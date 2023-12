Der kulinarische Höhepunkt der JAGD & HUND in Dortmund. Renommierten Star-, TV- und Sterneköche begeistern Liebhaber der “wilden Küche” aus Feld, Wald und Flur mit Live-Show-Cookings und exklusiven Workshops

Hugos Restaurant Berlin: Reh aus Brandenburg

Das Angebot des WILD FOOD FESTIVALs, das im Rahmen der JAGD & HUND, Europas größter Jagdmesse, stattfindet, serviert Jägern und Fans der guten Küche alles, was das Wildbret-Herz begehrt. Ein spannendes Bühnenprogramm und Kochvorführungen mit Star-Köchen wie Johann Lafer und Brian Bojsen inspirieren zum Ausprobieren und geben wertvolle Praxistipps für die heimische Küche. In themenreichen Workshops lernen Teilnehmer von den besten Meistern am Herd die perfekte Zubereitung von vielseitigen Wildspeisen. Das WILD FOOD FESTIVAL kann im Rahmen der JAGD & HUND besucht werden. Tickets für Workshops mit Wild-Experten, Star- und Sterneköchen sind separat und ab sofort buchbar.

Show, Food und Expo für 100% Wildgenuss – Besucher des WILD FOOD FESTIVALs erwarten in der Messe Dortmund wieder einmal schmackhafte Tastings, ein breit gefächertes kulinarisches Angebot an köstlichen, frischen Wildprodukten und Zutaten sowie Aperitif-Vorschläge, kreative Rezeptideen und eine Auswahl an praktischem Kochzubehör. Zahlreiche Aktivitäten on Stage und separat buchbare Workshops mit Wildbret-Experten, Star-, TV- und Sterneköchen stehen schon jetzt fest.

Kulinarische Programm-Highlights on Stage

Täglich stellt das Jäger-Ehepaar Magdalene und Wolfgang Grabitz von 11.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 16.00 Uhr bodenständige bis exotische Wildküche aus der Natur vor. Seit Jahren begeistert das Duo bereits das Messepublikum in Kochshows und Seminaren auf der JAGD & HUND. Ebenso an allen Messetagen von 12.00 bis 12.30 Uhr präsent ist Fleisch- und Wildsommelier Michael Keller, der unter dem Motto „Kellers schnelle Schnitte“ den richtigen Zuschnitt von Wildbret demonstriert. Und auch die Bäckermeister Wildbakers, die einst „auszogen, um das perfekte Brot zu backen“ sind täglich auf der Bühne, u.a. mit dem Ziel das Bäckerhandwerk von seinem verstaubten Image zu befreien.

Prominenten Besuch – sowohl on Stage als auch im Workshop – erhält das WILD FOOD FESTIVAL auch in diesem Jahr u. a. wieder von dem beliebten österreichischen Star- und TV-Koch Johann Lafer. Hierzulande kennt man ihn durch TV-Koch-Formate wie ‚Himmel un Erd´ und ‚Lafer! Lichter! Lecker!´. Der Profi-Koch steht für pfiffige, natürliche, regionale Küche, die auch mit Wild gut umzugehen weiß. In weiteren Show-Cookings am Mittag überzeugen u. a. Starkoch Brian Bojsen, Restaurantbesitzer, Koch, Fotograf und Surfer, ein kreativer Tausendsassa am Herd sowie TV- und Chefkoch Florian Conzen mit außergewöhnlich köstlichen Wildbret-Zubereitungen.

Nachmittags ab 16:30 Uhr stehen dann auch die Wild Chefs – und somit Köche aus der Szene – für das Publikum parat. Darunter Ina Maria Klups („Wildes Schnitzel mit asiatischem Touch“), Michael Keller („Wildbratwurst schnell und einfach“), Jan Urban („Rehnüsschen rosa auf Topinambur, dazu Rosenkohl und Pflaumensud“) sowie Markus Hofman („Wildbratwurst mal anders“). Sie alle bieten auf dem WILD FOOD FESTIVAL auch limitierte Kochworkshops an.

Persönliche Workshops mit Experten, Star- & Spitzenköchen

Hier erfahren Hobbyköche und Jäger nicht nur viele Tipps und Wissenswertes rund um die Themen Wildfeinzerlegung, Garmethoden und Würzung. Freunde der gehobenen Wildküche können unter fachkundiger Anleitung auch selbst den Kochlöffel schwingen.

Am Messedienstag gehen „Wilde Streetfoodgerichte“ mit Ina-Maria Klups an den Start. Die Wildbret-Köchin zeigt, wie Wildfleisch zu köstlichen, gesunden Snacks und als Special-Fingerfood für die nächste Party zubereitet werden kann. Am Nachmittag bringt der passionierte Jäger und Chefkoch der ‚Brasserie Stadthaus‘ in Düsseldorf Florian Conzen dann den Teilnehmern seines Workshops „Ragout vom Nutria mit hausgemachten Gnocchi“ die Wildbret-Küche näher. Am nächsten Tag dreht sich alles um den „Wildgenuss vom Grill“ mit Michael Keller, einem bekannten Fleisch- und Wildsommelier. Der passionierte Jäger teilt sein Wissen zur Fleischauswahl, zu dem richtigen Zuschnitt und der feinen Würzung von Spießen, Keulensteaks, Bratwürsten und Burger Patties. Im Workshop „Wildes erleben – es gibt mehr Steaks, als man denkt!“ klärt der Metzgermeister am Messedonnerstag auch noch auf, wie Steaks aus der Rehkeule von Muffel oder Wildschwein gelingen und was für das Vakuumgaren „Sous Vide“, spricht. Ebenso stehen Röstaromen und Gewürze im Mittelpunkt. Auch am Wochenende sind tolle Kochsessions im Angebot. So präsentiert Jan Urban, Küchenchef des beliebten Dortmunder Traditions-Restaurants ‚Overkamp‘, am Messesamstag seine Interpretation von einem Wilden Schnitzel mit einem Rehrücken in Nusspanade mit Rosen- und Rotkohl, Preiselbeeren und Miso-Butter. Und am Messesonntag geht es dann noch einmal um die Wurst mit Markus Hofmann, dem Blogger von „Rehzept.de“, Jäger und Experte für Wildwürste. Er macht vor, wie sich die perfekte Wildbratwurst mit dem gewissen Extra herstellen lässt. Und der dänische Koch Brian Bojsen gestaltet am Messewochenende das Workshop-Nachmittagsprogramm. Vielen bekannt als ehemaliger Juror der ZDF-Sendung Küchenschlacht, verwendet er in seiner Küche mit skandinavischem Einfluss alles, was die wilde Natur hergibt.

WILD FOOD FESTIVAL Workshops

Workshops mit bekannten TV- und Sterneköchen gehören zu den besonderen kulinarischen Highlights des WILD FOOD FESTIVALs. Tickets sind exklusiv unter jagdundhund.de/tickets buchbar. Doch Vorsicht: Schnell sein lohnt sich – denn für ein persönliches Kocherlebnisist die Teilnehmerzahl auf maximal 20 Teilnehmer pro Workshop begrenzt.

Das aktuelle WILD FOOD FESTIVAL Programm auf der Bühne und in den Workshops findet sich unter jagdundhund.de/wild-food-festival-programm.

JAGD & HUND – EUROPAS GRÖSSTE JAGDMESSE

Einmal im Jahr öffnet die JAGD & HUND ihre Tore und bietet als Europas größte Jagdmesse in der Messe Dortmund sowie auf dem Außengelände Jagd- und Naturinteressierten alles rund um das Thema Jagd. Neben einem umfassenden Produktangebot zeichnet sich die Messe zudem durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm aus, das der JAGD & HUND ihren außergewöhnlichen Charakter verleiht und sie so zu einem einzigartigen Einkaufs- und Erlebnisrevier für Groß und Klein verwandelt. Das parallel stattfindende kulinarische WILD FOOD FESTIVAL lädt derweil zu einem trauten Zusammentreffen mit Profi-, TV- und Sterneköchen ein, die zeigen, wie Wildbret modern, lecker und abwechslungsreich zubereitet werden kann. Wer also moderne Jagdkultur gepaart mit Tradition und Brauchtum hautnah erleben möchte, kommt an der JAGD & HUND nicht vorbei.

DATUM:: 30. Januar – 04. Februar 2024

VERANSTALTER: Messe Dortmund GmbH

IDEELLER PARTNER:

Landesjagdverband NRW e.V.

Jagdgebrauchshundverband e.V.

Bestens informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter!

WILD FOOD FESTIVAL Zusammenfassung WILD FOOD FESTIVAL: Der kulinarische Höhepunkt der JAGD & HUND in Dortmund. Renommierten Star-, TV- und Sterneköche begeistern Liebhaber der “wilden Küche” aus Feld, Wald und Flur mit Live-Show-Cookings und exklusiven Workshops Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)