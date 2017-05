Christian Bau: Chef des Jahres – Tim Raue: Aufsteiger des Jahres

ELITE TRAVELER hat heute seine 100 besten Restaurants der Welt bekanntgegeben – Viel deutsche Köche dabei



Die Top 10:

Azurmendi, Larrabetzu, Spain

Alinea, Chicago, US

Eleven Madison Park, New York, US

Restaurant De L’Hotel De Ville, Lausanne, Switzerland

Per Se, New York, US

Robuchon au Dome, Macau, China

Osteria Francescana, Modena, Italy

The Restaurant at Meadowood, St. Helena, US

Le Bernardin, New York, US

Fat Duck, Bray, UK

25 der Top Restaurants dieser amerikanischen Liste kommen aus den USA, 10 davon alleine aus New York.

Aus Paris kommen acht der „world’s best restaurants“, 18 insgesamt aus Frankreich

Neun neue Restaurants sind in der 2017 Liste

Bester Deutscher auf Platz 26 ist Harald Wohlfahrt mit der Schwarzwaldstube

ist mit der Schwarzwaldstube Christian Bau ist Koch des Jahres 2017 (3.Platz)

ist Koch des Jahres 2017 (3.Platz) Tim Raue ist auf Platz 2 der Aufsteiger

Gewählt werden die Restaurants von den Lesern der „Elite Traveler“. Den Lifetime Achievement Award bekam dieses Jahr der wunderbare Joel Robuchon, dessen Restaurants „Robuchon au Dome (6)“ und „Joel Robuchon Las Vegas (96)“ auch in der Liste vertreten sind.

„The Rising Star award“ ging nach San Francisco an Dominique Crenn, was ich schwer verstehen kann, denn mir schmeckte es bei ihr gar nicht besonders. Auf Platz 2 dann Tim Raue, der für mich Klassen besser ist als Frau Crenn. Dritter wurde Aaron Silverman.

Koch des Jahres ist Massimo Bottura, gefolgt von Dan Barber und Christian Bau.

Chef of the Year:

Massimo Bottura Dan Barber Christian Bau

Rising Star of the Year:

Dominique Crenn Tim Raue Aaron Silverman

Aus D-A-CH Sicht weiterhin Interessant:

17. Heinz Beck, Rom

18. Heinz Reitbauer, Wien

30. Joachim Wissler, Köln

33. Sven Elverfeld, Wolfsburg

43. Christian Bau, Perl

63. Hans Haas, München

73. Andreas Caminada, Fürstenau

Die gesamte Liste finden Sie hier:

Elite Travel – die 100 besten Restaurants der Welt 2017

Natürlich sind das nicht die 100 besten Restaurants der Welt. Das sind die Restaurants, die die Elite Traveller Leser wählten. Es sind alles gute Restaurants, in die Sie gehen können. Wir gratulieren allen erwähnten Köche und noch mehr unseren Freunden.

Wir kennen mindestens 200 Köche, die auch in diese Liste gehören!!!

0.0