Cornelia Fischer öffnet ihre Küche: 

Exklusive Chef’s Reihe im Restaurant Überfahrt seit 9. Oktober. Das Althoff Seehotel Überfahrt erweitert sein kulinarisches Programm um ein besonderes Erlebnis: Seit 9. Oktober 2025 öffnet Sterneköchin Cornelia Fischer mit ihrem Team die Türen ihrer Küche im Restaurant Überfahrt und lädt zu exklusiven Abenden am Chef’s Table.

Restaurant Überfahrt – Chefs Table – Cornelia Fischer (Copyright Studio 49)

Die Gäste nehmen an einer gemeinsamen Tafel mitten im Geschehen Platz und erleben ein sorgfältig komponiertes Vier-Gang-Menü mit saisonalen Produkten, kreativer Finesse und der unverkennbaren Handschrift der Küchenchefin. Der Chef’s Table findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von vier Personen statt und ist auf maximal zehn Teilnehmer begrenzt. Er wird regulär jeden ersten Donnerstagabend im Monat angeboten und kann zusätzlich exklusiv auf Anfrage mit einer Vorreservierung von 24 Stunden gebucht werden.

Ein Abend direkt am Geschehen

Der Chef’s Table führt die Gäste mitten hinein in die Welt der Sterneküche: unmittelbar an die Schnittstelle zwischen Küche und Service, wo jedes Detail zusammenkommt. Hier sitzen die Teilnehmer in nächster Nähe zum Küchenteam und können beobachten, wie die Gerichte entstehen, wie die Köche Hand in Hand arbeiten und wie aus einzelnen Zutaten präzise Kompositionen werden. So wird Spitzengastronomie hautnah erlebbar – ein Blick hinter die Kulissen, der normalerweise den Profis in der Küche vorbehalten ist.

Ausgezeichnet und neu ausgerichtet

Die neue Reihe knüpft an den aktuellen Erfolg des Hauses an: Im Juni 2025 wurde das Restaurant Überfahrt unter der Leitung von Cornelia Fischer mit einem Stern im Guide MICHELIN ausgezeichnet – eine Bestätigung für eine klare, produktbezogene Küche, die lokale Verbundenheit mit globalen Impulsen vereint. Seit der Wiedereröffnung im September 2024 hat sie mit ihrem Team eine frische, eigenständige kulinarische Haltung am Tegernsee etabliert, die bei Gästen wie Kritikern auf begeisterte Resonanz stößt. Mit dem Chef’s Table führt das Restaurant diese Linie konsequent fort und bietet Gästen die Möglichkeit, die Gerichte in besonderem Rahmen zu genießen.

Kulinarische Philosophie: Regional verwurzelt, weltoffen komponiert

„Unsere Küche ist klar, produktfokussiert und verbindet regionale Verwurzelung mit weltoffener Aromatik“, so Cornelia Fischer. „Wir möchten zeigen, wie vielseitig einzelne Zutaten sein können – ob Gemüse, Kräuter oder Getreide. In unterschiedlichen Texturen und Garmethoden entstehen daraus leichte, präzise Kompositionen.“ Reduktion statt Inszenierung, feine Säure, prägnante Würze und ein ausgeprägtes Sensorik-Bewusstsein prägen ihre Handschrift. Saisonale Ernten und eigene Anbauten fließen ebenso in die Menüs ein wie die enge Zusammenarbeit mit Produzentinnen und Produzenten rund um den Tegernsee. Vincent Ludwig, General Manager im Althoff Seehotel Überfahrt, ergänzt: „Mit dem Chef’s Table öffnen wir die Küche für ein besonderes Erlebnis. Gäste erleben Cornelia Fischers Stil hautnah – begleitet von pointierten Weinarrangements oder alkoholfreien Pairings, die die Aromen perfekt in Szene setzen.“

Weitere Infos & Reservierung

Die Reihe startete am 9. Oktober 2025. Der Chef’s Table beginnt jeweils um 19.00 Uhr. Ort: Restaurant Überfahrt, Althoff Seehotel Überfahrt. Preis: EUR 198,00 pro Person, inklusive Aperitif, Wasser und Kaffee. Reservierungen sind über das Restaurant Überfahrt beziehungsweise das Althoff Seehotel Überfahrt möglich.

https://www.althoffcollection.com/de/althoff-seehotel-ueberfahrt