Das bisher umfassendste Pizza-Kompendium, »Modernist Pizza« von Nathan Myhrvold und Francisco Migoya, ist im Juni auf Deutsch erschienen. Die drei Bände im Schuber plus Rezepthandbuch bieten auf mehr als 1.700 Seiten Wissen, Pizzaexperimente, Techniken und über 1.000 Rezepte für Profis, Hobby-Pizzaiolos und alle, die sich für Pizza begeistern.

Nathan Myhrvold (Foto: Bernhard Steinmann)

Am 23. September präsentierte Co-Autor, Wissenschaftler, Fotograf, Koch und Gründer von »Modernist Cuisine« Nathan Myhrvold sein neustes Werk »Modernist Pizza« in der Pizzeria »Futura Neapolitan Pizza«des ausgezeichneten Pizzaiolo Alessandro Leonardi in Berlin- Friedrichshain.

Nathan Myhrvoldwar viele Jahre bei Microsoft als Chief Technology Officer und enger Berater von Bill Gates tätig und gründete dort unter anderem Microsoft Research. Mehr dazu auf Gourmet-Report (https://www.gourmet-report.de/artikel/391884/nathan-myhrvold-modernist-pizza-in-berlin/)

© Bernhard Steinmann

Es war tatsächlich eine sehr aufschlußreiche und informative Veranstaltung. Ein glänzend aufgelegter Nathan Myhrvold schlug die Zuhörer ohne Mühe in seinen Bann. Natürlich ist es leicht solch bildhaften Erzählungen zu lauschen.

Viel komplexer wird es aber, wenn man das dreibändige Werk liest und mit Informationen überhäuft wird. Über das Buch werde ich berichten, sobald ich mich näher damit befasst habe. Die Bände, soviel sei jetzt schon verraten, sind aufgeteilt in

„Geschichte und Grundlagen“ Bd 1,

„Technik und Zutaten“ Bd. 2,

„Rezepte“ Bd. 3

Natürlich gab es auch Pizza zu verkosten. Der Ort der Veranstaltung war die bereits erwähnte Futura Neapolitan Pizza in der Berliner Bänschstraße. Über diese gibt es etwas ganz Besonderes zu berichten.

Italienische Pizzakenner küren jedes Jahr die besten Pizzerien der Welt. Ja klar, es gibt eine Menge Listen über Restaurants und ich kenne die Diskussionen um deren Sinn und Unsinn. Dennoch ist es bemerkenswert, dass die „Futura“ in dieser Liste auf Platz 98 aufgeführt wird (50toppizza.it.)

Die maßgeblichen Kriterien für die Juroren sind dabei der Geschmack der Pizza, verwendete Produkte, Service, Ambiente sowie Ausstattung, Wartezeit und die Auswahl an Wein, Bier und anderen Getränken.