Benedikt Geßler gewinnt “Goldener Kochhut“

Restaurant Krone Schlier als Toques d’Or ausgezeichnet – Benedikt Geßler zum Toques d’Or-Chef berufen

Benedikt Geßler

Das Restaurant Krone Schlier in Schlier/Baden-Württemberg unter der Leitung von Toques d’Or-Chef Benedikt Geßler wurde von der Weltunion Toques d’Or International mit der renommierten Auszeichnung Toques d’Or geehrt.

Die Organisation vereint Restaurants weltweit, die sich durch handwerkliche Spitzenküche auszeichnen: Zubereitung ohne künstliche Aroma- und Geschmacksstoffe, ohne chemische Stabilisatoren und ohne industriell vorgefertigte Zutaten.

Als sichtbares Zeichen der Auszeichnung hat das Restaurant die Urkunde und Plakette der Weltunion Toques d’Or International entgegengenommen. Diese Symbole stehen für Solidarität im Engagement für ehrliche und gesunde Ernährung sowie für die hohe Qualität der Gastfreundschaft.

Schlier, eine landwirtschaftlich geprägte Gemeinde am Südrand des Altdorfer Waldes, liegt wenige Kilometer östlich von Ravensburg und Weingarten. Das Restaurant Krone Schlier wurde 2020 von der Gastronomen Familie Geßler gekauft und behutsam modernisiert. Zwischen Bodensee und Allgäu gelegen, bietet es in historischen Räumlichkeiten und auf der Sonnenterrasse ein Ambiente, in dem Gäste den Alltag hinter sich lassen können.

Die liebevolle Gestaltung – von alten Eichenböden und edlen Kirschtäfelungen bis zur stilvollen Dekoration – schafft eine warme und herzliche Atmosphäre. Diese Qualität spiegelt sich auch in der Speisekarte wider: Nachhaltigkeit, Bio- und Demeter-Produkte sind zentrale Bestandteile der Küchenphilosophie von Spitzenkoch Benedikt Geßler. In Harmonie mit erlesenen Weinen und dem Ambiente bietet ein Besuch in der Krone Schlier ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis.

„Ich möchte mich von Herzen bei unseren Gästen bedanken – nur durch ihren stetigen Besuch konnte diese Erfolgsgeschichte geschrieben werden. Mein besonderer Dank gilt außerdem meiner Familie: meiner unermüdlichen Frau, meinen verständnisvollen Kindern, meinen Eltern, meinen Geschwistern und allen Verwandten und Mitarbeitern, die uns in Schlier unterstützen. Ohne sie wäre dieser Weg nicht möglich gewesen“, so Toques d’Or-Chef Benedikt Geßler.

Küchenstil und Philosophie

In der Küche der Krone Schlier schlägt das Herz von Toques d’Or-Chef Benedikt Geßler. Hier wird handwerkliche Gourmet-Küche mit modernen Elementen der traditionellen Küche kombiniert. Die Gerichte sind frisch, vielseitig, ideenreich und liebevoll angerichtet.

„Unsere Unternehmensphilosophie lautet: Nur das Beste für unsere Gäste. Jeder im Team bringt überdurchschnittliches Engagement und Freude ein – aus tiefstem Herzen. Alles wird handwerklich hergestellt, vom Brot bis zum Pre-Dessert. Diese Gastronomie ist nur mit hochprofessionellen und motivierten Mitarbeitern möglich. Unsere Küche verbindet klassische Elemente mit modernen Trends: ausgeprägter Geschmackssinn, Experimentierfreude und höchste Lebensmittelqualität zeichnen uns aus. Dafür danke ich meinem Team von Herzen“, betont Benedikt Geßler im Gourmet Report Gespräch.

Ehrlichkeit und das Handwerksethos stehen im Zentrum der Philosophie der Krone Schlier. „Unsere Gäste genießen ein modernes und stilvolles Ambiente. Wir sind ein Restaurant mit Prinzipien: kompromisslos hochwertige Produkte, sorgfältige Zubereitung und ein perfekter Rundum-Service sorgen für ein bleibendes Erlebnis“, so der Toques d’Or-Chef.

Nennungen bzw. Auszeichnungen motivieren uns:

März 2025: Aufwertung im Gusto Gourmetführer auf 7 Pfannen

Juni 2025: Auszeichnung als „TOP-Arbeitgeber im Gastgewerbe“ (Busche-Personalstudie)

August 2025: 3 Diamanten und Varta-Tipp Küche (Varta-Führer)

August 2025: Aufwertung im Schlemmer Atlas auf 3 Kochlöffel mit Aufwärtstendenz

September 2025: Verleihung des GreenSpoon-Siegels für nachhaltiges Engagement

September 2025: Internationale Auszeichnung „Goldener Kochhut“ / Toques d’Or

Alle Toques d’Or ausgezeichnete Restaurants und berufene Toques d’Or-Chefs in über 150 Ländern finden Sie unter: www.toquesdor-guide.com

https://www.krone-schlier.de