichteweise für das Auge attraktiv erscheint. Der Koch von heute kann so etwas. Aber wie sieht es aus, wenn man selbst in der heimischen Küche steht und seine Teller mit Nahrungsmitteln bestückt?

Reispapierkissen (Fotocredit: Anna Pribyl für ZS/Edel Verlagsgruppe)

Nun, vielleicht kennen Sie die Faustregel: Fleisch oder Fisch auf 6 Uhr, die Sättigungsbeilagen auf 10 Uhr und das Gemüse auf 2 Uhr und fertig ist der Teller.

Es geht aber auch besser. Anregungen findet man in dem Buch

style your dish – Foodstyling für zuhause – genial einfach von Anke Noack und Anna Pribyl

Einband: Gebundene Ausgabe

Abbildungen 700

Verlag ZS – ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

Seitenzahl 272

Auflage 1. Auflage

Sprache Deutsch

ISBN 978-3-96584-666-1

EUR 42,00 Innovatives Foodstyling ist die Passion von Anke Noack und Anna Pribyl. Auf 272 Seiten werden die wesentlichen Gestaltungsprinzipien für eine fantastische Telleroptik beschrieben. Beim ersten Blick in das Buch war ich von der Vielfalt der Informationen überrascht. Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass der Aufwand letztlich überschaubar bleibt. Denn es kommt auch darauf an, keine Stunden in der Küche zu verbringen.

Struktur ist wichtig, weshalb das Buch mit den Top Ten des Anrichtens beginnt. Gute Planung ist unverzichtbar.

Top 5, um nur ein Beispiel zu nennen, befasst sich mit der Wahl des passenden Tellers. Für mich ist dies ein ganz entscheidender Punkt. Wie oft habe ich in Restaurants schon die tollsten Speisen auf fürchterlich unhandlichen und farblich zu dominierendem Geschirr gesehen. Das Buch enthält, nicht nur hierzu, wertvolle Tipps.

Kohlroulade (Fotocredit: Anna Pribyl für ZS/Edel Verlagsgruppe)

Zuerst muss man natürlich die Grundprinzipien kennen. Die Gliederung folgt den vier wesentlichen Gestaltungsregeln: Farbe, Komposition, in Szene setzen, kleine Extrazutaten für große Wirkung.

Speisen richtig in Szene zu setzen macht wirklich Spaß. Das Buch gibt hierzu wunderbare Anregungen. Schnell wird man lernen, dass es mehr gibt als Essen in einen Metallring zu pressen oder mit Sauce auf dem Teller eine Straße zu malen. Dekorationen, wie z. B. selbst gefertigte Parmesanchips sind weitaus einfacher herzustellen als gedacht. Der positive Effekt ist jedenfalls groß.

Die Rezepte sind erfreulicherweise alltagstauglich. Sie werden Schritt für Schritt illustriert und perfekt in Szene gesetzt mit über 700 brillanten Food- und Step-Fotos von Anna Pribyl.

https://www.zsverlag.de/book/style-your-dish-hardcover-bebildert-9783965846661

Bitte kaufen Sie im Buchhandel um die Ecke!

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