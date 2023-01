Roux Buenos Aires

Das Restaurant Roux hat eigentlich überall gute Bewertungen. Restaurant Guru sieht es auf Platz 37 von über 18.000 in Buenos Aires. Das Roux wirbt damit, dass es 2015 die interessanteste Neueröffnung war. Für LaListe ist es outstanding (silber).

Wir wurden also neugierig und buchten, was problemlos ging. Ich musste meine Familie antreiben, dass wir nicht wieder zu spät kommen. Aber als wir 8 Minuten zu spät kamen, warteten Leute vor der Tür. Drinnen war reichlich Personal zu sehen, die uns ignorierten. Manchmal rannte jemand rein oder raus, aber immer die wartenden Gäste ignorierend. Ein schick angezogenes Paar in den 60er nutzte die Zeit, um Fotos von sich und dem Roux zu machen. Offenbar ein Highlight für die beiden. Nach dem weiterhin nichts passierte, bin ich rein und fragte, wieso wir warten müssen. Jaja, gleich öffnen sie.

Nach weiteren 2 Minuten ging es dann wirklich mit 13 minütiger Verspätung los. Ohne Entschuldigung. Ich renne aus Höflichkeit und Respekt und die lassen mich vor der Tür warten? Schlechter Start.

Das Restaurant ist hübsch im Bistro-Style eingerichtet und hat landesüblich sehr viel Personal. Die Preise sind für Argentinien sehr hoch! Die Gäste waren überwiegend fein angezogene Einheimische. Ich würde unbedingt innen buchen. Draussen rauscht der Verkehr und vorbeilaufende Fußgänger, gerne mit Hunden, sind quasi dauernd mit am Tisch.

Wir bestellten zwei Glas Espumante Bianchi (6 €). Der Kellner wollte uns einen Freixenet bringen, was meine Frau Gottseidank rechtzeitig merkte. Der Bianchi war recht ordentlich.

Gut ist, dass man alle Gerichte „para picar“ bestellen kann, zum Teilen. Noch besser ist, dass es gleich aus der Küche aufgeteilt kommt. Das finde ich ganz hervorragend und das ist nicht unüblich in Buenos Aires.

Die Küche würde ich als französisch der 90er bezeichnen. Nicht unlecker, aber nicht mehr aktuell. Zuerst hatten wir ein Thunfisch Tatar. Bild oben.

Meine Frau meinte, ob ich doch die Tiraditos von der Langustine bestellte. Es war nichts zu schmecken, so überwürzt war alles. Das war schade. Der arme Thunfisch.

Danach kam Forelle. Alles tadellos. Es kam dann auch Brot mit, das lecker war.

Insgesamt kam das Essen angenehm zügig aus der Küche.

Jetzt kamen Langustinos in Tempurateig. Der Teig war aber nicht knusprig, sondern breiig! War die Fritteuse zu kalt? Die Langustinos selber waren tadellos und wunderbar knackig!

Der Höhepunkt war zweifellos das knusprige, zarte Spanferkel. Allerdings war es preislich auch recht saftig mit 45 €. (Auf jedem Bild sieht man eine halbe von zwei Portionen!)

Die Küche bietet auch viel zu viel an, um akkurat zu arbeiten. Die Speisekarte: (zum Vergrößern anklicken!)

Fazit: Wir hatten trotz des holprigen Starts im Roux (Buenos Aires) einen angenehmen Abend. Das Restaurant Roux ist hübsch, die Gäste freuen sich auf das Essen und der Service ist stets bemüht. Die Küche ist aus den 90ern und trifft nicht immer den aktuellen Geschmack. Würden wir wieder hingehen? Solange wir den günstigen Wechselkurs in Argentinien auf dem Schwarzmarkt haben, ja, ab und zu. Zum vollen Preis: Nein.

Webseite des Restaurants

Unsere Buenos Aires Empfehlungen

Immer aktuell mit dem Gourmet Report Newsletter!

Roux Buenos Aires Zusammenfassung Wir hatten trotz des holprigen Starts im Roux (Buenos Aires) einen angenehmen Abend. Das Restaurant Roux ist hübsch, die Gäste freuen sich auf das Essen und der Service ist stets bemüht. Die Küche ist aus den 90ern und trifft nicht immer den aktuellen Geschmack. Würden wir wieder hingehen? Solange wir den günstigen Wechselkurs in Argentinien auf dem Schwarzmarkt haben, ja, ab und zu. Zum vollen Preis: Nein. Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)