Wer auf den Balearen lokale Produkte kennen lernen möchte, kann dies am besten auf den zahlreichen Märkten, die meist wöchentlich stattfinden. Dort findet man je nach Markt unter anderem Kleidung, regionales Obst und Gemüse, weitere Lebensmittel sowie Lederartikel.

Die Balearen bieten eine große Auswahl an Märkten, die immer einen Besuch wert sind. Hier gibt es viele 0 km-Produkte aus der Region, die eine lokale und gesunde Ernährung ermöglichen. All diejenigen, die die lokalen Erzeugnisse kennen lernen möchten und die Frische und den Geschmack der Produkte aus der unmittelbaren Nachbarschaft genießen möchten, kommen hier voll auf ihre Kosten: von Orangen und Zitronen über Olivenöl bis hin zu traditionellen Wurstwaren und besonderen Käsesorten findet man dort eine riesige Auswahl.

Mallorca: Gastronomischer Markt Sineu

Einer der bedeutendsten und ältesten Märkte auf Mallorca ist der in Sineu. Dieser findet jeden Mittwochvormittag statt und wurde bereits im Jahre 1306 von König Jaime II. ins Leben gerufen. Produkte, die man hier findet, sind Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch aber auch Kunsthandwerk sowie Kleidung und Schuhe.

Der beliebte Markt findet in der Altstadt von Sineu statt und lockt wöchentlich viele Besucher an. Auch viele Bauern aus der Umgebung kommen wöchentlich auf den Markt, um dort ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse anzubieten.

Neben den zahlreichen Markständen können die Besucher hier aber auch Live-Musik genießen.

Generell haben die traditionellen Märkte auf den Balearen in den letzten Jahren einen Wandel durchlebt und bieten mittlerweile weitaus mehr als nur Gemüse, Fleisch, Fisch und Obst an. Wer auf der Suche nach gastronomischen Erlebnissen ist, hat diese auch auf den Märkten, denn hier findet man typische Gerichte der Balearen sowie internationale Küche. Neben Tapas findet man oft auch Gourmetprodukte, Sushi oder Austern.

Weitere sehenswerte und wichtige Märkte auf Mallorca:

Mercado del Olivar

Mercado de Santa Catalina

Mercado gastronómico de San Juan

Menorca: Gastronomischer Markt Mercado Claustro del Carmen

Der Mercado Claustro del Carmen befindet sich in einem der bedeutendsten Bauwerke der Hauptstadt Mahón. Das Gebäude wurde im 18. Jahrhundert nebst der gleichnamigen Kirche erbaut. Der Kreuzgang vom Claustro del Carmen befindet sich an der Nordseite der Kirche. Es ist ein quadratisches Gebäude und auf dem Innenhof finden auf dem Platz mittlerweile kulturelle Veranstaltungen wie z. B. Konzerte statt, im Obergeschoss gibt es regelmäßig Ausstellungen. Im Erdgeschoss des Gebäudes findet immer der gastronomische Markt statt, auf dem man traditionelle menorquinische Produkte findet: Wurst, Käse, Obst, Gemüse, Nüsse und Oliven. Es gibt zudem auch ein Restaurant, in dem man typische Gerichte der Insel probieren kann.

Auch zahlreiche Geschäfte mit Mode und Accessoires von Menorca findet man auf dem Markt – die typischen menorquinischen Sandalen, handgemachte Kleider und geflochtene Körbe.

Ein weiterer, sehenswerter Markt auf Menorca:

Mercat de Peix de Maó: Der Fischmarkt von Mahón. Hier findet man neben einem großen Angebot an Fisch und Meeresfrüchten zahlreiche Stände mit Tapas und Pinchos sowie menorquinischen Käse oder Bier.

Ibiza: Hippie-Markt Punta Arabí und Mercado Sant Joan de Labritja

Bekannt für Ibiza sind die Hippie-Märkte. Besonders bekannt und sehenswert ist der Markt von Punta Arabí, der immer mittwochs stattfindet. Hier finden sich Handwerker und Künstler aus der ganzen Welt zusammen. Er ist der älteste und größte Markt auf Ibiza und hat insgesamt über 500 Stände. Besuchern wird hier eine Menge geboten: Mode, Schmuck, Halstücher, Naturkosmetik, Antiquitäten, Musikinstrumente sowie viele weitere originelle Produkte aus der ganzen Welt. Der Markt ist umgeben von Kiefernwäldern und wurde bereits 1973 ins Leben gerufen, als das Hotel Club Punta Arabí den Hippies die Möglichkeit gab, Hotelgästen dort ihre Produkte anzubieten.

Den Hippie-Markt findet man in Es Canar.

Ein weiterer empfehlenswerter Markt auf Ibiza ist der Mercado Sant Joan de Labritja, der wöchentlich am Sonntag stattfindet. Der Kunsthandwerkermarkt bietet viele Lebensmittel, die auf Ibiza hergestellt werden, Kunsthandwerk, Geschenkartikel sowie Kleidung. Livemusik sorgt zudem für eine schöne Atmosphäre.

Formentera: Hippie-Markt La Mola

Wer gerne Märkte besucht, kommt auch auf Formentera voll auf seine Kosten. Der Hippie-Markt La Mola, der jeden Mittwoch und Sonntag von Mai bis Oktober stattfindet, bietet etwas für jeden Geschmack – ob Mode, Accessoires, Schmuck, Holzfiguren oder Werke aus Silber, Leder und anderen Materialien, die alle handgemacht sind. Der Markt ist Treffpunkt für die Inselkünstler und bietet eine authentische Hippie-Atmosphäre und besonderen Flair. Die Künstler und Designer der Insel nutzen auf dem Markt die Gelegenheit, ihre Werke zu zeigen. Einheimische und Besucher aus allen Ländern der Welt können dieses besondere Erlebnis mit Live-Musik und gastronomischen Angeboten genießen.

