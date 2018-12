eat! berlin kommt im Februar

Vom 21. Februar bis zum 3. März 2019 erlebt die Hauptstadt bei der eat!berlin wieder ein kulinarisches Feuerwerk.

An elf eat! berlin Festivaltagen werden bei rund 70 Veranstaltungen an fast ebenso vielen Orten weit über 70 Köchinnen und Köche am Herd stehen.

Insgesamt sind diese mit 130 Hauben / 700 Punkten im Gault&Millau und 60 Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Neben den besten Köchen der Hauptstadt, darunter Tim Raue, Sebastian Frank, Michael Kempf, Marco Müller und Hendrik Otto, hat eat! berlin 2019 viele herausragende Gäste: Christian Bau, Tristan Brandt, Christoph Rüffer, Jörg Sackmann, um nur einige zu nennen. Aus Slowenien kommt Ana Ros, aus Israel Tom Franz und Meir Adoni, aus Österreich Heinz Reitbauer und aus der Schweiz ein Überraschungsgast.

Neu ist Vevolution: Vegetarischer und veganer Genuss pur, ohne erhobenen Zeigefinger, mit den Zwei-Sterne-Köchen Bobby Bräuer, Thomas Kellermann, Andreas Krolik, Gastgeber Franz Raneburger und weiteren Spitzenköchen an acht Abenden, im Restaurant in der Max-Schmeling-Halle.

eat! berlin im Kiez bringt wieder viele kulinarische Akteure zusammen, neben Mitte, Charlottenburg und Friedrichshain-Kreuzberg auch Britz, Weissensee, Moabit, Reinickendorf und Friedenau.

Auch die Weine, die ausgeschenkt werden, stehen keinesfalls im Schatten der Speisen: über 50 Winzer (davon 44 von VDP.Weingütern) präsentieren uns das Beste aus ihren Kellern.

Das Feinschmeckerfestival beginnt am Donnerstag, 21. Februar 2019 mit dem Duell der Meister im BESL Meistersaal am Potsdamer Platz und endet mit der Abschlussgala im Waldorf Astoria am Sonntag, 3. März 2019.



Weitere ausgewählte Höhepunkte



Feinste Genusskultur

*Christian Bau zu Gast bei Florian Glauert im DUKE (Seite 34)

*Anna Ros bei Sebastian Frank im Horváth (Seite 49)

*Heinz Reitbauer kocht bei und mit Tim Raue (Seite 29)

*Jörg Sackmann und Michael Kempf im Facil (Seite 75)

*Marco Müller als Gastkoch in der Astor Filmlounge (Seite 33)

*Henrik Otto und fünf weitere Adlon-Köche mit AssDur zu Gast im TIPI am Kanzleramt (Seite 45)

*Culinary Ladies im Restaurant am Steinplatz (Seite 31)

*Pannonischer Abend mit Jürgen Csencsits und Horst Hummel bei Matthias Gleiß im Volt (Seite 48)



Grosse Gewächse

*Gault&Millau-Weinmenü mit Weingütern Franz Keller, Karthäuserhof und Adams im Spiegelturm (Seite 64)

*Stefan Lergenmüllers Rieslinge im Kochzimmer in Potsdam (Seite 67)

*9er Jahrgangsraritäten vom VDP.Weingut Schloss Johannisberg im Restaurant Juliette in Potsdam (Seite 20)

Grandiose Kulissen

*BESL Meistersaal am Potsdamer Platz mit Philipp Liebisch, Sascha Stemberg und Alexander Koppe (Seite 8)

*Kirche und Genuss im Berliner Dom (Seite 57)

*EUREF-Campus-Gasometer mit Kammeier´s Eleven (Seite 18)

Das gesamte Festivalprogramm mit vielen weiteren Highlights finden Sie auf unserer Webseite unter www.eat-berlin.d e.

Das Magazin zum online durchblättern: https://issuu.com/mattheis-werbeagentur/docs/eat-berlin-magazin-2019-rz-we b

2011 ist eat! berlin bescheiden mit 400 Besuchern als kleine Veranstaltungsreihe in der Berliner Sternegastronomie gestartet. In den letzten Jahren ist es zu einer festen Größe im Berliner Feinschmecker– und Kulturbetrieb geworden und auch über die Grenzen der Hauptstadt hinaus bekannt. „Eines der zehn besten Feinschmeckerfestivals der Welt“ laut Traveller’s World Luxus- und Reisemagazin, „das lockerste und innovativste Gastrofestival Europas“ schreibt die Neue Zürcher Zeitung und auch Australiens größtes Reisemagazin International Traveller und Yahoo Japan berichten inzwischen über uns.

Die Unterstützung langjähriger Partner macht einen wichtigen Teil unseres Erfolgs aus.

Senatorin Ramona Pop, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe: „Die Bedeutung der Gastronomiebranche hat stark zugenommen, sie zeichnet sich durch Vielfalt und Innovation aus und setzt neue Trends wie Regionalität und Nachhaltigkeit. Mit dem aktuellen Programm verspricht das eat! berlin Festival auch 2019 wieder auf herausragende Weise für die Hauptstadt und ihre aufstrebende Gastronomiewelt zu werben. Damit leistet das Food-Festival einen wichtigen Beitrag, Berlins Image als „kulinarische Hauptstadt“ auszubauen. Mit unserem neuen Tourismuskonzept setzen wir auf Qualitätstourismus: Als Aushängeschild für die erstklassige Berliner Gastronomieszene erzeugt die eat! berlin einen nachhaltigen Mehrwert, indem es neue Zielgruppen erschließt und somit dazu beiträgt, den Qualitätstourismus zu fördern.“

Die Berliner Stadtreinigung BSR war das erste Unternehmen, das an uns glaubte und sie ist immer noch dabei! Sie beraten und unterstützen die eat! berlin bei Fragen der Nachhaltigkeit, seit vier Jahren zum Beispiel in Form einer abfallfreien Veranstaltung in der Astor Film Lounge.

„Das Berliner Trinkwasser schmeckt hervorragend und setzt sich in immer mehr Spitzenrestaurants durch. Das freut mich natürlich beruflich, aber auch privat, als Gast“, sagt Jörg Simon, Vorstandschef der Berliner Wasserbetriebe. „Wir gewinnen unser Trinkwasser ebenso nachhaltig wie regional. Mit einem engmaschigen Kontrollnetz sichern wir außerdem beste Qualität. Auch deshalb passen die eat! berlin und das Berliner Trinkwasser so perfekt zusammen.“

Rainer Knauber, Leiter Konzernkommunikation und -marketing bei der GASAG: „Berlin zeichnet sich durch seine Vielfältigkeit aus, die gesellschaftspolitisch und kulturell prägend ist. Dies geht mit einer Jahr für Jahr spannenden Gastronomie in der Hauptstadt einher, die auch international großes Interesse und Zuspruch findet. eat! berlin trägt in besonderem Maße dazu bei der Vielfalt und Kreativität Ausdruck zu verleihen. Darum freuen wir uns als Partner diesem besonderen Festival in Berlin Energie geben zu können. Wir unterstützen diesen wichtigen Trend gerne, weil er die Stadt noch attraktiver macht und unser aller Leben in Berlin so sehr bereichert. “

METRO Deutschland ist zum dritten Mal unser Partner: „Gutes Essen ist Lebensqualität. Die eat! berlin ist für uns eine hervorragende Plattform, um die Food-Kompetenz von Metro darzustellen. Als exklusiver Lieferant der eat! berlin stellen wir die verwendeten Lebensmittel zur Verfügung und können uns auch einem internationalen Publikum präsentieren“, freut sich Christian Krüger, Bereichsleiter Target Group Management METRO Deutschland.



Wir danken auch für die Unterstützung von Laserline, Profimiet, Zwiesel Kristallglas, VDP, JRE, Draussenwerber und unseren Medienpartnern Gault&Millau, Tagesspiegel, Radio eins, Visit Berlin.