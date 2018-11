Zehn weniger bekannte kulinarische Reiseziele

Ein Drittel aller Reisenden (34 Prozent) möchte im Jahr 2018 eine kulinarische Reise unternehmen. Das hat eine weltweite Studie von Booking.com unter über 50.000 Reisenden ergeben.

Viele Orte, die das Herz des Feinschmeckers höher schlagen lassen, sind bekannt. Sie sind überall auf der Welt zum Synonym für bestimmte Gerichte und Leckereien geworden, so zum Beispiel Belgien für Schokolade, die USA für Hamburger und Japan für Sushi. Damit Reisende auch die kulinarischen Geheimnisse weniger bekannter Orte entdecken können, hat Booking.com einige der besten aktuellen und aufstrebenden Destinationen für Gourmets ausgewählt. Die folgenden zehn Destinationen werden von Booking.com Reisenden auf der ganzen Welt als Reiseziel für Kulinarik empfohlen.

Ausgezeichnete Weine in Szekszárd, Ungarn

Noch häufiger als das Napa Valley haben die Reisenden von Booking.com die Stadt Szekszárd als Ziel für Weinverkostungen empfohlen. Szekszárd liegt jeweils eine gute Stunde von Budapest und dem Balaton entfernt und ist eines der ältesten Weinanbaugebiete Ungarns, mit einer über tausend Jahre alten Geschichte. In Szekszárd werden eine Vielzahl an Qualitätsweinen produziert, die in nationalen und internationalen Wettbewerben schon zahlreiche Preise gewonnen haben. Beliebt sind vor allem die kräftigen und würzigen regionalen Rotweine.

Sushi in Düsseldorf, Deutschland

Auch eine deutsche Stadt hat es unter die Geheimtipps für kulinarische Entdeckungen von Booking.com geschafft. Düsseldorf ist vorrangig als Trendstadt für Mode und Kunst bekannt und wahrscheinlich nicht der Ort, den Reisende mit einer blühenden Sushi-Szene assoziieren. Die Stadt beheimatet jedoch die drittgrößte japanische Gemeinde Europas und bietet daher eine erstklassige Auswahl an japanischen Restaurants und Sushi-Bars. Auch die 49 Prozent der Urlauber, die in Sachen Kulinarik ohnehin auf Reisen etwas mutiger werden wollen, haben hier die Gelegenheit mit der traditionellen japanischen Küche etwas Neues zu probieren. Gourmet Report mag besonders gerne den unkomplizierten Maruyasu im Keller der Schadow-Arkarden. Die Fisch Qualität ist japanisch, der Reis gut und die Preise für die Qualität günstig. Selbstbedienung im FoodCourt.

Tsingtao in Qingdao, China

Qingdao, eine Hafenstadt mit Wolkenkratzern, Parks und Stränden, ist die Heimat der Tsingtao Brewery Co., Ltd, der zweitgrößten Brauerei Chinas, die 1903 von deutschen Siedlern gegründet wurde. Wer gerne mehr über das Bier erfahren möchte, für den ist ein Besuch im Tsingtao-Biermuseum genau das Richtige! Es befindet sich zusammen mit der Bierbrauerei in der passend dazu benannten Bierstraße. Der Höhepunkt des Jahres ist das internationale Bierfest in Qingdao im August, das es an Größe und Ausgelassenheit mit dem bayrischen Oktoberfest aufnehmen kann. Besucher können sich darauf einstellen, jedes Mal einen Schluck Bier trinken zu dürfen, wenn jemand „gan bei” ruft. Es bedeutet so viel wie „Prost”.

Afternoon Tea in Bath, Vereinigtes Königreich

Die durch und durch britische Tradition des Afternoon Tea ist heute noch genauso beliebt wie zur Zeit der georgischen Könige im 18. Jahrhundert. Diese kleine Pause wurde in den 1840er Jahren erfunden, um die Zeit bis zum Abendessen zu überbrücken. Die Reisenden von Booking.com empfehlen Bath, um die traditionelle Mahlzeit zu genießen. Der Pump Room ist dort als Lokalität für den Afternoon Tea mit Sandwiches, Scones, Clotted Cream und süßen Kuchen sehr geeignet. Für zwei Jahrzehnte galt es als das soziale Herz von Bath und spielt daher auch in vielen Romanen, beispielsweise von Jane Austen, eine Rolle.

Sommerliche Süßigkeiten in Międzyzdroje, Polen

Międzyzdroje, ein quirliges Seebad im Nordwesten Polens, zieht im Sommer viele Touristen an. Es befindet sich auf der Ostseeinsel Wolin. Eine Umfrage von Booking.com hat ergeben, dass sechs von zehn Reisenden (61 Prozent) ein Reiseziel auswählen, weil es vor Ort köstliche regionale Spezialitäten zu probieren gibt. Da überrascht es nicht, dass Międzyzdroje auch wegen seiner Waffeln bei Touristen sehr beliebt ist. Schon seit dem 14. Jahrhundert sind Waffeln ein hervorragender Sommersnack in Polen und auf den Straßen von Międzyzdroje werden unendlich viele Variationen dieser köstlichen Süßigkeit verkauft.

Vegetarisch in Kōya-san, Japan

Das UNESCO-Weltkulturerbe, der Berg Kōya-san, liegt auf der wunderschönen, bewaldeten Halbinsel Kii. Der Berg gilt als heilig und ist ein wichtiger Wallfahrtsort für Anhänger des Shingon-Buddhismus. Mönche und Gläubige halten eine bestimmte vegetarische (häufig auch vegane) Ernährungsweise ein. Auf Japanisch wird es Shojin Ryori genannt, was so viel heißt wie „Essen als Andacht”. Reisende können hier eine bodenständige Küche in jahrhundertealten Restaurants genießen. Da sich jeder zehnte Reisende weltweit über seine Ernährung Gedanken macht, ist Kōya-san mit seiner großen Auswahl an gesunden Speisen der perfekte Ort für Vegetarier und bewusste Genießer.

Gourmetparadies Franschhoek, Südafrika

Das Dorf Franschhoek liegt versteckt in den Cape Winelands in Südafrika und ist als Gourmet-Hauptstadt des Landes bekannt. Seine Weinberge, berühmten Restaurants und historischen Häuser ziehen sowohl internationale Touristen als auch Einheimische an. Franschhoek ist perfekt für Gäste, die Speisen von preisgekrönten Köchen probieren möchten. Auch die 23 Prozent aller Reisenden, die gerne einmal in einem Michelin-Restaurant essen wollen, werden hier fündig.

Käse aus der Tillamook-Fabrik, USA

Die Tillamook Cheese Factory an der wunderschönen Küste von Oregon hat es sich seit über einem Jahrhundert zum Ziel gesetzt, die leckersten und qualitativ hochwertigsten Käse herzustellen. Im Besucherzentrum erfahren Reisende mehr über das Leben auf der Farm, können sich die Produktion anschauen und ein paar der Köstlichkeiten von Tillamook in ländlicher Umgebung probieren.

Süße Verlockungen in Lwiw, Ukraine

Lwiw, die größte Stadt in der westlichen Ukraine, beheimatet ein Schokoladenmuseum im historischen Stadtzentrum. Besucher können sich hier anschauen, wie Schokolade in köstliche Leckerbissen und Süßigkeiten ihrer Wahl verwandelt wird. Im Oktober 2018 findet in der Stadt das Nationale Schokoladenfestival statt, bei dem die besten Süßwarenhersteller und Schokoladen-Manufakturen der Ukraine ihre Köstlichkeiten präsentieren.

Frischer Fang in Donggang, Taiwan

Donggang, an der Westküste Taiwans an der Formosastraße, beheimatet einen der größten Fischereihäfen Taiwans. Da ist es keine Überraschung, dass sich dort eine florierende Fischindustrie entwickelt hat – mit fangfrischen Produkten, die direkt an die Restaurants verkauft werden. Beim Besuch des Fischmarktes Dong Gang können an unzähligen Ständen frischer Fisch, getrocknete Meeresfrüchte, Gemüse und Sashimi so gut wie (oder sogar besser) als in Japan verkostet werden. Frischer als hier gibt es Fisch nirgendwo! Noch dazu genießen Besucher die leckeren Meeresfrüchte mit Blick über die Flussmündung des gleichnamigen Flusses.

Die Studie wurde von Booking.com in Auftrag gegeben und unabhängig durchgeführt. Teilnehmer mussten in den letzten 12 Monaten mindestens einmal verreist sein und in den nächsten 12 Monaten mindestens eine Reise geplant haben. Es wurden insgesamt 56.727 Personen befragt (Jeweils über 2000 aus Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, Chile, China, Kolumbien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Hongkong, Indonesien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Mexiko, Malaysia, den Niederlanden, Portugal, Russland, Singapur, Thailand, Taiwan, dem Vereinigten Königreich und den USA, und jeweils mehr als 1000 aus Dänemark, Kroatien, Schweden und Neuseeland). Teilnehmer beantworteten eine Online-Umfrage im Oktober 2017.