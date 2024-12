Die besten Weinhändler des Jahres 2025

WEINWIRTSCHAFT vergibt die Auszeichnung „Weinhändler des Jahres“. Der Hauptpreis geht an Andreas Brensing und sein Team des Kölner Weinkellers.

Die besten Weinhändler des Jahres

Deutschlands wichtigstes Magazin für den Weinhandel, WEINWIRTSCHAFT, hat die Weinhändler des Jahres 2025 gekürt.

Den Hauptpreis erhält der Kölner Weinkeller

Auch in diesem Jahr zeichnet WEINWIRTSCHAFT den Weinhändler des Jahres aus. Vier spannende Fachhandelskonzepte erhielten im Zuge der diesjährigen Ausgabe des Branchenkongresses Fokus Fachhandel einen Award, der Hauptpreis ging nach Köln zu Andreas Brensing und seinem Team des Kölner Weinkellers.



Mit dem Kölner Weinkeller wird ein Unternehmen ausgezeichnet, dass sich unter Leitung von Andreas Brensing zu einer Weinhandels-Institution in Deutschland entwickelt hat. Die unfassbare Sortimentstiefe, die hingebungsvolle Anpack-Mentalität und die leidenschaftliche Herangehensweise machen den Kölner Weinkeller zu einem Top-Weinfachhändler, der diese Auszeichnung allemal verdient hat.

Sonderauszeichnungen für spannende Konzepte: The Winehouse

Haris Papapostolou ist „The Greek Wine Guy” und hat sein (Arbeits-)Leben der Mission gewidmet, griechischen Newcomer- und Naturweingütern eine Stimme zu geben. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Anestis Haitidis rief er 2018 The Winehouse als Online-Shop für Weine aus Griechenland ins Leben und beförderte damit eine neue Generation an Weinmachern abseits des Mainstreams auf den deutschen Markt. Für sein besonderes Engagement als Fachändler erhält Haris Papapostolou mit The Winehouse den Preis in der Sonderkategorie B2B-Spezialsortiment.

Einfach Genießen

Weinseminare, Weinverkostung, Champagnerproben und Whisky-Tastings für Anfänger sowie Fortgeschrittene bieten Bernhard Meßmer und Bettina Hofmann bei Einfach Genießen in München an. Neben dem offensichtlichen Weiterbildungsangebot haben sie es sich in den letzten Jahren zur Aufgabe gemacht, die Champagne-Region mit all ihren Facetten in ihrem Shop abzubilden. Dieser vertiefte Fokus auf Champagner zahlt sich heute aus: Einfach Genießen erhält den Sonderpreis Champagner. Mit einem herausragenden, modernen und hochwertigen Sortiment sowie dem nötigen Know-how und der passenden Begeisterung eine absolut angemessene Auszeichnung.

More Natural Wine

Die Macher von More Natural Wine Anika und Christopher Foster nehmen sich und die Weinwelt nicht allzu ernst. Das macht die beiden Berliner so sympathisch undogmatisch und hebt sie und ihr Fachhandelskonzept von anderen ab. Durch ihren modernen und zugänglichen Marketingansatz holen Sie eine breite Masse an Kunden ab und machen das Thema Wein auf hippe Art und Weise nahbar – hierfür gibt es den Sonderkategorie Marketing.

Zukunftsorientiert und zeitgeistig

Alle Preisträger verbindet neben der Leidenschaft für Wein auch ein zukunftsgerichtetes Denken und Handeln. Sei es der Fokus auf biologisch oder biodynamischen Wein, die Spezialisierung auf kleine, aufstrebende Weingüter oder die stetige Entwicklung und Anpassung an aktuelle Entwicklungen – die ausgezeichneten Weinhändler 2025 vereinen Kompetenz, Qualitätsdenken und Zeitgeist.



Der Preis für die besten Weinhändler des Jahres wird jährlich von der WEINWIRTSCHAFT vergeben. Handelsunternehmen können sich bewerben, werden geprüft und vor Ort besucht, bevor die Jury der WEINWIRTSCHAFT die Sieger festlegt.



Die diesjährigen Preisträger wurden am 18. November 2024 im Rahmen des WEINWIRTSCHAFT-Branchenevents „Fokus Fachhandel“ im Weingut Reinhardt/Weinwerk im Pfälzer Weinort Deidesheim ausgezeichnet. Die Redaktion WEINWIRTSCHAFT gratuliert allen ausgezeichneten Weinhändlern und bedankt sich für einen spannenden und aufschlussreichen Branchenkongress.

