Hong Kong Wine & Dine Festival 2025

Vom 23. bis 26. Oktober 2025 findet in Hongkong das „Hong Kong Wine & Dine Festival“ statt. Veranstaltungsort ist die Hafenspitze am Victoria Harbour. Ausrichter sind das Hong Kong Tourism Board (HKTB) sowie der Bordeaux Wine Council (CIVB). Die Veranstaltung gilt als etabliertes Gourmet-Event im asiatischen Raum.

Das Festival steht unter dem Motto „REMIX. Best of All Worlds“ und kombiniert internationale Küche mit einem umfangreichen Angebot an Weinen und weiteren Getränken. Besucher erhalten Zugang zu Speisen unterschiedlicher Stilrichtungen, darunter Gerichte renommierter Köche. Weine aus international bekannten Regionen wie Bordeaux, Burgund, Spanien, Japan und den USA stehen zum Probieren bereit.

Ein zentraler Programmpunkt ist der „BEA Grand Wine Pavilion“, in dem ausgewählte Weine wie First Growths aus Bordeaux sowie Grand Crus aus Burgund präsentiert werden. Daneben werden exklusive Spirituosen wie Whiskys und Kweichow Moutai aus China angeboten. Im „Tasting Room“ wird das Thema zeitgenössische Küche aufgegriffen; renommierte Köche gestalten Tastings und Menüs, darunter Cheung Yat Fung und Andrew Wong. Ein „Ten Hands Dinner“ mit verschiedenen Fachleuten aus der Gastronomie interpretiert die kantonesische Küche.

Die „Towngas Gourmet Avenue“ listet zwölf Restaurants aus Hongkong auf, darunter L’Atelier de Joël Robuchon, CulinArt 1862 und Bo Innovation, die zusammen mit mehreren Michelin-Sternen und Black Pearl Diamonds ausgezeichnet sind. In einem separaten Teil des Festivals erfolgt eine praktische „Pairing Exploration Experience“, bei der Kombinationen aus verschiedenen Weinstilen und Geschmacksrichtungen getestet werden können. Eine Disney-Themenzone sowie lokale und internationale Marken ergänzen das Angebot für Besucher.

Insgesamt nehmen über 300 Aussteller aus 31 Ländern teil. Pavillons und Themeninseln ermöglichen einen Überblick über das internationale Angebot. Aus Hongkong sind zentral etablierte Gourmetadressen vertreten. Für den interessierten Gourmet lohnt auch ein Blick auf frühere Reportagen zu Hongkongs Restaurantlandschaft sowie Asia’s 50 Best Restaurants.

