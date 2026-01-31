Vom 5. Februar bis 2. Mai 2026 kehrt das erfolgreiche Pop-up-Konzept „Stories“ nach Heidelberg zurück. Im historischen Palais Prinz Carl serviert Zwei-Sternekoch Benjamin Peifer in der siebten Auflage ein exklusives Menü, das japanische Tradition modern interpretiert.

Omakase-Erlebnis mit Benjamin Peifer

Historische Kulisse trifft auf fernöstliche Küche

Das Palais Prinz Carl am Heidelberger Kornmarkt wird in den ersten Monaten des Jahres 2026 zum Schauplatz eines ungewöhnlichen gastronomischen Experiments. Die Heidelberger Bliss Group öffnet dort erneut ihr Pop-up-Restaurant „Stories“. Zum siebten Mal verwandelt das Team einen besonderen Ort für maximal drei Monate in eine einzigartige Restaurantbühne. Nach Stationen in einem ehemaligen Spielwarenkaufhaus oder einer Streetart-Halle steht diese Edition unter dem Motto „Omakase“, dem japanischen Konzept, bei dem der Gast die Menüauswahl vollständig dem Koch überlässt.

Die Wahl des Palais stellt dabei einen bewussten Kontrast dar: Der historische Prunk des Gebäudes, in dem einst Kaiser verkehrten, trifft auf die reduzierte, intensive Ästhetik der japanisch inspirierten Küche. Für die atmosphärische Gestaltung zeichnet erneut das Designstudio glatz&glatz verantwortlich, das bereits die vorherigen „Stories“-Ausgaben ausrichtete.

Kulinarische Leitung durch Zwei-Sternekoch Benjamin Peifer

Das Herzstück des Pop-ups ist die Zusammenarbeit mit Benjamin Peifer. Der Küchenchef des Restaurants „intense“ in Wachenheim an der Weinstraße wurde 2025 sowohl mit einem zweiten Michelin-Stern als auch vom Gault&Millau zum „Koch des Jahres“ gekürt. Peifer ist bekannt dafür, regionale Pfälzer Produkte mit fernöstlichen Techniken und Aromen zu verbinden.

Für „Stories“ hat er gemeinsam mit dem Küchenteam der Bliss Group unter Leitung von Sven Günther ein spezielles Fünf-Gänge-Menü entwickelt. Peifer beschreibt den Ansatz als „japanisch gedacht und europäisch interpretiert“. Sein Ziel ist es, den Gästen die „intensive Leichtigkeit“ der japanischen Küche näherzubringen, ohne sich zu weit von den traditionellen Wurzeln zu entfernen.

Ein inszeniertes Gesamterlebnis

„Stories“ versteht sich ausdrücklich nicht nur als Restaurant, sondern als inszeniertes Erlebnis, bei dem Storytelling, Design und Musik eine ebenso wichtige Rolle spielen wie das Essen. Die Gäste können sich auf eine durchdachte Atmosphäre freuen, die das Omakase-Thema in allen Details aufgreift – von der Beleuchtung bis zur kuratierten Musik.

Da im Palais parallel weitere Veranstaltungen stattfinden, wurde die gesamte Einrichtung so konzipiert, dass sie flexibel auf- und abgebaut werden kann. Die Bliss Group kann hierbei auf umfangreiche Erfahrung zurückgreifen: 2019 war „Stories“ bereits im selben Gebäude zu Gast, und das Konzept läuft mittlerweile seit sieben Jahren.

Benjamin Peifer – Foto Benedikt Kranz

Praktische Informationen zur Buchung

Spielzeit: 5. Februar bis 2. Mai 2026

5. Februar bis 2. Mai 2026 Spieltage: Mittwoch bis Samstag (insgesamt 50 Termine)

Mittwoch bis Samstag (insgesamt 50 Termine) Ort: Palais Prinz Carl, Kornmarkt 1, Heidelberg

Palais Prinz Carl, Kornmarkt 1, Heidelberg Ablauf: Check-In 18:00–18:30 Uhr, Menübeginn 19:00 Uhr

Check-In 18:00–18:30 Uhr, Menübeginn 19:00 Uhr Leistung: Das Menü inklusive begleitender alkoholischer und nicht-alkoholischer Getränke wird als Paket angeboten.

Das Menü inklusive begleitender alkoholischer und nicht-alkoholischer Getränke wird als Paket angeboten. Buchung: Tickets sind ausschließlich online über die offizielle Website erhältlich: www.stories-popup-kitchen.de

Die Premiere findet am 5. Februar 2026 statt. Für ein unvergessliches Omakase-Erlebnis in außergewöhnlicher Atmosphäre lohnt sich eine frühzeitige Reservierung.

Veranstalter: Bliss Group (Geschäftsführung: Daniel Marquardt, Sven Günther, Swen Schmidt & Jens Schmidt)