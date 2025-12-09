Christian Heymer geht, Marten Steingraf übernimmt

Das Restaurant „fritz am markt“ auf der Insel Werder (Havel) steht vor einem Wechsel. Zum Jahresende übergibt Christian Heymer, der das Haus mit seiner regionalen Küche zu einer kulinarischen Destination in Brandenburg formte, den kulinarischen Staffelstab an den jungen Koch Marten Steingraf. Dieser tritt die Nachfolge in der Küche des zum Boutiquehotel mein.werder gehörenden Restaurants an.

Marten Steingraf

Christian Heymer und Marten Steingraf

Christian Heymers Vermächtnis: Regionale Handschrift und gastronomische Prägung

Christian Heymer verlässt das „fritz“ nach prägenden Jahren zum 31. Dezember 2025, um sich neuen Projekten zu widmen. Seine Zeit war geprägt von der Etablierung einer seiner Philosophie: Essen als gemeinsames Erlebnis, Überraschung und Dialog. Heymer baute nicht nur ein regionales Liefernetzwerk auf, sondern etablierte auch die Menü-Idee, bei der Teilen und Probieren im Mittelpunkt stehen. Seine Küche – charakterisiert durch klare Aromen, handwerkliche Präzision und mutige Kombinationen – führte das Restaurant in zahlreiche Feinschmecker-Listen. „Er hat aus einem kleinen, gemütlichen Lokal die Destination ‚fritz‘ kreiert“, würdigt Friedrich W. Niemann, Gründer der Hotelmarke mein.lieblingsort, das Engagement Heymers, im Gourmet Report.

Der Nachfolger: Marten Steingraf bringt Erfahrung und moderne Produktorientierung

Mit Marten Steingraf (26) übernimmt ein Koch, der fachlich als idealer Nachfolger gilt. Der junge Koch sammelte seine Erfahrung unter anderem als Sous Chef im Berliner Lubitsch Restaurant & Café und als Chef de Partie im The Mandala Hotel, wo er die komplette QIU-Küche verantwortete. Geprägt wurde er maßgeblich von Küchendirektor Michael Kempf. Seine Ausbildung absolvierte er im Umfeld von Sarah Wiener am Hamburger Bahnhof und vertiefte seine Kenntnisse mit einem Praktikum in Venedig.

Steingraf beschreibt sich selbst als ruhigen, fokussierten Menschen, der Wert auf präzise Technik und eine strukturierte Arbeitsweise legt. Seine große Neugier gilt modernen, produktorientierten Aromen. Das Team des „fritz“ betont gegenüber Gourmet Report: „Marten wird die Philosophie des Hauses weiterführen – das Regionale, das Überraschende, das Teilen, das Spielerische. Gleichzeitig soll und wird er nach und nach seine eigene Handschrift einfließen lassen.“

Symbolischer Auftakt: Friends & Family Dinner als kulinäre Brücke

Den Übergang markiert ein besonderes Friends & Family Dinner am 17. Dezember 2025. Bei diesem Event werden Christian Heymer und Marten Steingraf gemeinsam ein sechsgängiges Menü kreieren – drei Gänge von jedem Koch. Das Dinner zum Preis von 129 Euro dient als Verabschiedung, Willkommen und Ausblick zugleich und ist ein einmaliges Zusammentreffen zweier sich respektierender kulinarischer Handschriften. Tische können über die Webseite des Hauses reserviert werden.

Letzte Gelegenheiten für Heymers Küche an den Feiertagen

Gäste haben bis zum Jahresende noch die Chance, die Küche Christian Heymers im „fritz am markt“ zu erleben:

25. & 26. Dezember 2025: Weihnachtliche Karte im typischen „fritz“-Stil mit Überraschungspräsent. Serviert wird um 12:00, 13:30, 16:00 und ab 18:00 Uhr.

Weihnachtliche Karte im typischen „fritz“-Stil mit Überraschungspräsent. Serviert wird um 12:00, 13:30, 16:00 und ab 18:00 Uhr. 31. Dezember 2025 (Silvester): Ein mehrgängiges Überraschungsmenü inklusive Weinbegleitung für 159 Euro bildet den kulinarischen Jahresabschluss, gefolgt vom traditionellen Gang mit dem Champagner-Bollerwagen zur Havelbrücke.

Boutiquehotel mein.werder

Das Restaurant ist Teil des stilvoll sanierten Boutiquehotels mein.werder in der Altstadt der Insel Werder (Havel). Das Hotel mit fünf Gästezimmern, zwei Studios und einem Apartment besticht durch eine reduzierte, regionale Einrichtung und Angebote wie ein historisches Kaminzimmer (mit Kamin von 1821), einen Hofgarten und einen kleinen Wellnessbereich mit Sauna. Die Lage in der Havelregion, umgeben von Obstplantagen, Seen und Wasserwegen, macht es zu einem perfekten Ziel für kulinarische Reisen und Erholung.

Weitere Informationen und Reservierungen:

Restaurant & Hotel: www.meinwerder-hotel.de

Region Werder (Havel): www.werder-havel.de