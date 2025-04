Aramburu in Buenos Aires erneuert seine Auszeichnung und bleibt mit zwei MICHELIN-Sternen das am höchsten ausgezeichnete Restaurant in Argentiniens. Drei Restaurants erhalten neu einen MICHELIN-Stern, womit die Zahl der Ein-Sterne-Restaurants auf neun steigt. Drei weitere Restaurants werden neu mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet, drei neue Grüne Sterne, und 16 Restaurants werden in den MICHELIN Buenos Aires & Mendoza 2025 aufgenommen.

Ente mit Kirschen Aramburu

Die Restaurantauswahl 2025 des MICHELIN Buenos Aires & Mendoza

Bei der Präsentation der Auswahl 2025 trafen sich in der Provinz Mendoza, in der Bodega Susana Balbo, am Fuße der Anden, alle gastronomischen und önologischen Vorzeigebetriebe Argentiniens. Die Auswahl, die inflationär wächst und mittlerweile 80 Restaurants umfasst (56 in der Stadt Buenos Aires und 24 in der Provinz Mendoza), bietet Feinschmeckern aus der ganzen Welt Hinweise auf bessere Restaurants.

Während gegrilltes Fleisch und Asados Teil der kulinarischen DNA Argentiniens sind, zeigen die vom Michelin ausgezeichneten Restaurants, dass es noch viele andere interessante Möglichkeiten gibt.

Gwendal Poullennec, Direktor der MICHELIN-Führer, erklärt dem Gourmet Report: „Während unsere Inspektoren die Provinz Mendoza und die Stadt Buenos Aires erkundeten, waren sie begeistert vom Niveau der lokalen Küche und von ihren Referenzen, die stets die Persönlichkeit der einzelnen Lokale unterstreichen und von großer Professionalität, einem zunehmenden Umweltbewusstsein und der Hervorhebung der besten argentinischen Produkte, einschließlich der Wiederbelebung mehrerer regionaler Sorten, zeugen. Die Spitzengastronomie ist in vollem Gange, und das zeigt sich besonders in den Restaurants der Weinkellereien von Mendoza, die ein ideales Ökosystem für einheimische und internationale Feinschmecker geschaffen haben, um ein komplettes und wirklich unvergessliches Erlebnis zu genießen.“

Das Restaurant Aramburu hat seine Auszeichnung erneuert

Das Aramburu behält seine zwei MICHELIN-Sterne und Gonzalo Aramburu gilt damit weiterhin als der am höchsten ausgezeichnete Küchenchef in Argentinien. Die Inspektoren, die sein Lokal im eleganten Stadtteil Recoleta, dem argentinisches Paris, erneut besuchten, stellten fest, dass das Niveau gehalten wurde und dass er weiterhin ein meisterhaftes Menü von einzigartiger technischer Qualität anbietet. Außerdem sind die verwendeten Zutaten und die Präsentationen faszinierend in ihrer Originalität.

Drei Restaurants neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Die Inspektoren des MICHELIN-Führers freuen sich, das höhere kulinarische Niveau von drei Restaurants bestätigen zu können, die mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, von denen zwei in Weingütern in Mendoza liegen.

Crizia (Buenos Aires)

Im Crizia, das ein schickes und intimes Ambiente bietet, ist die Professionalität in jeder Hinsicht offensichtlich; ganz zu schweigen davon, dass der Inhaber und Küchenchef Gabriel Oggero die Zutaten, mit denen er arbeitet, sehr sorgfältig auswählt und persönlich Kontakt zu den kleinen Erzeugern und Fischern aufnimmt, die ihn mit den besten Produkten der Saison versorgen. Die Speisekarte bietet Gerichte für jeden Geschmack, aber sein Schritt-für-Schritt-Menü Puro Mar ist eine wahre Ode an die maritimen Aromen, deren inspirierendes Engagement bereits mit einem MICHELIN Green Star belohnt wurde!

Angélica Cocina Maestra (Mendoza)

Die Weinkellerei Catena Zapata, die für ihre Maya-Pyramide berühmt ist, richtet ihr gastronomisches Angebot unter der Leitung des bewährten Duos Josefina Diana und Juan Manuel Feijoo auf das Konzept „Wein zuerst“ aus. Die beiden jungen Köche kreieren die sich ständig weiterentwickelnden, kreativ geprägten Menüs unter Berücksichtigung der Weine des eigenen Weinguts, das in Bezug auf Sorten und Parzellen sehr vielfältig ist.

Riccitelli Bistró (Mendoza)

Bei Matias Riccitelli Wines ergänzen sich Gastronomie, Önologie und ökologische

Öko-Verantwortung ineinander, um Hand in Hand zu wachsen und ein einzigartiges und unverwechselbares Ganzes zu schaffen. Der Chefkoch Juan Ventureyra setzt auf eine lokale, pflanzliche Küche, die das Konzept „vom Land auf den Teller“ verteidigt, indem er die Essenz von Mendoza im Detail herausarbeitet und verschiedene lokale Sorten wiederbelebt. Das Restaurant hat auch seinen MICHELIN Green Star erneuert.

Mit diesen neuen Auszeichnungen und zusammen mit allen Ein-Sterne-Restaurants, die ihre Auszeichnung in diesem Jahr erneuert haben – Don Julio und Trescha in Buenos Aires; Azafrán, Brindillas, Casa Vigil und Zonda Cocina de Paisaje in Mendoza – gibt es im MICHELIN Buenos Aires & Mendoza 2025 insgesamt 9 Restaurants, die mit einem MICHELIN-Stern empfohlen werden.

Restaurant Aramburu Buenos Aires – Küche mit Köchen

Die Auswahl hat sich um drei neue Bib Gourmand und 16 zusätzliche Empfohlene Restaurants erweitert

Seit seiner Einführung im Jahr 1997 wird der Bib Gourmand von den Inspektoren immer als eine besondere Kategorie betrachtet, da die Auszeichnung für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis diese Restaurants zu echten Juwelen für Feinschmecker macht. Bei dieser Gelegenheit wurde aufgrund der Untersuchungen und Tests, die das ganze Jahr über durchgeführt wurden, beschlossen, diese Auszeichnung an drei Restaurants in Buenos Aires zu verleihen, wodurch sich die Zahl der Bib Gourmand-Restaurants in Argentinien auf 10 erhöht.

Ácido (Buenos Aires)

Ajo Negro – Mar de Tapas (Buenos Aires)

MN Santa Inés (Buenos Aires)

Was die neuen empfohlenen Restaurants betrifft, so finden Feinschmecker in diesen Lokalen, die es aufgrund der Qualität ihrer Speisen wert sind, in die Auswahl aufgenommen zu werden, alle Arten von kulinarischen Angeboten. Von den 16 Neuzugängen (10 in Buenos Aires und 6 in Mendoza) können Feinschmecker Lokale wie Alcanfor (Buenos Aires), das auch mit einem Grünen Stern ausgezeichnet wurde, Evelia (Buenos Aires), das italienische und lokale Küche kombiniert, Horta und sein von der Natur inspiriertes Angebot oder La Cabaña, wo Fleisch im Mittelpunkt steht, genießen. Wer es etwas exotischer mag, dem sei die überraschende und unverwechselbare Küche mit koreanischen Einflüssen von Han oder die peruanisch-japanische Fusion von Osaka Concepción empfohlen. Mendoza überraschte ebenfalls, vor allem mit der Küche „Argentinisches Land und französischer Himmel“, die in Assemblage angeboten wird; die „wilde und primitive“ Erfahrung, die in Brutal gesucht wird; die Unterstützung für die Aromen von Mendoza von La Vid – Bodega Norton oder Los Bocheros.

Alcanfor (Buenos Aires).

Evelia (Buenos Aires)

Fico (Buenos Aires)

Han (Buenos Aires)

Horta (Buenos Aires)

La Cabaña (Buenos Aires)

Michel Rolland Grill & Wein (Buenos Aires)

Osaka Concepción (Buenos Aires)

Roux (Buenos Aires)

Ultramarinos (Buenos Aires)

Anna Bistró (Mendoza)

Assemblage (Mendoza)

Brutal (Mendoza)

La Vid – Bodega Norton (Mendoza)

Los Bocheros (Mendoza)

Martino-Weine (Mendoza)

Zusammen mit diesen 16 Neuzugängen und den 44 Restaurants, die in der diesjährigen Auswahl beibehalten wurden, gibt es insgesamt 60 Lokale, die von den Inspektoren für die Qualität ihrer Küche empfohlen werden.

Avocado Sake Maki Osaka Buenos Aires

Zwei MICHELIN-Sonderpreise

Während die Restaurants für ihr gesamtes kulinarisches Angebot ausgezeichnet werden, achten die Inspektoren auch auf die verschiedenen Fertigkeiten in der Küche und im Speisesaal, die jedem Lokal seine einzigartige Ausstrahlung verleihen. Die hervorragende Arbeit dieser Fachleute, die immer im Team arbeiten, macht das Erlebnis wirklich unvergesslich und einzigartig. Für den MICHELIN-Führer ist die Hervorhebung von Fachleuten mit solchen Fähigkeiten auch eine Möglichkeit, die Vielfalt der Berufe und des Know-hows in der Gastronomie zu fördern und zu ihrer Attraktivität beizutragen.

MICHELIN Young Chef Award 2025 – Nicolás Tykocki (Ácido, Buenos

Aires)

Mit dieser Auszeichnung wird die Arbeit des 27-jährigen Küchenchefs Nicolás Tykocki gewürdigt, der seine Gäste mit einer genussvollen und sehr persönlichen Speisekarte begeistert, die mit etablierten Traditionen bricht. Die Vorliebe für saure Geschmacksrichtungen (daher der Name des Lokals) und die Suche nach Inspirationen aus allen Küchen der Welt, ohne Angst vor Kontrasten und mit kühnen Anspielungen auf Korea, China, den Libanon, die Türkei, Spanien, die Vereinigten Staaten… sowie seine täglich wechselnden, von der Norm abweichenden Gerichte sind eine Einladung zum Spielen, Entdecken und Spaß haben.

MICHELIN Sommelier Award 2025 – Elena Fernanda Cabrera und Leonel Ismael Castro Ortiz (Trescha, Buenos Aires)

Elena Fernanda Cabrera und Leonel Ismael Castro Ortiz, die für den Weinkeller im Trescha verantwortlich sind, erhielten diese Auszeichnung für ihr Engagement und ihre Leistung, wenn es darum geht, das Erlebnis im Restaurant zu verbessern und dafür zu sorgen, dass die Gerichte von Küchenchef Tomás Treschanski und seine Philosophie der „Testküche“ perfekt kombiniert sind. Das Angebot, das auch alkoholfreie Optionen umfasst, entwickelt sich zu einem perfekten Paar, das je nach Vorliebe erlesene Champagner, argentinische Bioweine, önologische Referenzen aus aller Welt, kreative Cocktails, spontan vergorene lambische Biere, hausgemachte Kombuchas usw. kombinieren kann.

Der MICHELIN-Führer Buenos Aires & Mendoza 2025 auf einen Blick

Insgesamt 80 Restaurants:

1 Zwei-MICHELIN-Stern-Restaurant

9 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants (3 neue)

10 Bib Gourmand-Restaurants (3 neue)

60 Restaurants, die für die Qualität ihrer Küche empfohlen werden (16 neu)

10 von ihnen wurden auch mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet (3 neu).

Die vollständige Auswahl und detaillierte Informationen über alle Restaurants in Buenos Aires und Mendoza finden Sie auf der Website des MICHELIN-Führers

Michelin Argentinien: https://guide.michelin.com/de/de/selection/argentina/restaurants