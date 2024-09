Letzte Bestellzeit in Restaurants weltweit – Vergleich

Wenn man aus dem Kino oder dem Theater kommt oder einen langen Tag hinter sich hat, gibt es nichts Schöneres, als sich mit Freunden oder der Familie zu einem späten Essen zusammenzusetzen, vor allem am Wochenende, wenn man nicht früh aufstehen muss, um zur Arbeit zu gehen. Letzte Bestellzeit in Restaurants weltweit.

Letzte Bestellzeit in Restaurants weltweit

Letzte Bestellzeit in Restaurants weltweit

Wie einfach ist es, ein Restaurant zu finden, das bis spät in die Nacht geöffnet hat?

Um diese Frage zu beantworten, hat Chefs Pencil die Reservierungs-Apps untersucht, um herauszufinden, in welchen Städten es am einfachsten ist, ein sehr spätes Abendessen zu buchen. Durch die Analyse der Reservierungskalender von über 4.400 Restaurants in 89 Städten weltweit haben die Experten die letzten Bestellzeiten für jedes Restaurant an Wochenenden ermittelt und diese Städte nach dem Mittelwert der letzten Sitzplatz- oder Essensbestellzeit eingestuft.

In Berlin lag die Zeit des letzten Sitzplatzes (oder der letzten Essensbestellung) im Durchschnitt bei 21:45 Uhr, ähnlich wie in London und Warschau, während sie in München bei 21:30 Uhr lag.

Die 20 spätesten Städte

Link zu dem vollständigen Chef’s Pencil Report, der Daten für alle 89 Städte enthält

Letzte Bestellzeit in Restaurants in Europa

Abonnieren Sie den Gourmet Report Branchen Newsletter