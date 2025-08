17 Sterne bei MS EUROPAs Beste

Es ist angerichtet: Ein Abend voller kulinarischer Höhepunkte erwartet Feinschmecker heute Abend an Bord der EUROPA von Hapag-Lloyd Cruises.

MS EUROPA, EUROPAS Beste

MS EUROPAs Beste

Beim 19. EUROPAs Beste im Hamburger Hafen präsentieren Spitzenköche mit insgesamt 17 Michelin Sternen, Winzerinnen und Winzer sowie Genussexperten ihre Werke an Degustationsstationen auf dem Pooldeck. Erstmals übernimmt Angelina Kirsch die Begrüßung des Abends, auch bekannt als Moderatorin der Sendung „The Taste“. Abgerundet wird das Gourmeterlebnis mit Livemusik und einer Party unter dem Sternenhimmel. Mit dem heutigen Event startet eine ausgebuchte Kurzreise von Hamburg über Helgoland zurück nach Hamburg.

Seit Jahresbeginn ist Ben Schütz Küchenchef auf der MS EUROPA. Nun lädt er erstmals Kolleginnen und Kollegen zum kulinarischen Gipfeltreffen an Bord ein. Schütz, der seine Ausbildung als Jahrgangsbester abschloss, sammelte zunächst Erfahrung in regionalen Betrieben, bevor er unter Deutschlands einst jüngstem Sternekoch Philipp Stein arbeitete. Dieser ebnete ihm den Weg zur MS EUROPA.

Menüs, die über den Tellerrand hinausgehen

Die EUROPA steht seit jeher für exzellente Gastgeberkultur und Kulinarik . Diesen Anspruch führt Ben Schütz mit frischen Impulsen und handwerklicher Präzision weiter. Mit seinem Team kreiert er für EUROPAs Beste das Gericht Ravioli „Rossini“ mit Rinderfilet, Trüffel, Sauce Riche und Brioche.

„Kulinarik auf Spitzenniveau liegt in der DNA unserer MS EUROPA. Mit Ben Schütz und seiner Crew schaffen wir Erlebnisse, die weit über den Tellerrand hinausgehen. Bei MS EUROPAs Beste haben die Gäste die Möglichkeit, sich ganz nach ihrem individuellen Geschmack durch ein facettenreiches Menü zu probieren und dabei die Kunst der Sterneküche in entspannter Atmosphäre hautnah zu erleben“, verspricht Isolde Susset, Managing Director Hapag-Lloyd Cruises.

Genussgipfel im Hamburger Hafen

Für MS EUROPAs Beste 2025 versammelt Schütz eine hochkarätige Runde: Insgesamt 17 Michelin vereinen die teilnehmenden Spitzenköche auf sich. Von raffiniert interpretierten Klassikern bis zu innovativer Pflanzenküche wird die ganze Bandbreite moderner Sternekulinarik geboten. Model und Moderatorin Angelina Kirsch heißt die Gäste willkommen und stellt die Protagonisten der Genussreise vor, bevor die Gourmetmeile offiziell eröffnet wird. Mit dabei sind der Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling (The Table, Hamburg) und zugleich Patron des Bordrestaurants THE GLOBE sowie Matteo Ferrantino (bianc, Hamburg) mit zwei Michelin-Sternen. Ebenfalls mit zwei Sternen dekoriert ist Alexander Herrmann vom AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz in Wirsberg. Aus Köln reist Daniel Gottschlich vom Ox & Klee an, auch mit zwei Sternen ausgezeichnet. Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung: Simon Tress (Restaurant 1950, Hayingen) und Lisa Angermann (Restaurant FRIEDA, Leipzig) überzeugen sowohl mit je einem Michelin-Stern als auch einem Grünen Stern für besonders umweltbewusste Küche. Nathalie Leblond (Les Deux, München) komplettiert die hochklassige Auswahl mit einem Michelin-Stern.

Ergänzt werden die teilnehmenden Köche durch aufstrebende Talente wie Steven Vick (OUKAN, Berlin) und Matthäus Gruchot, Gewinner des Koch-Azubi-Contests 2025 der Selektion Deutscher Luxushotels und Auszubildender im Breidenbacher Hof Düsseldorf.

Genuss aus den Alpen

Auch Österreich und die Schweiz sind mit herausragenden Spitzenköchen der Haute Cuisine vertreten: In seiner zwölfjährigen Tätigkeit als Souschef von Kevin Fehling zeigte Dennis Ilies regelmäßig sein Können auf der MS EUROPA, ehe er ins Tiroler Gourmetrestaurant vom Hotel Tannenhof in St. Anton am Arlberg wechselte und dort direkt zwei Michelin-Sterne erkochte. Aus dem Alpenraum vertreten sind zudem die Brüder Dominik Sato und Fabio Toffolon vom mit zwei Michelin-Sternen prämierten The Japanese Restaurant in Andermatt. Ihr Gericht: Kaisergranat, Miso, Zucchetti und Zitrus. Lukas Nagl vom Restaurant Bootshaus in Traunkirchen ist mit einem Michelin-Stern und einem Grünen Stern ausgezeichnet und hat sich für Miso-Zander, Fisolen, Pfirsich und Haselnuss entschieden.

Von der Mosel bis zur Wachau

Im Weinbereich präsentiert sich MS EUROPAs Beste mit Tropfen aus diversen Anbaugebieten. Aus Württemberg reisen das vielfach ausgezeichnete Weingut Jürgen Ellwanger sowie die Manufaktur Jörg Geiger an, die für ihre fein komponierten Schaumweine und alkoholfreien Kreationen aus alten Obstsorten bekannt sind. Von der Mosel bringt das Weingut Peter Lauer charakterstarke Rieslinge mit. Das Ahrtal ist durch Dörte Näkel vom Weingut Meyer-Näkel vertreten, eine feste Größe für elegante Spätburgunder mit viel Tiefe. Markus Schneider aus der Pfalz steht für eine moderne Stilistik mit internationaler Ausstrahlung. Österreich ist mit zwei renommierten Betrieben dabei: Das Weingut Hirtzberger aus der Wachau, eine Ikone für Veltliner und Riesling, sowie das Weingut Markowitsch aus Carnuntum, berühmt für kraftvolle Cuvées und feine Rotweine. Für den glanzvollen Auftakt sorgt das traditionsreiche Champagnerhaus Moët & Chandon, das mit französischem Flair die MS EUROPA bereichert.

Von Käsekunst bis Kaffeehauskultur: Genuss in all seinen Facetten

Wie bereits in den Vorjahren ergänzen Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Feinkost, Kaffee, Spirituosen, Gastronomie und Pâtisserie das Angebot auf dem kleinen Luxusschiff. Dabei sind sowohl etablierte Spezialhändler und -händlerinnen als auch innovative Produzentinnen und Produzenten, etwa BOS FOOD aus Meerbusch und die Eispezialitäten von Giovanni L. aus Kiel. Ergänzt wird das vielfältige Angebot durch den französischen Käse-Affineur Bernard Antony aus Vieux-Ferrette, der auf exquisite Käsekunst spezialisiert ist. Feinste Genusskultur aus Hamburg vereinen das Altonaer Kaviar Import Haus, Becking Kaffee und die Pâtisserie Johanna. Bei der traditionsreichen Brennerei Ziegler aus Freudenberg und der stilvollen falk’s Bar aus dem Hotel Bayerischer Hof treffen Destillationskunst auf moderne Barkultur.

Viktoria Popova mit Ben Schütz und Maximilian Wagner

Übersicht Akteure von EUROPAs Beste 2025

Köche:

Ben Schütz, Küchenchef MS EUROPA

Kevin Fehling, THE GLOBE / The Table, drei Michelin-Sterne, Hamburg/Deutschland

Matteo Ferrantino, bianc, zwei Michelin-Sterne, Hamburg/Deutschland

Daniel Gottschlich, Ox & Klee, zwei Michelin-Sterne, Köln/Deutschland

Alexander Herrmann, IMPERIAL by Alexander Herrmann & Michi Seitz / AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz, zwei Michelin-Sterne, Wirsberg/Deutschland

Dennis Ilies, Hotel Tannenhof, zwei Michelin-Sterne, St. Anton am Arlberg/Österreich

Dominik Sato und Fabio Toffolon, The Japanese Restaurant, zwei Michelin-Sterne, Andermatt/Schweiz

Lisa Angermann, Restaurant FRIEDA, ein Michelin-Stern und ein Grüner Stern für Nachhaltigkeit, Leipzig/Deutschland

Nathalie Leblond, Les Deux, ein Michelin-Stern, München/Deutschland

Lukas Nagl, Restaurant Bootshaus, ein Michelin-Stern und ein Grüner Stern für Nachhaltigkeit, Traunkirchen/Österreich

Simon Tress, Restaurant 1950, ein Michelin-Stern und ein Grüner Stern für Nachhaltigkeit, Hayingen/Deutschland

Steven Vick, OUKAN, Vegan Fine Dining, Berlin/Deutschland

Weingüter:

Weingut Jürgen Ellwanger, Württemberg/Deutschland

Manufaktur Jörg Geiger, Württemberg/Deutschland

Weingut Peter Lauer, Mosel/Deutschland

Weingut Meyer-Näkel, Ahr/Deutschland

Weingut Markus Schneider, Pfalz/Deutschland

Weingut Hirtzberger, Wachau/Österreich

Weingut Markowitsch, Carnuntum/Österreich

Moët & Chandon mit Château d‘Eclans, Frankreich

Genussspezialisten:

Altonaer Kaviar Import Haus, Hamburg/Deutschland

BOS FOOD, Meerbusch/Deutschland

Becking Kaffee, Hamburg/Deutschland

Brennerei Ziegler, Freudenberg/Deutschland

falk’s Bar, München/Deutschland

Fromagerie Antony, Vieux-Ferrette/Frankreich

Giovanni L., Kiel/Deutschland

Pâtisserie Johanna, Hamburg/Deutschland

https://www.hl-cruises.de

Die MS Europa im Gourmet Report