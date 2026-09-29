Atlantis Dubai: Neue Restaurants, erweiterte Poolbereiche

Atlantis Dubai hat umfangreiche Investitionen in die Weiterentwicklung seiner beiden Resorts Atlantis, The Palm und Atlantis The Royal sowie des Wasserparks Aquaventure World angekündigt. Im Mittelpunkt stehen Modernisierungen und Erweiterungen in den Bereichen Gastronomie, Freizeit, Shopping und Gästekomfort.

Atlantis The Palm

Atlantis Dubai: Neue Restaurants

Mit den aktuellen Maßnahmen unterstreicht Atlantis Dubai sein langfristiges Engagement für den Standort Dubai und das Vertrauen in die weitere Entwicklung der Stadt als internationales Reiseziel. „Atlantis Dubai zeichnet sich durch seine kontinuierliche Weiterentwicklung aus. Die aktuellen Maßnahmen spiegeln unser Engagement wider, in die Zukunft der Destination und in die Erlebnisse unserer Gäste zu investieren“, erklärt Kym Barter, Managing Director von Atlantis Dubai. „Von der Neugestaltung unserer Restaurants und Freizeitbereiche bis zur Modernisierung unserer Einrichtungen steht bei jeder Entscheidung der Gast im Mittelpunkt.“

Atlantis, The Palm: Plato’s Lounge wird erweitert, Ossiano umfassend neugestaltet

Im Atlantis, The Palm wird die Plato’s Lounge umfassend erweitert und künftig stärker in die zentrale Lobby des Resorts integriert. Eine neue Balkonterrasse mit Blick auf die Skyline von Dubai sowie ein deutlich vergrößerter Sitzbereich sollen die bisherige Platzkapazität mehr als verdoppeln. Gäste können hier künftig bei Kaffee, Afternoon Tea oder einer Mahlzeit entspannen und dabei den Blick auf die charakteristischen Wasserelemente des Resorts genießen. Die bestehenden Treppen werden durch einen barrierefreien Zugang mit Rampe ersetzt, ein neues kaskadenförmiges Wasserelement ergänzt die Gestaltung. Die Wiedereröffnung ist für Oktober 2026 geplant.

Auch das mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete Unterwasserrestaurant Ossiano erhält eine umfassende Neugestaltung. Ziel ist es, das Ambiente und das gastronomische Gesamterlebnis weiterzuentwickeln, ohne den besonderen Charakter des Restaurants zu verändern. Die Neugestaltung soll die außergewöhnliche Unterwasseratmosphäre noch stärker zur Geltung bringen und das kulinarische Konzept ergänzen. Darüber hinaus wird der Palm Pool modernisiert.

Atlantis The Royal: Neue Outdoor-Lounge, erweiterter Cloud 22 und Familienbereich am Royal Pool

Atlantis The Royal erweitert sein gastronomisches Angebot um die neue Outdoor-Lounge The Garden Bar. Eingebettet in eine gestaltete Gartenlandschaft bietet die Lounge zusätzliche Sitzplätze im Freien und einen Panoramablick über das Resort. Der neue Bereich ist sowohl für entspannte Stunden tagsüber als auch für gesellige Abende konzipiert.

Auch der Infinity-Pool Cloud 22 wird umgestaltet. Durch eine neue Anordnung der bestehenden Flächen soll mehr Platz für die Gäste entstehen. Die Lotus Bar wird auf die gegenüberliegende Seite des Poolbereichs verlegt. An ihrem bisherigen Standort entsteht eine erweiterte Sonnenterrasse mit rund 40 zusätzlichen Liegen. Die Neugestaltung schafft zugleich weitere Aussichtspunkte mit Panoramablick auf Palm Jumeirah und den Arabischen Golf.

Am Royal Pool wird das Freizeitangebot für Familien erweitert. Geplant sind ein neuer Familienpool, rund 60 zusätzliche Sonnenliegen sowie drei Liegen direkt im Wasser. Drei neue, klimatisierte Cabanas bieten zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten.

1. Atlantis The Royal erhält erste „Triple-Five“-Auszeichnung im Nahen Osten

Die 2026er Ausgabe des Forbes Travel Guide hat Atlantis Dubai als zweitbestes Integrated Resort der Welt eingestuft – mit knapp 60 Forbes-Sternen insgesamt, dem höchsten Wert, den eine einzelne Marke in dieser Kategorie erreicht hat. Im Vorjahr lag die Zahl der Sterne noch bei 31.

Herzstück dieses Erfolgs ist Atlantis The Royal, das als erstes und einziges Objekt in der Region Naher Osten und Afrika die sogenannte „Triple-Five“-Auszeichnung erhielt: fünf Sterne für das Hotel, fünf Sterne für das Spa AWAKEN Wellness und fünf Sterne für das Signature-Restaurant. Das AWAKEN Wellness ist damit das einzige Spa in Dubai, das 2026 eine neue Fünf-Sterne-Bewertung erhielt.

2. Gastronomische Spitzenbewertungen: Drei der vier Forbes-Fünf-Sterne-Restaurants der VAE

In der Kategorie Dining belegt Atlantis Dubai eine Ausnahmestellung: Von den nur vier Forbes-Fünf-Sterne-Restaurants in den Vereinigten Arabischen Emiraten befinden sich drei unter dem Dach von Atlantis Dubai.

FZN by Björn Frantzén (Atlantis The Palm) erhielt 2026 als einziges Restaurant in Dubai eine neue Fünf-Sterne-Bewertung.

(Atlantis The Palm) erhielt 2026 als eine neue Fünf-Sterne-Bewertung. Ossiano (Atlantis The Palm) und Dinner by Heston Blumenthal (Atlantis The Royal) behielten ihren Fünf-Sterne-Status.

Darüber hinaus wurden Ariana’s Persian Kitchen, La Mar by Gastón Acurio, Ling Ling und Brasserie Frantzén mit vier Sternen ausgezeichnet; estiatorio Milos, Nobu by the Beach und Nobu Dubai erhielten die Kategorie „Highly Recommended“.

3. Bereits eröffnet: Carbone Dubai im Atlantis The Royal

Ein wichtiges, in der ursprünglichen Pressemeldung nicht erwähntes Detail: Carbone Dubai hat bereits am 6. Oktober 2025 im Atlantis The Royal eröffnet. Es ist die zehnte Carbone-Location weltweit und das erste UAE-Outpost der von Mario Carbone und Major Food Group betriebenen Marke.

Der Launch wurde mit einer stark besuchten Eröffnungsparty gefeiert, zu deren Gästen Naomi Campbell, Winnie Harlow, Alessandra Ambrosio und Rio Ferdinand zählten. Das Interieur orientiert sich an den italienisch-amerikanischen Restaurants der 1950er Jahre in New York; auf der Karte stehen Klassiker wie Lobster Fra Diavolo, Veal Parmesan und Spicy Rigatoni. Reservierungen sind über carbonedubai.com möglich.

4. Einordnung: Operative Anpassungen im Jahr 2026

Als Kontext für die aktuellen Investitionen ist relevant, dass Atlantis Dubai im April 2026 mehrere Gastronomiebetriebe vorübergehend pausiert hat, darunter Ossiano, Hakkasan und Brasserie Frantzén am Atlantis, The Palm sowie Dinner by Heston Blumenthal, La Mar by Gastón Acurio, Ling Ling und Cloud 22 am Atlantis The Royal. Das Unternehmen begründete dies mit einer „operativen Neuausrichtung“ entlang der Gästenachfrage. Die jetzt angekündigte umfassende Neugestaltung von Ossiano ist vor diesem Hintergrund als gezielte Investition in ein Flaggschiff-Restaurant zu verstehen, das nach dem Umbau gestärkt zurückkehren soll.

Neue Partnermarken: Chloé, Brunello Cucinelli, Zimmermann und LEGO

Auch das Shopping-Angebot der beiden Resorts wird weiter ausgebaut. Im Atlantis The Royal haben die Modehäuser Chloé und Brunello Cucinelli bereits ihre Geschäfte eröffnet. Mit Zimmermann wird eine weitere internationale Modemarke folgen. Im Atlantis, The Palm ergänzt die Spielzeugmarke LEGO ab sofort das bestehende Einzelhandelsangebot. Mit den neuen Marken erweitert Atlantis Dubai das Einkaufsangebot für Hotelgäste und externe Besucher und stärkt seine Position als Destination für Mode, Design und Lifestyle.

Aquaventure World: Poseidon’s Village und modernisierte River Rapids

Mit Poseidon’s Village erhält Aquaventure World ein neues gastronomisches Angebot. Der bisher unter dem Namen Barracudas bekannte Bereich wird vollständig neugestaltet und künftig als größter überdachter Gastronomiebereich des Wasserparks betrieben. Das thematisch gestaltete Restaurant bietet Platz für knapp 400 Gäste im Innenbereich und weitere knapp 300 Gäste im Freien. Die Speisekarte wird überarbeitet und bietet künftig vegane Optionen, Salat-Bowls und Wraps ebenso wie eine Hotdog-Station mit verschiedenen Toppings, Burger, Pizza aus dem Ofen, herzhafte Pasteten und asiatische Spezialitäten. Für Kinder wird eine neu gestaltete Speisekarte angeboten. Vier Selbstbedienungsterminals sollen die Bestellung vereinfachen, zudem können Gäste Speisen direkt an ihre Sonnenliegen liefern lassen. Ein exklusiver Shop mit Fanartikeln ergänzt das Angebot.

Neben dem neuen Gastronomieangebot hat Aquaventure World umfangreiche Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Die River Rapids wurden vollständig saniert und mit einer neuen Oberflächenbeschichtung versehen. Im gesamten Wasserpark wurden zudem Restaurierungs-, Maler- und Landschaftsgestaltungsarbeiten umgesetzt. Die Maßnahmen sind Teil der kontinuierlichen Investitionen in die Infrastruktur und das Besuchererlebnis von Aquaventure World.

Das Atlantis Dubai

Atlantis, The Palm liegt in der Mitte der Halbinsel The Palm in Dubai und ist das erste Unterhaltungsresort der Region. Das im September 2008 eröffnete Resort mit Meeresthema beherbergt eines der größten Wasserparks der Welt und eines der größten Meeresbiotope unter freiem Himmel mit mehr als 65.000 Meerestieren. Atlantis The Royal setzt als Wahrzeichen Dubais neue Maßstäbe in der Luxushotellerie und bietet 760 Zimmer, Suiten und Signature Penthouses, von denen 44 über private Infinity-Pools verfügen.

Internet: https://www.atlantis.com/dubai/atlantis-the-palm

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