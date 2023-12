Bei jedem Fünften kommt Weihnachten 2023 Fisch auf den Tisch, so das Ergebnis einer repräsentativen Insa-Umfrage. Der traditionelle Klassiker „Karpfen“ besetzt dabei nur Platz vier der beliebtesten Fische und Meeresfrüchte zum Fest. Was essen die Deutschen an Weihnachten 2023?

An erster Stelle stehen Lachs gefolgt von Krustentieren wie Krabben, Garnelen, Crevetten und Scampi. Der Marine Stewardship Council (MSC) appelliert an KonsumentInnen, beim Fischeinkauf auf eine nachhaltige Herkunft zu achten.

In knapp zwei Wochen beginnen die Weihnachtsfeiertage. Für viele stehen diese auch für das kulinarische Hochfest des Jahres. Im Auftrag des Marine Stewardship Council (MSC) hat das Meinungsforschungsinstitut Insa bei den Deutschen nachgefragt, was dieses Jahr an Weihnachten auf den Tisch kommen soll [1]. Fleisch steht ganz oben auf dem festlichen Menüplan (51%) gefolgt von Geflügel (43%). 21% geben an Fisch und Meeresfrüchten zu essen. Vegetarische Gerichte werden bei 15% der Befragten aufgetischt und vegane bei 8%. (vgl. Grafik: Was essen die Deutschen an Weihnachten 2023)

Auch an Weihnachten gilt: Fisch bewusst und nachhaltig genießen

Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen: Fisch und Meeresfrüchte sind im Trend – auch zum diesjährigen Weihnachtsfest. Das wundert nicht, denn Fisch und Meeresfrüchte lassen sich wunderbar festlich zubereiten. Doch ist es angesichts der Überfischung der Meere überhaupt noch vertretbar, Fisch zu essen? Ja, aber verantwortungsbewusst, lautet die Antwort des MSC. Die internationale, gemeinnützige Organisation ermöglicht mit ihrem Zertifizierungsprogramm den Schutz und die nachhaltige Nutzung der wertvollen Ressource Fisch. Das blaue MSC-Siegel kennzeichnet Fisch und Meeresfrüchte aus nachweislich umweltverträglich arbeitenden Fischereien.

Lachs: Spitzenfavorit für den Festtagstisch

Lachs ist der Spitzenfavorit für den Festtagstisch der Deutschen. 56% der Befragten, bei denen es an Weihnachten Fisch geben wird, werden Lachs servieren. Krustentiere wie Krabben, Garnelen, Crevetten und Scampi belegen mit 36% Platz 2. Die Weihnachtsklassiker „Forelle und Karpfen“ sind für 22 bzw. 21% die Wahl für die weihnachtliche Fischküche und werden deutlich häufiger in den ostdeutschen Bundesländern auf den Tisch kommen (30% bzw. 25%). (vgl. Grafik: Die beliebtesten Fische und Meeresfrüchte für das Weihnachtsessen 2023) [2]

Die beliebtesten Fische und Meeresfrüchte für das Weihnachtsessen 2023

Wir haben die Wahl – Nachhaltige Fischrezepte für Weihnachten

„Wir als KonsumentInnen haben einen großen Einfluss darauf, wie mit den Meeresressourcen umgegangen wird, denn das Angebot richtet sich bekanntlich nach der Nachfrage! Mit dem Kauf MSC-zertifizierter Produkte unterstützen wir jene Fischereien, die zukunftsfähig und nachhaltig fischen und setzen ein deutliches Signal. Wer an Weihnachten auch der Meeresumwelt ein Geschenk machen möchte, achtet beim Kauf von Fischprodukten auf Umweltsiegel,“ appelliert Gerlinde Geltinger, Pressesprecherin Deutschland, Österreich und Schweiz beim MSC.

Der MSC präsentiert nachhaltige Fischrezepte für ein verantwortungsbewusstes Weihnachtsmenu.

[1]. Datenbasis: 2.006 Personen aus Deutschland ab 18 Jahren, Erhebungszeitraum: 01. bis 04.12 2023, Durchführung: Meinungsforschungsinstitut INSA-Consulere

[2]. Datenbasis: n = 413 (nur Befragte, die über die Weihnachtsfeiertage Fisch oder Meeresfrüchte essen werden), Erhebungszeitraum: 01. bis 04.12 2023, Durchführung: Meinungsforschungsinstitut INSA-Consulere

Der Marine Stewardship Council (MSC) ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich weltweit für den Erhalt der Fischbestände einsetzt. Mit seinem Zertifizierungsprogramm ermöglicht der MSC den Schutz und die nachhaltige Nutzung der wertvollen Ressource Fisch. Der MSC ist weltweit anerkannt als das strengste Programm zur Zertifizierung nachhaltiger Fischerei. Alle anerkannten Institutionen, die im Labelbereich Orientierung liefern und Regeln für glaubwürdige Siegel entwickelt haben, bestätigen die Glaubwürdigkeit und die Effektivität des MSC. Die Anforderungen, die Fischereien für eine MSC-Zertifizierung erfüllen müssen, wurden von über 200 Experten weltweit entwickelt und entsprechen einem breiten wissenschaftlichen Konsens darüber, was nachhaltige Fischerei beinhalten muss. Weitere Fakten und aktuelle Zahlen zum MSC finden Sie hier. www.msc.org/de

