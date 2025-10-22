Sterneküche leicht gemacht

Engelwirt Hotel & Apartments präsentiert Kochboxen von Sternekoch Benjamin Maerz – Genussmomente für die vier Wände auf Zeit

Kochboxen von Sternekoch Benjamin Maerz

Essen macht glücklich: Das Designhotel Engelwirt Hotel & Apartments in Berching im bayerischen Altmühltal, rund 60 Kilometer südlich von Nürnberg, bringt mit den Kochboxen von Sternekoch Benjamin Maerz ein Stück Spitzenkulinarik direkt in die zwölf exklusiven Apartments des Hauses. Die vollausgestatteten Küchen der edlen Domizile ermöglichen Fine-Dining affinen Gästen mit den neuen Kochboxen einen Selbstversorgerurlaub auf hohem Niveau.

Dank detaillierter Anleitung gelingt das Dinner auch Nicht-Profis in nur 20 bis 30 Minuten. Jede Box enthält für zwei Personen portionierte Gänge, teils vakuumiert, teils in kleinen Speisecontainern, die nur erwärmt und hübsch angerichtet werden. Kühl gelagert bleiben die Gerichte mindestens zwei Tage frisch. Passende Getränkebegleitungen sind bereits enthalten und mit den jeweiligen Gängen eindeutig beschriftet. Zur Wahl stehen zwei Varianten von Kochboxen mit unterschiedlicher Gangzahl. „Kochbox Eins“ startet ab 169 Euro und bringt mit sieben Gängen feine Klassiker wie Carpaccio vom Büffelbresaola und Filet vom Bodensee Rind auf den Tisch. Mit der zweiten Kochbox „Signatur Maerz Experience“ ab 219 Euro erleben Hobbyköche ein kulinarisches Feuerwerk aus neun Gängen. Zu den Höhepunkten des Menüs zählen Sashimi von der Lachsforelle, Spargelsuppe mit Kabeljau-Yuzu-Praline, Kartoffelkompositionen mit Bärlauch, Filet von der Bodensee-Färse sowie eine Delice von Original Beans Schokolade mit Mango-Passionsfrucht-Ragout. Beide Kochboxen können im Engelwirt vorbestellt und erworben werden. Weitere Informationen finden sich unter www.engelwirt.com.

© Jules & Jones

Zusätzlich zum Selbstversorgerkonzept können Gäste der Apartments mit Küche in den Genuss des Apartmentfrühstücks kommen. Bei Buchung des Services befindet sich bereits bei Anreise eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an hochwertigen Zutaten für ein genussvolles Frühstück im Kühlschrank. Ergänzend dazu steht das Angebot „fliegende Semmeln“ zur Verfügung, bei dem am Morgen frisch gebackene Brötchen direkt bis zur Apartmenttür geliefert werden. Für die Gäste der drei Doppelzimmer im Haus lädt das Team im Engelwirt zu Frühstück im Salon mit regionalen Produkten wie hausgemachter Marmelade, Honig von Berchinger Bienen und frischem Gebäck ein. Spezialitäten aus dem Altmühltal, Franken und der Oberpfalz finden sich im Regionalladen. Von Schokolade und Wein bis zu Kochbüchern, Schmuck und kunstvollem Handwerk, können sich Gäste selbstversorgen oder ein Stück vom Engelwirt mit nach Hause nehmen.

© Jules & Jones

Vor der Kulisse angesehener Werke international renommierter Künstler wie Rinus Van de Velde, Gregory Forstner oder Michael Sailstorfer bietet der Salon Raum für besondere Veranstaltungen. Regelmäßig finden Lesungen, Küchenpartys und Sushi-Abende im Engelwirt statt, die bei Gästen und Einheimischen besonders beliebt sind. Bei der Küchenparty im Januar 2026 mit Florian Toperngpong und Tobias Ostermeier wird authentische Thai-Küche auf bayerischen Charme treffen und Kulinarikfans können in lockerer Atmosphäre mit einer Prise Impro-Kabarett gemeinsam kochen und probieren. Beim nächsten Sushi-Abend mit Berunharuto im März 2026 erleben Besucher japanische Handwerkskunst hautnah, schauen dem Meister Bernhard Lang bei der Zubereitung über die Schulter und verkosten die Kreationen direkt im Geschehen. Im Ambiente von Designklassikern und zeitgenössischer Kunst verbinden sich Regionalität, Nachhaltigkeit und Kultur zu einem Ganzen, das dem historischen und gleichzeitig modernem Ensemble seine besondere Atmosphäre verleiht.

https://www.engelwirt.com