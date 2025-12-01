KI-Roboter kocht im Supermarkt – Innovation oder Marketing-Gag?

Mit „Fresh & Smart“, einem vollautonomen KI-Roboter-System zur Zubereitung frischer Gerichte, startet ein Pilotprojekt, das nach Angaben der Unternehmen weltweit einzigartig ist. Mitentwickelt wurde die Technologie von der Hamburger Circus Group. Bis Jahresende folgen noch zwei weitere REWE-Pilotmärkte in der Region.

v.l.: Nikolas Bullwinkel (CEO und Gründer von Circus) und Lars Klein (Vorsitzender der Geschäftsleitung REWE Region West) eröffnen den vollautonomen KI-Roboter im REWE Markt in Düsseldorf-Heerdt © Michael Breuer | photokonzept

KI-Roboter kocht im Supermarkt

Technologie & Konzept: Was steckt dahinter?

Der sogenannte CA-1 („Circus Autonomy One“) ist laut Angaben der Hersteller ein patentiertes, KI-basiertes Kochsystem, das die Bestellung, Zubereitung und Ausgabe einer Vielzahl von Frischgerichten automatisiert übernimmt. Durch Integration von Sensorik, selbstlernenden Algorithmen und HACCP-Management verspricht das System gleichbleibende Produktqualität, schnelle Zubereitung und hohe Lebensmittelsicherheit unabhängig von Tageszeit oder Bestellaufkommen.

REWE West-Chef Lars Klein erklärt Gourmet Report: „Mit dem Einsatz vollautonomer KI-Roboter zeigen wir, wie Lebensmittelhandel heute Innovation denken muss: nah an den Bedürfnissen der Kunden, technologisch führend und immer mit höchstem Qualitätsanspruch. Wir verbinden Effizienz mit Genuss und machen den Einkauf zu einem Erlebnis der Zukunft.“

Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer der Circus Group, ergänzt: „Unsere KI-Robotik-Technologie lässt sich nahtlos in bestehende Handelsumgebungen integrieren und schafft so den ersten realen Berührungspunkt mit Robotik im Alltag der Endkunden.“

Angebot: Kulinarische Vielfalt oder Automatenkost?

Das Angebot von „Fresh & Smart“ umfasst eine überschaubare Auswahl an internationalen Bowls, Pasta, Suppen, Currys und Süßspeisen wie Kaiserschmarrn. Die Preise starten bei 3,50 €. Das System soll laut Pressemitteilung saisonal angepasst und durch flexible Module auch kurzfristig neue Gerichte integrieren können. Für den Verbraucher bleibt die Zubereitung am Touchscreen transparent und nachvollziehbar.

Ob die Frische und handwerkliche Wertigkeit der Gerichte tatsächlich mit klassischer Küche mithalten kann, bleibt zum Start kritisch abzuwarten. Tests aus anderen Ländern zeigen: Die Akzeptanz von Kochrobotern hängt sehr vom Geschmack und dem Erlebnis sowie vom Preis-Leistungs-Verhältnis ab (siehe etwa Handelsblatt 13.10.2023).

Hygiene, Effizienz und Nachhaltigkeit

Ein Kernversprechen des Konzepts ist kompromisslose Hygiene. Der Roboter arbeitet in geschlossener Bauweise, Sensoren überwachen permanent Temperatur und Vorratsstände. Laut Circus werden HACCP-Vorgaben automatisiert dokumentiert, Kontamination und Manipulation sind ausgeschaltet. KI-gestützte Bedarfsanalysen sollen Lebensmittelverschwendung im Vergleich zu klassischen Convenience-Angeboten deutlich senken.

Trend zur Automatisierung in Handel und Gastronomie

Mit dem REWE-Pilot nimmt Deutschland eine Vorreiterrolle beim großflächigen Einsatz von Kochrobotern im Lebensmitteleinzelhandel ein. Auch Ketten in den USA (z.B. Kroger und Kitchen United) und Frankreich testen ähnliche Lösungen. Dort zeigt sich: Nachfragesteigerungen sind im Imbisssegment möglich, doch entscheidend bleiben die Alltagsakzeptanz und Servicetauglichkeit.

Chancen und Kritikpunkte

Befürworter sehen in der KI-Automatisierung die Lösung für Personalmangel, Kostendruck und Hygiene-Auflagen in der Lebensmittelbranche. Kritiker verweisen auf begrenzte Rezeptauswahl, mögliche Monotonie im Geschmack und die Gefahr, Servicequalitäten weiter durch Technik zu ersetzen.

Ernährungsexpertin Claudia Thiel äußert sich in der „Tagesschau“ (30.10.2025) zurückhaltend: „Die Idee ist spannend und kann im Stadtumfeld Zusatznutzen stiften – aber sie ist kein Ersatz für handwerkliche Qualitätsküche.“

Verbraucherschützer raten, auf vollständige Information zur verwendeten Zutatenherkunft, Allergenen und Nährwerten zu achten – Aspekte, die im Pilotprojekt noch konkret überprüft werden müssen.

Fazit & Ausblick

Mit „Fresh & Smart“ startet REWE ein viel beachtetes Experiment an der Schnittstelle von Gastronomie, Handel und digitaler Innovation. Der Erfolg wird sich im Alltag daran messen, ob Geschmack, Transparenz und Preis überzeugen – und ob Kunden künftig wirklich häufiger den Roboter als den Bäcker oder Imbiss wählen.

Die Branche bleibt gespannt: Nach eigenen Angaben will REWE die Erfahrungen aus Düsseldorf-Heerdt und den kommenden Märkten sorgfältig evaluieren – und bei positiver Resonanz ausweiten.