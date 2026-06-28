Guide MICHELIN hat die Ausgabe 2026 für die Präfektur Nara vorgelegt. Die Selektion umfasst 78 Restaurants. Ein Betrieb erhält erstmals einen Stern, sieben weitere werden neu in die Hauptkategorie aufgenommen. Vier Restaurants behalten ihre zwei Sterne – dies jeweils zum fünften Mal in Folge.

Nara Japan

Michelin Nara 2026, Japan

Die internationale Direktion des Guide MICHELIN veröffentlichte heute die Auswahl für Nara. Die anonymen Inspektoren haben in der Stadt und ihrem Umland 78 Adressen zusammengestellt. Laut Mitteilung spiegelt die Selektion die kulinarische Tradition der Region wider, die von buddhistischer Kultur, ländlichen Landschaften sowie lokalen Produkten wie Kaki-Blatt-Sushi, fermentierten Narazukes, Yamato-Gemüse und Süßwasserfischen geprägt ist.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, erklärt Gourmet Report: „Die Geschichte und die spirituelle Kultur dieser alten Hauptstadt drücken sich auf natürliche Weise in der Kreativität der heutigen Köche aus. Ob in den heiligen Vierteln von Nara oder in traditionellen Häusern inmitten der ländlichen Landschaft – hier entstehen einzigartige kulinarische Erlebnisse.“ Die Regeln in einem japanischen Onsen

Ein neues Ein-Sterne-Restaurant: Hoshino

Das Restaurant Hoshino in der Stadt Nara erhält in diesem Jahr seine erste Michelin-Auszeichnung. Küchenchef Keisuke Hoshino, gebürtig aus Osaka, setzt auf Holzkohlegrill-Zubereitung von Wagyu-Rind aus der Region Uda. Saisonale Akzente werden durch japanischen Pfeffer im Frühling oder Matsutake-Pilze im Herbst gesetzt. Das Lokal ist in einem renovierten traditionellen Stadthaus untergebracht, mit hohen Decken sowie Antiquitäten und Kunstwerken ausgestattet. Zum Team gehören Serviererinnen in Kimono sowie ein Sommelier.

Insgesamt umfasst die Kategorie „Ein Stern“ 18 Restaurants.

Sieben neue Restaurants in der Hauptselektion

Neben dem neuen Sternrestaurant nimmt der Guide sieben weitere Adressen neu in die Hauptauswahl auf:

ristorante Nishiyama (Ikoma) : Italienische Küche mit japanischen Gewürzen wie Wasabi und Sansho-Pfeffer sowie Zitrusnoten von Yuzu und Sudachi. Der Küchenchef arbeitet mit lokalen Gemüsebauern zusammen.

: Italienische Küche mit japanischen Gewürzen wie Wasabi und Sansho-Pfeffer sowie Zitrusnoten von Yuzu und Sudachi. Der Küchenchef arbeitet mit lokalen Gemüsebauern zusammen. Aperçu (Nara) : Zeitgenössische Küche. Ein Schwerpunkt liegt auf Naraer Gemüse, um regionale Produkte und zwischenmenschliche Verbindungen darzustellen.

: Zeitgenössische Küche. Ein Schwerpunkt liegt auf Naraer Gemüse, um regionale Produkte und zwischenmenschliche Verbindungen darzustellen. Sushi Matsumiya (Nara) : Geführt von zwei Schwestern. Garnelen werden ohne Wasabi serviert, um ihre natürliche Süße zu betonen. Seesaal wird auf Bambusblättern gegrillt.

: Geführt von zwei Schwestern. Garnelen werden ohne Wasabi serviert, um ihre natürliche Süße zu betonen. Seesaal wird auf Bambusblättern gegrillt. Naramachi Sushi Hanako (Nara) : Der Küchenchef kehrte nach Ausbildung in Kanada nach Nara zurück. Er kombiniert Kansai-Sushi-Reiszubereitung mit internationalen Erfahrungen.

: Der Küchenchef kehrte nach Ausbildung in Kanada nach Nara zurück. Er kombiniert Kansai-Sushi-Reiszubereitung mit internationalen Erfahrungen. AUBERGE de SENVIE (Sakurai) : Moderne französisch orientierte Küche. Das Team arbeitet mit lokalen Produzenten, Töpfern und Tischlern aus Nara zusammen.

: Moderne französisch orientierte Küche. Das Team arbeitet mit lokalen Produzenten, Töpfern und Tischlern aus Nara zusammen. SOLIER (Nara) : Französisch geprägte Küche. Der Küchenchef nutzt eigenes Obst und Gemüse aus eigenem Anbau und serviert persönlich am Tisch.

: Französisch geprägte Küche. Der Küchenchef nutzt eigenes Obst und Gemüse aus eigenem Anbau und serviert persönlich am Tisch. Sukita (Nara): Yakitori-Spezialist in einem renovierten traditionellen japanischen Haus. Das Team setzt auf gereiftes Huhn und eine eigene Technik zur Anordnung der Holzkohle.

Vier Restaurants behalten zwei Sterne – fünftes Jahr in Folge

Die folgenden vier Betriebe wurden erneut mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, jeweils zum fünften Mal in Folge:

akordu (Nara) : Innovative Küche. Der Küchenchef verarbeitet Erfahrungen aus der französischen und spanischen Gastronomie mit lokalen Zutaten.

: Innovative Küche. Der Küchenchef verarbeitet Erfahrungen aus der französischen und spanischen Gastronomie mit lokalen Zutaten. Oryori Hanagaki (Nara) : Japanische Küche. Das Restaurant bietet nur einen Service pro Tag. Es befindet sich in einem von Bambus umgebenen Haus.

: Japanische Küche. Das Restaurant bietet nur einen Service pro Tag. Es befindet sich in einem von Bambus umgebenen Haus. Tsukumo (Nara) : Japanische Küche. Der Küchenchef wurde in Kyoto, New York und London ausgebildet.

: Japanische Küche. Der Küchenchef wurde in Kyoto, New York und London ausgebildet. NARA NIKON (Nara): Traditionelle japanische Küche. Der Name bezieht sich auf das handwerkliche Ethos.

Sieben Grüne Sterne und elf neue Bib Gourmand

Die Auszeichnung Étoile Verte (Grüner Stern) für nachhaltige Gastronomie geht in diesem Jahr an sieben Restaurants. Darunter befinden sich drei Ein-Sterne-Betriebe: das italienische Da terra (Asuka), das innovative SÉN (Tenkawa) sowie das chinesische Naramachi Kuko (Nara). Vier weitere empfohlene Restaurants erhalten ebenfalls einen Grünen Stern: SanjuHachi (Yamatotakada), Kuramoto Ryori Maruto Shoyu (Tawaramoto), Kiyosuminosato AWA (Nara) und AWA Naramachiten (Nara).

Elf neue Bib Gourmand wurden aufgenommen. Diese Auszeichnung gilt für Restaurants mit guter Qualität zu moderaten Preisen. Die Bandbreite reicht von indischer Küche über Unagi, Kushikatsu, Soba, Pizza, französische Küche bis zu Yakitori. Die Adressen liegen in Nara, Ikagura, Ikoma, Uda, Kashiba und Kashihara.

Alle Infos sind kostenlos auf der Website abrufbar.

Kennzahlen der Selektion Nara 2026 im Überblick

Ausgezeichnete Restaurants insgesamt: 78

78 Zwei Sterne: 4

4 Ein Stern: 18 (davon 1 neu: Hoshino)

18 (davon 1 neu: Hoshino) Bib Gourmand: 11 (alle neu)

11 (alle neu) Grüne Sterne: 7

7 Neu in der Hauptselektion (empfohlene Restaurants): 7