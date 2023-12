Vom 22. Februar bis zum 10. März 2024 treffen sich mehr als 30 Starköche und Weltklasse-Winzer zum 27. Rheingau Gourmet & Wein Festival. Die Veranstalter, Johanna und Hans B. Ullrich, haben ein spannendes Programm zusammengestellt: Workshops, Cooking Demonstrations, Masterclasses und Parties, Lunches, Gala-Dinner und Raritäten-Proben.

Hotel Kronenschlösschen

„Dieses Festival ist in seiner Qualität und Vielfalt einmalig, wir erwarten wieder mehr als 6.000 Gäste“, sagt Johanna Ullrich, General Manager des Hotels Kronenschlösschen. „Wir freuen uns auf zahlreiche Veranstaltungen mit mehr als 220 Weingütern aus aller Welt.“ Neben den klassischen Fine-Dining-Events finden sich auch Cooking-Demonstrations, Masterclass-Tastings und die traditionellen Parties im Programm. Das Rheingau Gourmet und Wein Festival greift aktuelle Trends auf. Unter anderem gibt es ein Lunch zum Thema Open-Fire-Cooking. Außerdem erwartet die Besucher ein Menü von Sternekoch Alexander Hohlwein unter dem Motto „Low & No Alcohol“.

38 Michelin-Sterne aus aller Welt

Nicht weniger als 38 Michelin-Sterne sind beim Festival 2024 vertreten. Strahlender Mittelpunkt ist Najat Kaanache, die beste marokkanische Köchin der Welt. Nach ihrer Ausbildung bei Ferran Adria im „El Bulli“ arbeitete sie mit den 3-Sterne-Stars Thomas Keller, Heston Blumenthal und René Redzepi. 2016 eröffnete sie ihr eigenes Restaurant „Nur“, welches bereits zwei Mal zum weltbesten marokkanischen Restaurant gewählt wurde. Drei-Sterne-Koch Christian Bau kommt mit seinem Team zum 18. Mal. Einige Zwei-Sterne-Köche, wie Pascal Bastian (Cheval Blanc, Elsass), Guido Braeken (Julemont, Witten, Niederlande), Thomas Imbusch (100/200, Hamburg) und Benjamin Chmura (Tantris, München) sind zum ersten Mal dabei.

Unter den Gastköchen gibt es aber auch viele vertraute Gesichter. So auch die Zwei-Sterne-Köche Jordi Artal (Barcelona), Erik van Loo (Rotterdam) und Christian Binder (Bad Neuenahr). Klassiker wie der Trüffel-Lunch von Carmelo Greco und Ralf Bos, der Hummer-Lunch von Roland Gorgosilich und Caviar & Champagner mit Prunier und Louis Roederer sind auch Teil des Programms.

Raritäten-Events

In zwölf exklusiven Veranstaltungen bekommen Gäste die Möglichkeit, besonders seltene Weine zu verkosten. Wie beispielsweise den legendären Jahrhundertjahrgang 1959 mit 24 Weinen, Opus One in 25 Jahrgängen mit Winemaker Michael Silacci sowie Weltraritäten aus dem Kloster Eberbach und Château Haut Brion.

Kochen mit offenem Feuer und das zum Wein passende Glas

Wie Profis mit offenem Feuer kochen, zeigt Tobias Beck vom Berliner Ember bei seiner Cooking Demonstration zum Thema Open-Fire-Cooking. Den Umgang mit dem Feuer hat er in Argentinien bei Francis Mallmann gelernt, der hierzulande aus der Netflix-Serie Chef´s Table“ bekannt ist.

Zu jedem Wein gibt es das passende Glas, davon können sich Teilnehmer des Riedel-Glas-Tastings überzeugen. Für alle, die begeisterte Tee-Trinker sind oder es werden wollen, bietet das Teehaus Ronnefeldt erstmals einen Tee-Workshop an. Neben spannenden Informationen über Teesorten und die richtige Zubereitung dürfen Besucherinnen und Besucher natürlich auch verkosten.

Die Welcome-Party im Kloster Eberbach eröffnet das Rheingau Gourmet & Wein Festival. Mit einer Farewell-Küchen-Party klingt es aus. Je 10 Starköche und 25 Weingüter begeistern wie jedes Jahr die Gäste live an ihren Ständen. Tickets für alle Veranstaltungen können online gebucht oder telefonisch direkt im Kronenschlösschen reserviert werden. Die Preise reichen von 35 Euro bis 2.250 Euro.

Weitere Informationen unter www.rheingau-gourmet-festival.de

