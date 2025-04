KALLE HALLE Food Market , Berlin Neukölln

Am 12. April 2025 öffnete in Neukölln der KALLE HALLE Food Market, Berlins neuester Hotspot für Streetfood-Liebhaber, seine Türen für ein Soft Opening.

KALLE HALLE ist mehr als nur ein Ort zum Essen – es ist ein neuer Treffpunkt für den gesamten Kiez, der hochwertige Streetfood-Küche, eine einzigartige Barkultur mit lokalen Brauereien, Signature-Cocktails und kulturelle Highlights mit der dynamischen Energie Neuköllns vereint. Auf 2.300 Quadratmetern bringt dieser neue Hotspot zwölf sorgfältig ausgewählte Restaurants und zwei Bars mit insgesamt 660 Sitzplätzen zusammen – sowie eine vielseitige Eventfläche für alle Arten von geselligen Veranstaltungen.

Beim Soft Opening am 12. April ab 12:00 Uhr haben die Gäste bereits Speisen von PANÙ und Mangiare Berlin als erste kulinarische Highlights verköstigt, und Gäste können sich jeden Monat auf neue Konzepte freuen, die eröffnet werden, während der Markt wächst.

Kulinarische Vielfalt trifft kreativen Spirit

In der KALLE HALLE wird jeder Anbieter sorgfältig nach Qualität und Originalität ausgewählt – dazu servieren zwei Bars kreative Drinks, die das kulinarische Erlebnis perfekt abrunden.

Die ersten Konzepte die im April starten

PANÙ – Von Mamas sardischer Küche direkt auf Neuköllns Teller

Inspiriert von der sardischen Küchenkunst seiner Mutter Lucia, bringt Panù kleine, geschmacksintensive Gerichte auf den Tisch, bei Panù trifft sardische Tradition auf Berliner Innovation – schlicht, saisonal und voller Seele.

Mangiare Berlin – Pizza mit Persönlichkeit

„Wir machen Pizza mit Charakter – luftiger Boden, fruchtige Tomatensoße und Fior di Latte, die auf der Zunge zergeht. Mangiare Berlin steht für Authentizität und Qualität ohne Schnickschnack. Frische Produkte kommen bei uns vom Bioladen um die Ecke und alles andere ist 100% italienisch.“

KOJI – Berlins erste moderne Japanese Hand Roll Bar

Chef Ruslan Kim, der bereits die moderne japanische Szene geprägt hat, eröffnet sein neuestes Konzept in der KALLE HALLE. Bei KOJI geht es zurück zum Wesentlichen: saisonaler Fisch, warmer Reis, knuspriges Nori – frisch gerollt und direkt über den Tresen gereicht. Minimalistisch im Stil, detailverliebt im Geschmack.

Und das ist erst der Anfang!

Im Mai lädt die KALLE HALLE dazu ein, die nächsten kulinarischen Neuzugänge im Markt zu entdecken: PrawnP()rn, ein Seafood-Konzept unter der Leitung von Chef Janek Eisner, Chen’s Beef Noodle House – Neuköllns Lieblingsadresse für handgezogene Nudeln, die feurigen Aromen Südindiens von Chettinad sowie authentisches japanisches Ramen von Earth Tokyo.

Design, der Geschichte atmet und die Gegenwart feiert

Das Design der KALLE HALLE ist eine faszinierende Mischung aus nostalgischem Charme und modernem Flair. Inspiriert von der Architektur des ehemaligen Quelle-Kaufhauses, das die Karl-Marx-Straße in den 1970er- und 80er-Jahren prägte, wurde das Interieur so gestaltet, dass es die Geschichte des Gebäudes widerspiegelt und gleichzeitig den lebendigen Geist Neuköllns einfängt.

Warme Töne wie Orange und Senfgelb treffen auf Vintage-Möbel aus Deutschland und Tschechien und schaffen eine gemütliche, einladende Atmosphäre, die liebevoll an die Vergangenheit erinnert. Sichtbetonelemente unterstreichen dabei die industrielle Ästhetik des Gebäudes.

„Der Designprozess war eine spannende Reise, bei der wir das Erbe des Raums mit der Energie Neuköllns vereint haben“, erklärt Barry gegenüber Gourmet Report. „Wir wollten einen Ort schaffen, der nicht nur funktional, sondern auch emotional berührend ist – ein Ort, der die Geschichte des Viertels respektiert und zugleich Raum für die Zukunft bietet.“

Der neue Hotspot in Neukölln

Neben dem umfangreichen Food-Angebot ist die KALLE HALLE auch eine Event-Location, in der regelmäßig DJ-Nächte, Live-Konzerte, Kunstausstellungen und Pop-up-Events stattfinden – ein lebendiger Ort für Kultur und Kreativität, der eng mit lokalen Künstler:innen und Unternehmer:innen zusammenarbeiten möchte. Außerdem ist die KALLE HALLE familienfreundlich gestaltet – mit einem eigenen Kinderbereich, damit sich auch die jüngsten Gäste willkommen fühlen. Ein neuer Treffpunkt für alle, die den Puls Berlins in seiner ganzen Vielfalt erleben wollen.

Kalle Halle Berlin

Ein Food Market, der mehr ist als nur ein Markt

Geleitet wird das Projekt von Martin Barry, dem international renommierten Landschaftsarchitekten und Stadtplaner aus New York City. Bekannt für seine innovativen Konzepte, hat Barry den Manifesto Market am Potsdamer Platz erfolgreich in der Berliner Gastroszene etabliert. Die KALLE HALLE ist sein neuestes Projekt – mit dem Ziel, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen aus allen Ecken der Stadt zusammenkommen, sich austauschen und die coole, multikulturelle Atmosphäre dieses besonderen Kiezes aufsaugen können.

„Die KALLE HALLE ist mehr als nur ein Food Market – sie ist ein Ort der Begegnung“, erklärt Martin Barry. „Wir wollten einen Raum schaffen, der sowohl die lokale Kultur als auch Berlins internationale Vielfalt widerspiegelt. Das Design und die Atmosphäre sollen eine Hommage an die Geschichte Neuköllns sein und gleichzeitig die Energie der Gegenwart einfangen“, so Barry weiter.

KALLE HALLE ist ein 2.300 m² großer Food Market in Berlin-Neukölln mit 12 ausgewählten Restaurants, 2 Bars und vielseitigen Veranstaltungsräumen. Neben der Gastronomie veranstaltet KALLE HALLE DJ-Nächte, Konzerte, Ausstellungen und Pop-ups in Zusammenarbeit mit lokalen Kreativen. Eine eigene Kidz Zone sorgt für ein familienfreundliches Umfeld, während private Veranstaltungsräume für Firmen, Teams und Gruppenfeiern zur Verfügung stehen. Der Veranstaltungsort mit seinem verspielten Charakter verfügt über 660 Sitzplätze, die mit Vintage-Stücken aus ganz Europa ausgestattet sind. Die KALLE HALLE verbindet hochwertige, barrierefreie Gastronomie mit einem starken kulturellen und gesellschaftlichen Fokus.

Mehr Informationen unter www.kallehalle.com .