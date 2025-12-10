Mein Abend im YOURS – Club of Wine in München

Schon beim Öffnen der schweren Tür des YOURS – Club of Wine wurde mir klar: Dieser Ort ist kein gewöhnlicher Treffpunkt für Weinliebhaber – er ist ein Erlebnis. Das ehemalige Bankgebäude im Herzen Münchens empfängt einen mit einer fast magischen Mischung aus Eleganz, Ruhe und luxuriöser Zurückhaltung.

YOURS – Club of Wine in München

Ein dezentes Lichtspiel, warme Materialien und der Duft nach feinem Holz und edlen Weingläsern schaffen sofort eine Atmosphäre, in der man sich willkommen, aber auch ein bisschen erhaben fühlt.

Luxus, der nicht protzt – sondern einlädt

Die Clubräume wirken wie das Wohnzimmer eines sehr stilvollen Freundes: großzügig, designverliebt, mit liebevollen Details, die dennoch nie aufdringlich wirken. Überall stehen perfekt temperierte Weinschränke, und allein die Vorstellung, dass hier bald eine Weinkarte mit 5.000 Positionen entsteht – die umfangreichste Deutschlands – verleiht dem Raum eine besondere Spannung.

Ich setzte mich an die elegant gedeckte Bar, wo bereits ein Sommelier bereitstand. Persönlich, unaufgeregt, kompetent – die Art von Service, die man sofort schätzt. Als Member hat man hier 24/7 Zugang, doch schon als Gast spürte ich, wie exklusiv und zugleich entspannt dieser Ort funktioniert.

Im Tresorraum: Das „Oval Office“ – ein echtes Highlight

Ein besonderes Erlebnis war der Besuch im ehemaligen Tresorraum, heute liebevoll „Oval Office“ genannt. Die dicken Wände, die gedämpfte Akustik, die perfekt ausgeleuchteten Weinflaschen in den Regalen – man hat das Gefühl, einen Geheimort betreten zu haben. Mitglieder können hier ihre eigenen Weine lagern lassen. Allein dieser Raum strahlt eine besondere Wertigkeit aus, die man selten findet.

Ein Abend zwischen Genuss, Kultur und Community

Ich war an diesem Abend zu einem Clubevent vor Ort – einem Weinabend für Mitglieder und interessierte, genussfreudige Gäste. Die Stimmung war entspannt, die Gespräche inspirierend, und die Weinauswahl schlicht hervorragend: kuratiert, vielfältig und von einer Qualität, die man sonst nur in Spitzenrestaurants bekommt.

Was mich besonders beeindruckte: Das Programm ist breit gefächert. Von regelmäßigen Clubevents über Riedel-Glasproben bis hin zu Fine-Dining-Menüs oder sogar internationalen Weinreisen ab 2026. Member genießen großzügige Vergünstigungen auf die Events. Ein Online Eventkalender (https://www.yoursmuenchen.de/events) informiert stets aktuell über die ansehenden Veranstaltungen – dieser Club ist kein stilles Weinarchiv, sondern ein pulsierender Ort der Begegnung.

Ein Club, der mehr ist als ein Club

Was mich am meisten überzeugte, war das Gefühl, Teil von etwas Besonderem zu sein. Die Kombination aus Luxus, Ruhe, Intellekt, Kulinarik und Community ist selten. Dieser Ort ist nicht laut – er ist kultiviert. Nicht protzig – sondern bewusst gestaltet. Nicht nur ein Treffpunkt – sondern ein Lebensgefühl.

Als ich später in die Münchner Nacht hinaustrat, fühlte ich mich nicht, als hätte ich einfach einen Weinclub besucht. Es war, als hätte ich einen Ort entdeckt, an dem Genuss zu einer Form der Kultur erhoben wird – und an dem man ein Stück von diesem Lebensstil mitnimmt.