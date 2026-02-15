Fünf neue Restaurants wurden aufgenommen, sodass die Gesamtzahl nun 25 empfohlene Betriebe beträgt.

Ein neuer Bib Gourmand wurde für hochwertige Küche zu attraktiven Preisen vergeben.

Dies markiert die fünfte Ausgabe des MICHELIN Serbien seit 2021.

Marko Đeric, JRE

Michelin Serbien

Der MICHELIN Guide Serbien 2026 unterstreicht die Reife und Stärke, die das gastronomische Angebot dieses Balkanlandes kennzeichnen. Fünf neue Restaurants wurden in die Auswahl aufgenommen, die nun 25 Betriebe umfasst. Dies ist die fünfte serbische Ausgabe seit der Erstveröffentlichung im Jahr 2021.

„Die neue Ausgabe des MICHELIN Serbien spiegelt den bemerkenswerten Fortschritt und die Beständigkeit in der kulinarischen Szene des Landes wider. Wir sind stolz darauf, weiterhin die lokalen Köche und Gastronomen zu unterstützen, die dabei helfen, den kulinarischen Ruf Serbiens zu prägen und auf der internationalen Bühne zu etablieren“, sagte Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide.

Beide Restaurants mit einem MICHELIN-Stern behalten ihre Auszeichnung

Langouste, im historischen Zentrum, unter der Leitung von Küchenchef Marko Derić (JRE), bot weiterhin raffinierte Interpretationen vieler lokaler Produkte in köstlichen, sorgfältig ausgearbeiteten Rezepten, natürlich mit einem zeitgenössischen Twist.

Fleur de Sel, auf dem Land in Novi Slankamen gelegen, erfüllte ebenfalls die

Erwartungen, wobei die Rezepte des Küchenteams auch französische Einflüsse aufweisen. Der verantwortliche Küchenchef ist Nikola Stojaković.

Bela Reka kommt zur Bib Gourmand-Auswahl hinzu.

Der neue Bib Gourmand Bela Reka befindet sich in Novi Beograd, dem modernen Teil der Hauptstadt. Er zeichnet sich durch seine traditionelle und großzügige Küche mit Fleisch- und Käsespezialitäten sowie durch seine engen Verbindungen zu seinen Lieferanten, einschließlich eines eigenen Bauernhofs, aus. Dieser geräumige Ort bietet einen freundlichen und aufmerksamen Service in einer oft lebhaften Atmosphäre.

Den gleichen wohlverdienten Preis behalten sowohl Istok mit seiner faszinierenden südostasiatischen Küche und seiner einfachen, minimalistischen Atmosphäre als auch Iva New Balkan Cuisine, wo von dem Moment an, in dem man eintritt, eine zeitgenössische und einladende Atmosphäre herrscht. Die Gäste kommen, um traditionelle serbische Rezepte zu genießen, die mit einem modernen Twist neu interpretiert wurden, besonders in ihrer Präsentation. 5 neue ausgewählte Restaurants kommen zur Auswahl hinzu

Suvenir: Außerhalb des Stadtzentrums gelegen, aber in einem Hausboot auf der Save untergebracht, inspiriert seine zeitlose Atmosphäre dazu, seine einfachen, traditionellen und ebenso fesselnden Gerichte wie Gegrillte Garnelen oder Adriatische Tintenfische mit Kartoffeln zu genießen. Die prächtigen Speiseräume und der professionelle Service rundeten das Erlebnis ab.

Prime: Mit seinen hellen und eleganten Räumlichkeiten innerhalb des Crowne Plaza Hotels hat es dennoch ein eigenständiges Leben und serviert hochwertige, überwiegend mediterrane Küche, inspiriert von den italienischen Erfahrungen des Küchenchefs: Frische Pasta ist eine Spezialität.

Puter: bedeutet „Butter“ auf Serbisch, eine Absichtserklärung bezüglich ihrer Küche,die sowohl von der französischen Küche inspiriert ist, wo sie ein Schlüsselelement ist, als auch von der ihres Heimatlandes Serbien, wo sie eine ebenso wichtige Rolle spielt. Ein modernes Bistro, das Gerichte auf Basis traditioneller, manchmal langsamer, Kochmethoden serviert, leistet die Küche auch hervorragende Arbeit bei der ästhetisch ansprechenden Präsentation.

SS by Angie: geleitet von einer jungen und motivierten Köchin, die hier bereits in der Vergangenheit gearbeitet hatte. Andela Risimić hat dem charakteristischen italienischen Flair des Restaurants ihren eigenen Stil hinzugefügt, geprägt durch verschiedene Erfahrungen im Ausland, darunter Italien und andere europäische Länder. Kaninchenravioli mit Pilzsauce sind ein perfektes Beispiel für die herzhafte Küche.

Restoran 27: Jeder Aspekt des Angebots – Essen, Service und Ambiente – ist mit dem Wohlbefinden des Gastes als Herzstück des Projekts gestaltet. Etikette ist nicht die einzige Überlegung, sondern alles wird getan, um sie sich wohlfühlen zu lassen. Das Restaurant bietet eine Sammlung persönlicher Rezepte, die klassische Aromen anstreben, aber dennoch einfallsreich kreiert sind. Sie beziehen sich auf Serbien, insbesondere auf die Herkunft vieler Zutaten, aber auch auf Italien und die mediterrane Küche im Allgemeinen.

Der MICHELIN Guide Serbien 2026 auf einen Blick:

2 Restaurants mit MICHELIN Stern

3 Bib Gourmand Restaurants (1 neu)

20 ausgewählte Restaurants (5 neu)

25 insgesamt empfohlene Restaurants (5 neu)

Michelin Serbien: https://guide.michelin.com/de/de/selection/serbia/restaurants