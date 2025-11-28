Guide MICHELIN veröffentlicht „Oui, Cheffes !“ – Buch zur Förderung weiblicher Talente in der Gastronomie

Anne-Sophie Pic

Oui, Cheffes !

Ende 2025 erscheint das Buch „Oui, Cheffes !“ bei MICHELIN Éditions – eine neue Veröffentlichung, die den erfolgreichen gleichnamigen Podcast des Guide MICHELIN ergänzt und fortsetzt. Ziel ist es, die Leistungen und Lebenswege von Frauen in der Gastronomie und Hotellerie sichtbar zu machen und eine vielfältigere kulinarische Zukunft zu fördern.

„Oui, Cheffes !“ porträtiert fünf Persönlichkeiten, die mit unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen Einblicke in Führung, Unternehmertum, Service und Kochkunst geben. Neben den biografischen Geschichten bietet das 128 Seiten umfassende Buch Originalrezepte, lebendige Portraits und persönliche Reflexionen zur Weitergabe von Wissen, Leadership und den Herausforderungen des Sektors.

Zu den porträtierten Frauen zählen:

Anne-Sophie Pic, dreifach Michelin-ausgezeichnete Chefin der Maison Pic in Valence

Nadia Sammut, engagierte Unternehmerin und Köchin für nachhaltige Gastronomie an der Auberge La Fenière

Blanche Loiseau, verantwortlich für die Entwicklung beim Groupe Bernard Loiseau

Georgina Viou, autodidaktische Köchin mit multikulturellen Einflüssen

Sarah Benahmed, Chefin de salle an der Table du Lausanne Palace und zweifache Preisträgerin des MICHELIN-Service-Awards

International Director des Guide MICHELIN, Gwendal Poullennec, sieht das Buch als „Brücke zwischen den Generationen und als Manifest für eine integrativere Gastronomie, in der sich jedes Talent frei entfalten kann“.

Oui Cheffes, der Podcast vom Michelin.

Die Publikation soll die Vielfalt der Karrieren und individuellen Werdegänge sichtbar machen, Inspiration und Orientierung bieten und den Impuls für weitere Initiativen setzen. Der Verkaufspreis liegt bei 19,95 Euro.

Weitere Informationen zum Buch und dem Podcast „Oui, Cheffes !“ unter MICHELIN Editions.