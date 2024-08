CHEF’S ROULETTE 2024

Es darf bei den Restaurantbesuchern wieder nach Herzenslust gerätselt werden, wer an diesem Abend am Herd steht. Sicher nicht die üblichen Köch:innen, sondern ein anderer Top-Star aus dem Kreis der JRE-Österreich. Mehr als 35 sind es in diesem Jahr, die ihre Lokale in ganz Österreich tauschen.

Wer wo kocht, wurde ausgelost und bleibt streng geheim. Für alle Feinschmecker nicht nur ein Genuss, sondern auch ein Riesenspaß.Auf diese Weise wechseln an diesem Abend sensationelle 146 Gault Millau Hauben-Spitzenköche ihre Restaurants.

Mit dabei ist Gault Millau 5-Hauben-Koch Andreas Döllerer (Döllerers Genusswelten), ebenso Gault Millau Koch des Jahres 2023, Lukas Nagl (Bootshaus im Das Traunsee).Je nach Betrieb sind auch noch Winzer (z.B. STK Winzer, Weingut Bründlmayer, Weingut Bernhard Ott und weitere) oder Produzenten (Parmigiano Reggiano und weitere) mit ihren Spezialitäten dabei, um das Genusserlebnis beim JRE CHEF’S ROULETTE mit entsprechenden Degustationen und Präsentationen abzurunden. www.jre.at



WIE FUNKTIONIERT CHEF’S ROULETTE?

Die Gäste kaufen für diesen Abend in einem der teilnehmenden JRE-Restaurants Tickets, wissen aber nicht, wer dort kocht. Der Ticketpreis von € 165,– pro Person beinhaltet Aperitif, 5-Gang-Gourmetmenü, Weinbegleitung, Mineralwasser und Kaffee.



WELCHE JRE-RESTAURANTS NEHMEN TEIL?SALZBURG

Genießerhotel Die Riederalm, Andreas Herbst, Leogang, www.riederalm.com

Döllerers Genusswelten, Andreas Döllerer, Golling, www.doellerer.at

Restaurant Pfefferschiff, Jürgen Vigne, Hallwang bei Salzburg, www.pfefferschiff.at

Kirchenwirt in Leogang seit 1326, Hans-Jörg Unterrainer, Leogang, www.K1326.at

Restaurant Mesnerhaus, Josef Steffner, Mauterndorf, www.mesnerhaus.at



VORARLBERG

Biohotel Walserstuba, Jeremias Riezler, Riezlern, www.walserstuba.at

Biohotel Schwanen, Emanuel Moosbrugger, Bizau, www.biohotel-schwanen.com

Restaurant Mangold, Michael Schwarzenbacher, Lochau, www.restaurant-mangold.at



TIROL

Der Unterwirt, Katrin & Sabrina Steindl, Ebbs, www.unterwirt.at

Genießerhotel Alpin, Alexander Gründler, Achenkirch, www.kulinarikhotel-alpin.at

Hotel-Restaurant Der Gannerhof, Josef Mühlmann, Innervillgraten, www.gannerhof.at



OBERÖSTERREICH

Restaurant Forthuber, Christoph Forthuber, Munderfing, www.restaurant-forthuber.at

Lukas Restaurant, Lukas Kienbauer, Schärding, www.lukas-restaurant.at

Restaurant Waldschänke, Clemens Grabmer, Grieskirchen, www.waldschaenke.at

Restaurant Bootshaus im Genießer-Seehotel Das Traunsee, Lukas Nagl, Traunkirchen, www.dastraunsee.at

Genießerhotel Bergergut, Thomas Hofer, Afiesl, www.romantik.at

Restaurant Rau, Klemens Schraml, Großraming, www.im-rau.com

Restaurant Ois im Genießerhotel Mühltalhof, Philip Rachinger, Neufelden, www.muehltalhof.at

Restaurant Kapeller, Lukas Kapeller, Steyr, www.lukaskapeller.at



NIEDERÖSTERREICH

Restaurant Kolm, Michael Kolm, Arbesbach, https://kolm.restaurant

Naturhotel Molzbachhof, Peter Pichler, Kirchberg am Wechsel, www.molzbachhof.at

Gastwirtschaft Floh, Josef Floh, Langenlebarn, www.derfloh.at

Genießerhotel Landhaus Bacher, Thomas Dorfer, Mautern, www.landhaus-bacher.at

Restaurant Triad, Uwe Machreich, Krumbach, www.triad-mareich.at

Hueber der Wirt in Bründl, Stefan Hueber, St. Georgen an der Leys, www.hueberderwirt.at

Restaurant Esslokal, Roland Huber, Hadersdorf am Kamp, www.esslokal.com



WIEN

Restaurant Herzig, Sören Herzig, Wien, www.restaurant-herzig.at



BURGENLAND

Gasthaus Csencsits, Jürgen Csencsits, Harmisch, www.csencsits.at



STEIERMARK

Genießerhotel Villa Rosa & Restaurant GESCHWISTER RAUCH, Richard Rauch, Bad Gleichenberg, www.geschwister-rauch.at

Genießerhotel Krainer, Andreas Krainer, Langenwang, www.hotel-krainer.com

Genießerhotel Der WILDe EDER, Stefan Eder, St. Kathrein am Offenegg, www.der-wilde-eder.at

Schlosskeller Südsteiermark, Markus Rath, Leibnitz, www.schlosskellersuedsteiermark.at

Restaurant Artis, Philipp Dyczek, Graz, www.restaurant-artis.com



KÄRNTEN

Restaurant Seespitz im Falkensteiner Schlosshotel Velden, Thomas Gruber, Velden am Wörthersee, www.falkensteiner.com/schlosshotel-velden

Restaurant Moritz, Roman Pichler, Grafenstein, www.restaurantmoritz.at

Gourmetrestaurant Hubert Wallner, Hubert Wallner, Dellach/Maria Wörth, www.hubertwallner.com