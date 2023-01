Natellas Reisetagebuch – Tag 5

Das Frühstück in einem 5 * Hotel ist immer vom Feinsten, aber jeden Tag 60 Dollar dafür auszugeben ist schon neu für mich. Heute gabt es Pancakes mit Blaubeeren, Butter und Honig, die Portion einfach riesig! Leider geil. Die nächsten Tage werden wir kürzertreten.

Panecake mit Blaubeeren

Als wir festgestellt haben, dass viele Sachen, die wir mitgenommen haben, einfach nicht auf das Moped passen, mussten wir uns von vielen Sachen trennen… Ja schlimme Sache, mein Buch „Presse Arbeit für Dummies“ werde ich nie zu Ende lesen, meine neongelben Turnschuhe, mein Stevia Pulver, mein Instant Kaffee, meine geliebte, ehemals weiße Motocross Hose, meine geile Helmtasche von BMW… Alles weggeschmissen. Es passte einfach nichts mehr rein.

Wenn man Business fliegt, nimmt man 64 Kilo pro Person mit, wenn man auf dem Moped sitzt, kann man maximal 40 mitnehmen, leuchtet ein, dass die restlichen 20 Kilo wegmüssen.



Nun sind wir endlich um 12.30 losgefahren.



Kalifornien mal anders. Die Ecken, wo sonst Touris nicht hinkommen heute zu sehen. Das war interessant.

Wir sind von dem Long Beach bis zur kleine Stadt Temecula, alles noch Cali, über die kleine Berge gefahren, die Ortega Highway. Ja es gibt hier nicht nur Strände! Auch typische Ranch‘s. Und zwar wird hier Wein produziert. Ja California Vine, ist echt lecker. Es gibt viele Einheimischen die hier auch Urlaub machen. Ruhige Gegend, viele Lowbudget . Kann man gut sparen!



Weil es ein Tag vor Weihnachten ist, haben alle Geschäfte Bars und Restaurants zu. Nur das McDonalds in der Nähe hatte auf, dort haben wir auch unser Abendbrot gehabt, zubereitet von Kindern! Ja, die ganze Horde von pubertierenden Amerikanern.



Wir waren die einzigen Gäste im Laden, haben auf dem Tisch screen brav alles online bestellt und sogar bezahlt. Das Essenzubereitung hat eine Ewigkeit gedauert. Die Kind‘s hatten sehr ausgelassene Stimmung in der Küche. Einige haben Eis gegessen, einige sich unterhalten, einige standen nur rum. Ca. 10 Leute zusammen.

Man konnte das ganze sehr gut beobachten, ich muss sagen wir haben uns auch amüsiert, dass das Essen von ca. 10 Kindern zubereitet wurde und dass zwei Cheeseburger, Pommes, ein Eis und Cola 20 Minuten bei MC brauchen. Aber immerhin Essen für zwei – 20 Dollar.



Morgen geht’s nach Palm Springs. Danach schauen wir weiter, es ist wetterabhängig. Planen am 3.01.23 wieder in LA zu sein. Am Sontag den 25.12 ist bei Amerikanern Merry Christmas Time!!!

Morgen gibt es die nächste Folge „Natellas Reisetagebuch“





Natellas Reisetagebuch Zusammenfassung Natellas Reisetagebuch: Wir sind von dem Long Beach bis zur kleine Stadt Temecula, alles noch Cali, über die kleine Berge gefahren, die Ortega Highway. Arizona Cello! Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)