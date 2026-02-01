Papilio glänzt mit zwei Sternen, Essens erobert ersten Stern für Mähren. Der MICHELIN Tschechien 2025 markiert einen Wendepunkt für die Gastronomie des Landes. Erstmals präsentiert sich der Guide nicht nur als Auswahl für Prag, sondern als landesweite Selektion, die die kulinarische Vielfalt der gesamten Tschechischen Republik würdigt.

La Degustation Bohême Bourgeoise Prag

MICHELIN Tschechien 2025

Bei der feierlichen Enthüllung am 11. Dezember in Mariánské Lázně wurden insgesamt 79 Restaurants empfohlen – ein klares Signal für die Reife und landesweite Strahlkraft der tschechischen Küche.

Die zentrale Botschaft des neuen Guides ist, dass Spitzengastronomie längst nicht mehr auf die Hauptstadt beschränkt ist. Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide, erklärt Gourmet Report: „Nachdem wir in der Vergangenheit den Fokus auf Prag legten, sind wir nun stolz darauf, mit dieser neuen Auswahl die gastronomische Landschaft des gesamten Landes zu präsentieren.“

🏆 Die Gewinner des MICHELIN Guide Czechia 2025 auf einen Blick

Kategorie Anzahl Wichtige Neuzugänge & Highlights Zwei MICHELIN Sterne 1 Restaurant Papilio (Vysoký Újezd) – Neueinstufung Ein MICHELIN Stern 8 Restaurants 6 neue Sterne, darunter Essens (Hlohovec), Entrée (Olomouc), La Villa (Zlín), LEVITATE (Prag) Bib Gourmand 18 Restaurants 15 neue Auszeichnungen für hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, z.B. in Brno, Olomouc, Třeboň Grüner Stern 4 Restaurants Alle 4 neu für nachhaltige Gastronomie, z.B. LEAF (Prag), Sůl a Řepa (Strakonice) Empfohlene Restaurants 52 Restaurants Weitere kulinarische Highlights in allen Regionen

Ein neuer Leuchtturm: Zwei Sterne für Papilio

Die höchste Auszeichnung des Abends ging an Restaurant Papilio in Vysoký Újezd. Das elegante Lokal in den ehemaligen Stallungen eines Schlosses überzeugte die Inspektoren mit seiner kreativen, modernen Küche. Küchenchef Jan Knedla und sein Team servieren Menüs mit bis zu zehn Gängen, die von Kindheitserinnerungen inspiriert sind und vorwiegend auf lokale Produkte setzen. Der Guide hebt den professionellen Service und die hervorragende Weinbegleitung hervor.

Die Sterne verteilen sich im ganzen Land

Besonders bemerkenswert ist die geografische Streuung der acht mit einem Stern ausgezeichneten Restaurants. Sechs von ihnen sind Neuzugänge, darunter Lokale weit außerhalb Prags:

Essens in Hlohovec (Südmähren) : Dieses Restaurant im Schloss Chateau de Frontiere erhielt als erstes Lokal außerhalb Prags überhaupt einen MICHELIN Stern. Der Guide lobt die präzisen, modernen Kreationen mit regionalen und saisonalen Zutaten. Chefkoch Otto Vašák kommentierte die Auszeichnung mit den Worten: „Der MICHELIN-Preis ist absolut entscheidend für unser Restaurant.“

: Dieses Restaurant im Schloss Chateau de Frontiere erhielt als erstes Lokal außerhalb Prags überhaupt einen MICHELIN Stern. Der Guide lobt die präzisen, modernen Kreationen mit regionalen und saisonalen Zutaten. Chefkoch Otto Vašák kommentierte die Auszeichnung mit den Worten: „Der MICHELIN-Preis ist absolut entscheidend für unser Restaurant.“ Entrée in Olomouc : Das Restaurant im Theatre Hotel bietet mit seiner offenen Küche ein einzigartiges kulinarisches Theatererlebnis.

: Das Restaurant im Theatre Hotel bietet mit seiner offenen Küche ein einzigartiges kulinarisches Theatererlebnis. La Villa in Zlín : Hier wird klassische französische Küche mit lokalen Einflüssen serviert.

: Hier wird klassische französische Küche mit lokalen Einflüssen serviert. LEVITATE in Prag: Ein Beispiel für die innovative Kraft der Hauptstadt, die hier tschechische Zutaten mit asiatischen Gewürzen und nordischem Flair kombiniert.

Die etablierten Sternerestaurants Field und La Degustation Bohême Bourgeoise in Prag behielten ihre Auszeichnung.

Auszeichnungen für Wert, Nachhaltigkeit und Service

Neben den Sternen vergab der Guide weitere bedeutende Auszeichnungen:

18 Bib Gourmands zeichnen Restaurants aus, die hervorragende Küche zu moderaten Preisen bieten. Zu den 15 neuen Empfehlungen gehören etwa das Bar ATELIER & bistro in Brno, Long Story Short Eatery & Bakery in Olomouc und die auf Meeresfrüchte spezialisierte Šupina a Šupinka in Třeboň.

zeichnen Restaurants aus, die hervorragende Küche zu moderaten Preisen bieten. Zu den 15 neuen Empfehlungen gehören etwa das in Brno, in Olomouc und die auf Meeresfrüchte spezialisierte in Třeboň. Vier Grüne Sterne honorieren Engagement für Nachhaltigkeit. Ausgezeichnet wurden Dvůr Perlová voda (Budyně nad Ohří), LEAF und Štangl (beide Prag) sowie Sůl a Řepa (Strakonice).

honorieren Engagement für Nachhaltigkeit. Ausgezeichnet wurden (Budyně nad Ohří), und (beide Prag) sowie (Strakonice). Drei Sonderpreise gingen an verdiente Persönlichkeiten: Den Service Award erhielt Miroslav Nosek, Besitzer des Field in Prag. Der Young Chef Award ging an Khanh Ta vom vietnamesischen Restaurant Taro in Prag, und der Sommelier Award an Zdeněk Oudes vom Restaurant Marie B, ebenfalls in Prag.

Alle Restaurants online beim Guide Michelin

Fazit:

Der MICHELIN Tschechien 2025 ist mehr als eine Restaurantliste. Er dokumentiert den Aufstieg des Landes zu einer kulinarischen Destination, in der Tradition und Moderne eine Verbindung eingehen. Ob aber die Sterne den Sternen in Frankreich oder Deutschland ebenbürtig sind, wage ich zu bezweifeln, besonders nach einem Essen im La Degustation Bohême Bourgeoise. Die Bib Gourmands sind dagegen sicher eine gute Empfehlung!