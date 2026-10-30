16 GaultMillau-Punkte, die Auszeichnung «Entdeckung des Jahres 2026» und der erste Michelin-Stern haben Sascha Spring vom Hotel Seepark Thun neue Türen geöffnet. Nach seinem Gastspiel am Gourmet-Event Saveurs auf dem Wasserngrat in Gstaad folgen im Herbst die Berner Gourmet Gala und ein Galaabend am Gourmetfestival auf der Excellence Countess auf dem Rhein. Mit den Einladungen wächst sein Wirkungskreis. In der Stadt, auf dem Berg und auf dem Fluss möchte Spring neue Gäste für seine Küche begeistern und sie später dort begrüssen, wo seine Gerichte entstehen: im Centric Dining am Thunersee.

Sascha Spring © Luisa Valgiste

Sascha Spring

Vom Wasserngrat über Bern auf den Rhein

Auf dem Wasserngrat kochte Sascha Spring diesen Sommer auf 1920 Metern über Meer. Der Gourmet-Event begeistert seit 20 Jahren jeweils hoch über dem Saanenland Geniesserinnen und Geniesser mit aussergewöhnlichen Mittagserlebnissen auf der Sonnenterrasse. Im Oktober steht Spring an der Berner Gourmet Gala gemeinsam mit etablierten Namen der Schweizer Gastronomie am Herd, im November gestaltet er einen Galaabend auf der Excellence Countess. Die Einladungen zeigen, wie sich sein Wirkungskreis seit den Auszeichnungen im vergangenen Herbst erweitert hat. Seine Küche erreicht ein neues Publikum. Entwickelt wird sie weiterhin im Centric Dining am Thunersee.

Dort begann auch der Weg zu den Auszeichnungen. General Manager Vincenzo Ciardo gab Spring die Möglichkeit, seine Vorstellung einer eigenen Gourmetküche umzusetzen. Zusammen mit seiner Brigade arbeitete er an einer Handschrift, die regionale Produkte mit einer französischen Basis und asiatisch-nordischen Einflüssen verbindet. 2025 folgten 16 GaultMillau-Punkte, der Titel «Entdeckung des Jahres 2026» und der erste Michelin-Stern. Mit 25 Jahren wurde Spring damals zum jüngsten Sternekoch der Schweiz.

«Das Vertrauen im Seepark war entscheidend. Wir bekamen den Raum, um unsere Ideen zu entwickeln. Mein Team und ich arbeiteten fleissig an neuen Kreationen, kombinierten lokale Zutaten mit aller Kunst zeitgemässer Kochtechnik – es war eine intensive Zeit», blickt Spring zurück. «Die Auszeichnungen haben uns darin bestätigt. Seither kommen Anfragen für Events hinzu, die uns neue Bühnen eröffnen. Gleichzeitig geht die Arbeit in unserer Küche jeden Tag weiter.»

Kulinarische Visitenkarte ausserhalb des Restaurants

Wie sich Springs Küche ausserhalb des Restaurants entfaltet, zeigte sein Auftritt am Saveurs-Event am 7. Juli auf dem Wasserngrat. Für das Menü verband er die Handschrift des Centric Dining mit dem alpinen Saanenland. Zur geflämmten Rubiger Lachsforelle kombinierte er etwa Myoga und Ponzu-Combava, Gstaader Käse verarbeitete er zu Agnolotti mit Sanddorn und Trüffel. Die Begegnung von regionalen Produkten und Aromen aus anderen Küchentraditionen gab dem Gastspiel seinen eigenen Charakter.

Zwischen Fairway und Fine Dining: Im Golf & Country Club Blumisberg (Kanton Freiburg) brachte Sascha Spring als einer von insgesamt zwölf ausgezeichneten Köchen bei «Les Chefs» im September den Gästen seine Kreationen näher. Spitzenweine ausgewählter Winzer begleiteten die Kompositionen der Köche. Spring reihte sich im Line-up mit bekannten Namen wie Franck Giovannini, Reto Lampart, Björn Inniger und Pascal Steffen ein.

Am 17. Oktober folgt die bereits ausverkaufte Berner Gourmet Gala im Bierhübeli. Unter der kulinarischen Leitung von Fabian Schärer gestaltet Spring gemeinsam mit Björn Inniger, Nenad Mlinarevic und Pâtissier-Weltmeister Rolf Mürner ein Fünfgangmenü. Am 7. November übernimmt er den Gourmet-Galaabend auf der Excellence Countess. Die zweitägige Reise führt von Strassburg nach Basel und bringt seine Küche erstmals ans Excellence Gourmetfestival, ein stets gut gebuchtes Feinschmeckererlebnis auf dem Schiff.

Ein Vorgeschmack auf das Centric Dining

In der Stadt, auf dem Berg und auf dem Fluss werden diese Auftritte zur kulinarischen Visitenkarte des Restaurants. Spring kann zeigen, wofür seine Küche steht, und mit Menschen ins Gespräch kommen, die das Centric Dining bisher nicht kennen.

«Bei einem Gastspiel bekommen die Gäste einen ersten Eindruck von unserer Küche. Für mich ist das wie ein Amuse-Bouche des Centric Dining», sagt Spring. «Ich freue mich, wenn daraus Neugier entsteht und wir diese Gäste später bei uns am Thunersee begrüssen dürfen. Dort können wir ihnen mit Heimvorteil über einen ganzen Abend zeigen, was das Centric Dining im Seepark ausmacht.»

Dazu gehört die Nähe zur Brigade. Im Centric Dining bringen die Köchinnen und Köche ihre Gerichte selbst an den Tisch und erzählen von den Produkten und den Ideen dahinter. Intensive Saucen und konzentrierte Löffelgerichte prägen das Menü, eine sorgfältig mit den Lieferanten abgestimmte Weinbegleitung ergänzt die Küche.

Gemeinsam weiterentwickeln

Für Vincenzo Ciardo machen die Gastspiele auch den Seepark über Thun hinaus bekannter. «Centric Dining ist ein wichtiger Teil unseres Hauses. Sascha und sein Team prägen mit ihrer Küche und dem persönlichen Kontakt zu den Gästen unser Profil», sagt der General Manager. «Ich schätze an unserer Zusammenarbeit, dass aus Vertrauen konkrete Entwicklung entsteht. Wir ermöglichen den Raum, und dieses junge, wilde Küchenteam füllt ihn mit einer Energie, die uns alle jung hält. Diese Energie spüren auch unsere Gäste.»

Spring nimmt aus dem Jahr nach den Auszeichnungen vor allem den Ansporn mit, die eigene Küche stets weiterzuentwickeln: «Die Begegnungen mit anderen Köchen und den Gästen geben mir neue Impulse.»

So führen die Auftritte ausserhalb Thuns immer wieder an den Thunersee zurück. Hier arbeiten Sascha Spring und seine Brigade an den nächsten Menüs. Und hier möchten sie die Gäste wiedersehen, die ihre Küche in der Stadt, auf dem Berg oder auf dem Fluss kennengelernt haben.

Centric Dining im Hotel Seepark Thun

Donnerstag bis Samstag, 18–20 Uhr.

5- oder 7-Gang-Menü.

Reservation unter +41 33 226 12 12 oder online.

Hotel Seepark Thun

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Seepark liegt direkt am Thunersee, eingebettet im historischen Schadaupark. Es verfügt über 85 Zimmer und vier Junior-Suiten, sowie zwei Panoramasuiten mit privaten Dachterrassen und 360°-Aussicht. Die Gastronomie geniesst einen hohen Stellenwert: Neben Restaurant und Bistro vor allem das Gourmetlokal Centric Dining by Hotel Seepark (seit 2025 ausgezeichnet mit 16 GaultMillau-Punkten und 1 MICHELIN Stern). Die zentrale Lage nahe der Altstadt von Thun und die unmittelbare Natur am See sind klare Standortvorteile.

www.seepark.ch