Peter Maria Schnurr übernimmt die Küche des Golvet in Berlin

„Annika Maria“ künftig in Berlin: Peter Maria Schnurr ist der neue Küchenchef im Gourmetrestaurant GOLVET, Berlin

Peter Maria Schnurr ( @ 40 SECONDS BERLIN/GOLVET )

Der Leipziger 2-Sternekoch des Falco mit badischen Wurzeln, Peter Maria Schnurr, kehrt nach Berlin zurück und übernimmt im neuen Jahr die Regie in der Küche des Sterne-Restaurants GOLVET in Berlin Schöneberg. Starten wird Schnurrim Restaurant am Potsdamer Platz über den Dächern Berlins am 29. Januar 2025. Mit im „Gepäck“ hat Schnurr sein Signature Dish „Annika Maria“. Der Starkoch kreierte dieses Gericht als Geschenk an seine Tochter zu deren Geburt – nun geht „Annika Maria“ zeitgleich nach Berlin und steht erstmalig auf der GOLVET-Speisekarte.

Der CEO von 40 SECONDS BERLIN und Inhaber des GOLVET, Thorsten Schermall, begeistert zum Gourmet Report: „Mit Peter Maria Schnurr haben wir einen Spitzenkoch engagiert der Erfahrung, kosmopolitische Kreativität und grenzenlose Begeisterung an seiner Arbeit an diesen einzigartigen Ort der Kulinarik bringt, so dass wir unseren Gästen neue exzellente Erlebnisse, in gewohnt einzigartiger Atmosphäre am Potsdamer Platz, bieten werden. Mit Peter Maria Schnurr haben wir die Küchenpersönlichkeit gefunden, mit der wir die GOLVET-Erfolgsgeschichte weiterschreiben.“

Der Sternekoch, der mit seinem Küchenstil „cuisine passion légère“ als einziger Koch in den neuen Bundesländern über 18 Jahre zwei Michelin Sterne im Restaurant Falco Leipzig erkochen und halten konnte, und über Jahre u.a. auch die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu Gast hatte, freut sich auf seine neue Aufgabe und die Rückkehr nach Berlin. Schnurr ist in der Hauptstadt bekannt, weil er hier viele Jahre bei dem legendären Siegfried Rockendorf, danach im First Floor und im Berlin Capital Club seine Gäste verwöhnen konnte. Auch aus diversen Fernsehproduktionen wie z.B. Kitchen Impossible, TOP-Chef Germany oder Kühlschrank öffne Dich ist Schnurr einem breiten Fernsehpublikum bekannt.

Golvet, Berlin (Credit Lukas Kirchgasser)

Pünktlich zum neuen Jahr startet Peter Maria Schnurr im GOLVET, dass im Mai im Guide Michelin 2024 seinen Stern verteidigen konnte. Mit dem 18-köpfigen Team des GOLVET wird Schnurr seinen Küchenstil weiterentwickeln und freut sich auf die Zusammenarbeit mit diesen jungen, kreativen und internationalen Fachleuten. Thorsten Schermall, positiv gestimmt über seinen Neuzugang: „Mit Schnurr werden wir gemeinsam Ende Januar zu neuen kulinarischen Ufern aufbrechen und den Gästen exzellente Geschmackserlebnisse präsentieren.“

40 SECONDS BERLIN

ist eins der renommiertesten Gastronomie- und Cateringunternehmen der Hauptstadt. Früh erkannte der Berliner Unternehmer Thorsten Schermall das Potenzial des Quartiers rund um den Potsdamer Platz und entwickelte 2004 die 500 m2 große 8. Etage eines architektonisch herausragenden Eckhauses an der Potsdamer Straße vis à vis der Berliner Nationalgalerie. Hier betrieb er zwölf Jahre lang den Club 40seconds, bevor er im Jahr 2017 den Club zum Restaurant umbaute, das nur sechs Monate später mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Seither ist das Restaurant GOLVET in edlem puristischem Design mit spektakulärem Blick über die Stadt, offener Küche und einer ins Restaurant integrierten Bar eine gefragte Adresse für Gourmets, die den Weitblick schätzen. www.golvet.de

