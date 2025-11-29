Eine kulinarische Reise durch die Gewächshausregion im Süden Spaniens – von Arno Meyer zu Küingdorf

Roquetas de Mar: Wo Tradition auf Innovation trifft

Als einer von fünf internationalen Gästen hatte ich Ende 2025 das Vergnügen, an der „European Food & Tourism Business Connect” teilzunehmen, einer von der Handelskammer Almería im Rahmen ihres vom EFRE kofinanzierten Programms PYME Global organisierten Reverse-Tourismusmission anlässlich der Ernennung von Roquetas de Mar zur Gastronomie-Stadt Spaniens. Was ich während dieser drei intensiven Tage erlebte, war viel mehr als eine gewöhnliche gastronomische Veranstaltung: Es war eine Begegnung mit einem außergewöhnlichen Ökosystem, in dem Innovation, Tradition und Leidenschaft auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen.

Moderne spanische Küche mit internationaler Seele

Die kulinarische Vielfalt, die wir in verschiedenen Restaurants genießen konnten, war bemerkenswert. In der Taberna Bacus in Roquetas de Mar präsentierte Pablo Fuente eine lebendige und moderne Küche, die lokale Produkte mit verschiedenen asiatischen und südamerikanischen Einflüssen kombinierte. Die Qualität des Geschmacks und die Mischung aus Frische, Know-how und Kombination waren ausgezeichnet und, vor allem wenn man an die großen Städte denkt, absolut wettbewerbsfähig.

Im Fischereihafen von Roquetas de Mar konnten wir die authentische maritime Tradition der Region aus erster Hand kennenlernen, die sich bewusst ist, dass nur ein schonender Umgang mit den Ressourcen den Erhalt des Gleichgewichts garantiert. Bei dem Besuch des Vermarktungs- und Verarbeitungszentrums HORTAMAR, einer Genossenschaft, wurde deutlich, dass diese Menschen wissen, was sie tun. Der Anbau von Gemüse ist nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor, sondern eine gelebte Erfahrung, die von Generation zu Generation weitergegeben und ständig perfektioniert wird. In einem Strandrestaurant, dem „Chiringuito Nido”, wurden die Gerichte serviert, Tapas mit frischen lokalen Produkten und panierte Garnelen. Es wurde ununterbrochen bestellt, auf Spanisch, Englisch und Deutsch gesprochen und gestikuliert. Wo spiegelt sich die Vielfalt Europas besser wider als bei solchen Gelegenheiten, die vor Lebendigkeit nur so sprühen? Die klassische spanische Küche, auch hier modern interpretiert, unprätentiös und abwechslungsreich.

Bei einem Besuch im angeschlossenen Agrar- und Lebensmittel-Labor LABCOLOR und im CIT COEX wurden uns die Datenverarbeitungsprozesse vorgestellt, denen die in der Region produzierten Lebensmittel unterzogen werden, sowie die Normen, die kontrolliert und eingehalten werden, was Vertrauen schafft und erneut zeigt, wie wir uns alle in einer globalisierten Welt verhalten sollten. Innovation und Tradition schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern ergänzen sich.

Ein Geschmack, der für sich selbst spricht

Die Vorteile frischer und unverarbeiteter Produkte wurden bei jeder Mahlzeit deutlich. Der Geschmack von Gemüse, das unter optimalen Bedingungen angebaut und innerhalb kürzester Zeit verarbeitet wird, ist einfach anders: intensiver, authentischer, ehrlicher.

Das Restaurant Alinea setzte diesen Weg am Abend fort: zeitgenössische spanische Küche, die selbstbewusst internationale Einflüsse aufnimmt, ohne ihre Wurzeln zu verleugnen. Am meisten beeindruckt hat uns jedoch die Begegnung mit den Menschen vor Ort. Von den Erzeugern über die Köche bis hin zu den Organisatoren begegneten wir überall einer ebenso professionellen wie herzlichen Gastfreundschaft.

Ein Ökosystem der Spitzenklasse

Hinter der Fassade von Roquetas de Mar verbirgt sich ein beeindruckendes Agrar- und Ernährungsökosystem. Die Kombination aus idealen klimatischen Bedingungen, langjähriger Erfahrung im Gewächshausanbau, moderner Technologie und kulinarischer Innovation bringt Struktur, Wissen, Vitalität, Kultur und hohe gastronomische Qualität in den Alltag, der von der Interaktion aller Beteiligten lebt, von Fischern und Gärtnern über Köche und Gastronomen bis hin zu Forschern und Logistikern. Lokale Produktion, kulinarische Exzellenz und nachhaltige Entwicklung müssen kein Widerspruch sein, sondern sind die Zutaten für eine vielversprechende Zukunft. Arno Meyer zu Küingdorf