Nach der Enthüllung des ersten Prüfungsthemas mit Rotem Knurrhahn und Seeigel gibt das Organisationskomitee des Bocuse d’Or Europe 2026 nun das zweite Pflichtthema bekannt. Es führt die 20 europäischen Nachwuchsküchenchefs und ihre Commis an die sonnigen Ufer des Mittelmeers und fordert eine außergewöhnliche Verbindung von Land und Meer.

Bocuse d’Or Europe 2026

Das Thema: Auserlesene Produkte und eine persönliche Sauce

Für diese zweite Aufgabe, die nach 4 Stunden und 55 Minuten Wettkampfzeit als individuell angerichtetes Gericht für 14 Personen – heiß oder kalt – präsentiert werden muss, stehen ikonische Produkte der mediterranen Küche im Mittelpunkt. Partner METRO stellt zur Verfügung:

Tintenfisch (Cuttlefish): Repräsentant des reichen marinen Lebens im Mittelmeerbecken.

(Camargue Bull Tenderloin): Das emblematische Fleisch der Camargue-Region.

Die besondere kulinarische Herausforderung liegt in der Kreation einer harmonischen und ausgewogenen „Surf and Turf“-Komposition. Die Jury wird besonders auf die Präzision der Garstufen und die gelungene Wertschätzung der Rohstoffe achten.

Ein zwingendes Element ist zudem eine Sauce auf Aioli-Basis. Jedes Team muss eine Emulsion aus Knoblauch und Olivenöl – den Grundpfeilern der provenzalischen Küche – neu interpretieren und dabei eine Zutat integrieren, die eine Hommage an das eigene Herkunftsland darstellt. Diese persönliche Note wird den Gerichten eine einzigartige, nationale Identität verleihen.

Der Jurypräsident: Ein Drei-Sterne-Koch des Mittelmeers

Die Themensetzung spiegelt die Philosophie des Präsidenten der europäischen Jury wider: Gerald Passedat. Der Inhaber des Drei-Sterne-Restaurants Le Petit Nice in Marseille und Pionier einer hochreflektierten Mittelmeerküche wird die Arbeiten der Kandidaten bewerten. Passedat, dessen Familie seit 1917 in Marseille kocht, hat sich der Reinheit, dem Sinn und einer engen Zusammenarbeit mit handwerklichen Fischern verschrieben. Seine Expertise macht ihn zum idealen Vorsitzenden für diesen Wettbewerb.

Der Zeitplan: Wann welche Nation antritt

Der Bocuse d’Or Europe 2026 findet am 10. und 11. März 2026 in Lyon statt. Die Startreihenfolge der Nationen wurde ausgelost. Deutschland wird auch in diesem Jahr nicht vertreten sein, da sich kein deutsches Team für das europäische Finale qualifizieren konnte.

Tag 1 – Dienstag, 10. März 2026:

11:30 – 16:25 Uhr: Norwegen

12:35 – 17:30 Uhr: Schweden

13:40 – 18:35 Uhr: Finnland

14:45 – 19:40 Uhr: Dänemark

15:50 – 20:45 Uhr: Island

16:55 – 21:50 Uhr: Estland

18:00 – 22:55 Uhr: Lettland

19:05 – 00:00 Uhr: Litauen

Tag 2 – Mittwoch, 11. März 2026:

08:30 – 13:25 Uhr: Ungarn

09:35 – 14:30 Uhr: Polen

10:40 – 15:35 Uhr: Slowenien

11:45 – 16:40 Uhr: Schweiz

12:50 – 17:45 Uhr: Italien

13:55 – 18:50 Uhr: Belgien

15:00 – 19:55 Uhr: Niederlande

16:05 – 21:00 Uhr: Frankreich (Gastgeber)

17:10 – 22:05 Uhr: Spanien

18:15 – 23:10 Uhr: Vereinigtes Königreich

Ein drittes, spontanes Thema kommt hinzu

Neu für die Ausgabe 2026 ist ein dritter, geheimer Wettbewerbsteil. Dieser wird erst am 13. Februar 2026 enthüllt und soll die Spontaneität und Anpassungsfähigkeit der Köche in einer Überraschungssituation testen. Die Details bleiben bis dahin unter Verschluss.

Der Bocuse d’Or Europe 2026 verspricht damit ein packendes kulinarisches Spektakel zu werden, bei dem technische Perfektion, kreative Interpretation und der Geschmack des Mittelmeers im Vordergrund stehen.

