Gaggan ist Asiens bestes Restaurant 2025

Das Gaggan in Bangkok wurde bei der Preisverleihung der Asia’s 50 Best Restaurants 2025 zum The Best Restaurant in Asia gekürt. Auf der diesjährigen Liste, die von der Asia’s 50 Best Restaurants Academy, einer einflussreichen, nach Geschlechtern ausgewogenen Gruppe von mehr als 350 Experten, erstellt wurde, finden sich Restaurants aus 16 Städten und sieben neue Einträge.

Gaggan Anand, Küchenchef und Inhaber von Gaggan, ist bekannt für die Verbindung von progressiver indischer Küche mit Einflüssen aus Japan, Frankreich und Thailand. Nach mehreren Erneuerungen seines Restaurants in Bangkok, das bereits viermal zum besten Restaurant Asiens gekürt wurde, präsentierte Anand Ende 2019 eine neu gestaltete Version seines kulinarischen Konzepts an einem neuen Standort. Im Jahr 2023 kehrte das Restaurant auf die Liste von Asia’s 50 Best Restaurants zurück und hat sich seitdem stetig nach oben gearbeitet.

Leck den Teller ab! Lick it up! – das Signature Dish von Anand Gaggan.

Hongkong ist in diesem Jahr mit sieben Betrieben vertreten, angeführt von The Chairman als No.2, dicht gefolgt von Wing als No.3.

William Drew, Content-Direktor von Asia’s 50 Best Restaurants, sagt: „Die diesjährige Rangliste präsentiert eine bemerkenswerte Vielfalt von Restaurants in 16 Städten, wobei sieben neue Einträge das außergewöhnliche Talent und den innovativen Geist zeigen, die Asiens kulinarische Landschaft ausmachen. Herzlichen Glückwunsch an alle ausgezeichneten Restaurants, insbesondere an Küchenchef Gaggan Anand und sein Team im Gaggan, die sich den Titel ,The Best Restaurant in Asia‘ erneut eindrucksvoll gesichert haben.“

