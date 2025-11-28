Herausgeber : Servus

Servus Erscheinungstermin : 20. November 2025

20. November 2025 Auflage : 1.

1. Sprache : Deutsch

Deutsch Seitenzahl der Print-Ausgabe : 208 Seiten

208 Seiten ISBN-10 : 3710404037

3710404037 ISBN-13 : 978-3710404030

Die Kitzbüheler Alpen sind landschaftlich sehr vielfältig. Ob Hohe Salve, Brixental, Kitzbühel St. Johann in Tirol oder Pillerseetal, alles wunderschöne Urlaubsdestinationen.

Wahrscheinlich und sicherlich zu recht, denkt man in erster Linie bei den Kitzbüheler Alpen an Wintersport mit seinen vielfältigen Möglichkeiten. Die legendäre Streif in Kitzbühel ist schließlich ein Synonym für eine der traditionsreichsten Skiregionen der Alpen. Es gibt aber auch reichlich Outdoor-Erlebnisse für jede Jahreszeit und für jedes Alter.

Doch, wie könnte es anders sein, wir interessieren uns natürlich für die Kulinarik und da hat Österreich einiges zu bieten. Von deftigen traditionellen Gerichten über süße Mehlspeisen bis hin zur Sternegastronomie. Der Guide Michelin ist nach einer Abwesenheit von 15 Jahren wieder nach ganz Österreich zurückgekehrt. Darüber habe ich damals ausführlich berichtet, war ich doch bei der Gala in Salzburg selbst anwesend.

KochArt Cover

Das am 20. November 2025 erschienene Buch „Eine kulinarische Wanderung durch die Kitzbüheler Alpen“ stellt uns Restaurants und Köche der Vereinigung KochArt vor. KochArt ist ein Zusammenschluss von Betrieben aus der Region Kitzbüheler Alpen, die sich gemeinsam der Regionalität und Nachhaltigkeit verschrieben haben. Produkte heimischer Bauern und Produzenten stehen dabei im Mittelpunkt. Bereits vergessene alte Tierrassen und Gemüsesorten werden wieder entdeckt.

Die Gastronomiebetriebe der Vereinigung KochArt stellen im vorliegenden Buch das Beste aus ihren Küchen vor. Lassen sie mich einmal das Pferd von hinten aufzäumen. Am Ende des Buches findet man ein Rezeptregister, welches in Vorspeisen, Hauptspeisen und Nachspeisen aufgeteilt ist. So kann man sich schnell orientieren um gezielt nach Lieblingsgerichten zu suchen.

Ob Palatschinkenkrapfen, Lammrücken in der Kräuterkruste oder Marillenknödel mit Topfenteig, alles klingt irgendwie vertraut. Mag sein, dass dies für manchen etwas altbacken klingt, doch darf man nicht vergessen, dass Regionalität und Saisonalität, nachhaltig produzierte Nahrungsmittel und Tierwohl mehr als nur ein Trend sind. Nachhaltigkeit bestimmt vielmehr mittlerweile das Verhalten vieler Konsumenten und Unternehmen bis hin zur Politik.

Doch nicht nur Rezepte werden vorgestellt, sondern auch die Gastgeber und Produzenten. Für mich persönlich eine echte Bereicherung, lernt man doch mehr über die Region, ihre Menschen und ihre Motivation. Letztlich ist es mehr als nur eine kulinarische Entdeckungsreise durch eine landschaftlich reizvolle Region.