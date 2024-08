Ob Fischbrötchen, Fritten oder Falafel – Imbisse in Norddeutschland sind vielfältig und beliebt. Vier dieser Imbisse stellt das NDR Fernsehen in der zweiten Septemberwoche in den Mittelpunkt der „Nordreportage“ um 18.15 Uhr.

Essen von 9 bis 6 Uhr: Die “Kleine Pause” auf dem Kiez hat am Wochenende fast durchgehend geöffnet. © NDR/Blend Film GmbH

Fast-Food in Norddeutschland

Fast-Food in Norddeutschland: NDR Fernsehen zeigt Reportage-Reihe über Imbisse. „Die Nordreportage“: Montag, 9. September, bis Donnerstag, 12. September, jeweils 18.15 Uhr

Idyllisch am Nord-Ostsee-Kanal liegt die Gemeinde Sehestedt mit ihren 816 Einwohnerinnen und Einwohnern. In der Nähe des Fähranlegers betreibt hier Holger Petersen seit mehr als 20 Jahren den „KanalTreff“. Wichtig sind ihm dabei regionale Produkte, Sauberkeit und freundlicher Service. Den besonderen Ausblick gibt es obendrauf. Der „KanalTreff“ hat sich zu einem beliebten Anlaufpunkt für Sehestedter Anwohner wie auch Touristen, Tagesausflügler, Biker, Camper (13 Stellplätze) und Co. entwickelt. In Zeiten, in denen ländliche Räume mit Wegzug und infrastrukturellen Problemen zu kämpfen haben, zeigt dieser Imbiss-Treffpunkt, dass es auch anders geht.

“Imbisse im Norden”, am Montag (09.09.24) um 18:15 Uhr. Currywurst mit Kanalblick. © NDR/Joker Pictures GmbH

In Niedersachsen ist das Kamerateam dabei, wenn in Hannover der beste Döner der Stadt – das zumindest ergab eine Wahl einer großen Tageszeitung – zubereitet wird. Die Brüder Bido und Serko Junaid eröffneten 2007 ihren „Lister Döner“ – und bauten sich damit eine Existenzgrundlage auf, die mittlerweile 28 Angestellte zählt. Ihre Familie floh vor 28 Jahren vor dem Krieg im Irak. Ihre Döner sind heute so beliebt, dass sich oft lange Schlangen vor dem Laden bilden.

„Onkel Ben‘s Imbiss“ in Rostock-Gehlsdorf hat es in nur zwei Jahren zu Kultstatus gebracht. Für den gelernten Koch Ben Kodera ist der Imbiss ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Seine Spezialität sind die Currywurst Spezial und Onkel Ben’s Burger mit selbst gekochter Barbequesoße, eingelegten Jalapeños und hausgemachten pinken Zwiebeln. Aber auch abseits des Grills ist Ben rund um seinen Grill aktiv: Außengrillplatz und ausgefallene Sitzgruppen unter Obstbäumen und mitten in einem Piratenschiff hat er selbst gezimmert.

Zwischen Reeperbahn und Schanzenviertel liegt in Hamburg die „Kleine Pause“. Vor 38 Jahren machten Floristin Sabine „Biene“ und Schlosser Thorsten Clorius aus ihrem Blumenladen einen Imbiss, der im Laufe der Jahre immer mehr Kundschaft aller Art anzog – ob Kiezgrößen, Feierwütige oder Menschen von nebenan. Betrieben wird die „Kleine Pause“ neben Biene von Freundin Hummel und Schwiegertochter Katrin, die den Laden bald vollständig übernimmt. Während der Imbiss tagsüber beschaulich gegenüber eines Kinderspielplatzes liegt, wird er in der Nacht zu einem wuseligen Hotspot inklusive Vorglühen mit Mexikaner, Caipi und Mojito bis zum Katerfrühstück im Morgengrauen bei Labskaus und Rollmops.

Die vierteilige Reihe zeigt das NDR Fernsehen von Montag, 9. September, bis Donnerstag, 12. September, unter dem Titel „Die Nordreportage: Fischbrötchen, Fritten und Falafel – Imbisse im Norden“ täglich ab 18.15 Uhr.

Alle aktuellen Folgen der „Nordreportage“ sind unter www.NDR.de/fernsehen/sendungen/die_nordreportage abrufbar.

Besser informiert mit dem kostenlosen Gourmet Report Newsletter

Ben Kodera mit Freundin Karina vor ihrem selbstgebauten Imbiss in Rostock-Gehlsdorf. © NDR/Steffen Schneider